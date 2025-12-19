La decimoctava edición del Canela Party cierra su cartel prometiendo el mayor ‘pitote’ guitarrero de la Costa del Sol

El Canela Party 2026 ha cerrado oficialmente su programación, confirmando que la decimoctava edición del festival, presentada por SON Estrella Galicia, se celebrará en Torremolinos del 27 al 29 de agosto. Tras el éxito de 2025, que atrajo a 19.000 asistentes, el festival vuelve al Recinto Ferial de Torremolinos para un fin de semana que promete ser «mitad festival, mitad performance colectiva».

El evento, que se ha consolidado como el epicentro de la fiesta del verano en la Costa del Sol, es conocido por su singular cultura del disfraz, que culmina en el famoso «Gran Pitote» del sábado. El lema que define esta experiencia es que es «el único festival del mundo donde las bandas vienen a ver al público», reflejando el ambiente de horizontalidad y desenfreno creativo. Los asistentes de esta edición podrán disfrutar de esta experiencia estética, cuyo diseño visual ha sido confiado al artista portugués Bráulio Amado, quien regresa tras haber actuado en el festival en 2009.

El cartel completo para 2026 es un crisol de sonidos alternativos, mezclando talento estatal con propuestas foráneas de tres continentes. La última oleada de catorce confirmaciones, anunciada el 18 de diciembre de 2025, incluye nombres de prestigio internacional como Unknown Mortal Orchestra, liderada por Ruban Nielson, que aportarán su fusión de lo-fi y funk psicodélico, y Melody’s Echo Chamber, el proyecto de la francesa Melody Prochet, que sumará texturas oníricas y psicodélicas al ambiente.

Desde Nueva York, Nation of Language llevará su synth-pop con reminiscencias ochenteras, mientras que la contundencia sonora la pondrán bandas como Basement (post-hardcore/emo) del Reino Unido, y los australianos Speed (hardcore). La cuota de pop melódico internacional viene de la mano de The Beths, desde Nueva Zelanda.

En cuanto al panorama nacional, el Canela Party es fiel a su compromiso y cuenta con bandas ya anunciadas como Carolina Durante y Rufus T. Firefly. A ellos se suman los gallegos Baiuca, cuya fusión de música tradicional con electrónica avanzada promete diversificar la propuesta. Otros destacados incluyen a Deafheaven, conocidos por la hibridación de metal extremo con shoegaze, y a la banda de surf-rock estadounidense Wavves.

Las entradas ya están a la venta, con el abono general a un precio de 99€ más gastos tras agotarse la oferta inicial. Además, el festival ofrece packs de ahorro para grupos de dos (95€ cada abono) y de cuatro personas (90€ cada abono). La organización ha confirmado que no habrá solapes entre los conciertos de los dos escenarios principales, permitiendo a los asistentes ver todas las actuaciones.

La sofisticación internacional: Unknown Mortal Orchestra y la mezcla de lo-fi y funk psicodélico

Entre la larga lista de confirmaciones internacionales que cierran el cartel del Canela Party 2026, una de las más relevantes por su prestigio crítico y su sofisticación musical es Unknown Mortal Orchestra. Esta banda, liderada por Ruban Nielson, fue una de las catorce incorporaciones anunciadas en la última tanda de nombres en diciembre de 2025, lo que completa un elenco de más de 30 artistas.

El proyecto de Nielson, con procedencia entre Nueva Zelanda y Estados Unidos, destaca por su particular habilidad para fusionar la estética lo-fi (baja fidelidad) con géneros complejos y rítmicos como el funk psicodélico. Esta propuesta aporta una capa de sofisticación melódica esencial para el festival, atrayendo a un sector del público indie que valora el descubrimiento de vanguardias musicales.

Melody’s Echo Chamber: psicodelia onírica y sofisticación francesa

Melody’s Echo Chamber, el proyecto liderado por la francesa Melody Prochet, regresa al Canela Party 2026 con un sonido que combina dream pop y psicodelia experimental. Tras más de una década de trayectoria, Prochet ha consolidado un estilo marcado por atmósferas etéreas y texturas envolventes, que en su último álbum Unclouded (2025) se enriquecen con influencias del arte japonés kintsugi y colaboraciones con productores como Sven Wunder. Su propuesta, que mezcla fragilidad lírica con capas sonoras hipnóticas, aporta al festival una dimensión estética única, ideal para quienes buscan experiencias musicales introspectivas y sensoriales. La presencia de Melody’s Echo Chamber refuerza el carácter internacional y vanguardista del cartel, situando al Canela Party como un espacio donde la sofisticación sonora se encuentra con la energía festiva.

Nation of Language: la nostalgia del synth-pop neoyorquino

Desde Brooklyn llega Nation of Language, trío formado en 2016 por Ian Richard Devaney, Aidan Noell y Alex MacKay, que se ha convertido en una de las revelaciones del synth-pop contemporáneo. Su música bebe de referentes como OMD, New Order y Ultravox, reinterpretando la herencia de la new wave con una mirada actual y emocional. Con discos como Dance Called Memory (2025), editado bajo el sello Sub Pop, han consolidado un estilo nostálgico pero vibrante, capaz de conectar con públicos que buscan tanto la melancolía del pasado como la energía del presente. En el Canela Party 2026, su propuesta promete ser un viaje sonoro entre pasado y futuro, aportando melodías sintéticas y un pulso rítmico que encajan a la perfección con el espíritu ecléctico del festival.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.