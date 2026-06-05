La primera jornada oficial del Primavera Sound Barcelona 2026 ha acabado siendo una de las noches más caóticas en la historia del festival. Las lluvias torrenciales —con alerta amarilla en Barcelona y entre 40 y 60 mm previstos en una sola hora— han obligado a cancelar los cinco conciertos más esperados del jueves 4 de junio: Alex G, Mac DeMarco, Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal. El festival publicó a la 1:15h de la madrugada el comunicado oficial: «las condiciones climatológicas y técnicas hacen imposible que los conciertos puedan celebrarse por razones de seguridad».

Cómo se desarrolló el colapso

Las primeras señales llegaron hacia las 20:45h, cuando las pantallas de los escenarios principales mostraron un mensaje de suspensión temporal. Geese había tocado bajo una tromba de agua en el escenario Occident; a las 21:30h se confirmaron las primeras cancelaciones: el set de Alex G en el Revolut y el de Mac DeMarco en el Occident no se celebrarían. Los escenarios Estrella Damm y Revolut quedaron cerrados mientras el personal de seguridad bloqueaba las entradas.

Massive Attack —que acudía al Primavera Sound con una deuda histórica pendiente, después de haberse caído en 2022 por enfermedad y en 2020 por la pandemia— vio su actuación reprogramada primero a las 00:30h. Poco después de las 23:00h el festival anunció que el resto del cartel seguiría adelante, lo que provocó que miles de asistentes volvieran a los escenarios principales. A la 1:15h llegó el golpe definitivo: también cancelados Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal. Los escenarios más pequeños —Port, Schwarzkopf, Cupra— funcionaron con relativa normalidad, con Florence Road, Skullcrusher, Blood Orange, Men I Trust y Oklou actuando según lo previsto.

Doja Cat, en directo desde su hotel

La cancelación tuvo una dimensión especial en el caso de Doja Cat: era su primer concierto en España y su debut en el Primavera Sound, dentro de su Tour Ma Vie. Fue ella quien informó a su audiencia en tiempo real desde X a lo largo de toda la noche. Por la tarde había escrito: «el tiempo en Barcelona no pinta nada bien pero si algo falla buscaré un plan B». Cerca de medianoche llegó el mensaje definitivo: «Barcelona: estoy completamente vestida y lista para salir al escenario, pero no es lo suficientemente seguro para continuar el show esta noche. Lo siento muchísimo. Haré todo lo que esté en mi mano para compensároslo. Por favor, quedaos a salvo y abrigados. Nos veremos de nuevo, os lo prometo». En un segundo mensaje confirmó lo que nadie quería leer: «Desafortunadamente, se ha cancelado por el tiempo. Abrazos enormes, lágrimas y besos para todos esta noche».

Poco después abrió un directo de Instagram en pleno maquillaje y con el vestuario de escena puesto. Visiblemente emocionada, explicó que no sabía que el tiempo fuera a ponerse tan mal: «No creo que nadie supiera realmente lo malo que iba a ponerse, pero se puso mal. Y se puso mal el día equivocado». El festival no ha informado aún sobre posibles compensaciones para los afectados.

Actualización (6 de junio de 2026) — El Primavera Sound ha publicado el comunicado oficial sobre lo ocurrido. Según el festival, las rachas de viento llegaron a los 80 km/h bajo alerta amarilla de Meteocat y AEMET, lo que activó los protocolos de seguridad establecidos. En el caso de Mac DeMarco, la causa fue que el equipo de montaje no pudo completar la instalación a tiempo en el escenario Occident por la lluvia y el viento. Respecto a Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal, el festival explica que alrededor de las 23:30h, con un pronóstico momentáneamente más favorable, se comunicó que Massive Attack actuaría a las 00:30h, pero el viento persistió en los escenarios Estrella Damm y Revolut —los más expuestos por su ubicación y tamaño— haciendo imposible reanudar la actividad. El festival confirma que no hubo ningún incidente grave y anuncia que el lunes se detallará la operativa de devolución de entradas para los poseedores de abono de día del jueves.

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