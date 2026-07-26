El universo de Río Babel se expande más allá de su cita anual como primer gran festival del verano en Madrid. La organización ha presentado Las noches de Río Babel, un nuevo ciclo de conciertos que convierte su espíritu en una propuesta cultural activa durante todo el año, con 33 citas repartidas entre septiembre y noviembre de 2026 en algunas de las salas más importantes de la capital.

El ciclo tomará la música en español como hilo conductor de una programación que abarca rock, canción de autor, pop alternativo, rap, músicas de raíz y propuestas más experimentales, en un recorrido que reivindica las escenas que mantienen vivo el diálogo musical entre España y América Latina.

33 conciertos y catorce salas: así es el nuevo ciclo de Río Babel en Madrid

Los conciertos se repartirán entre el Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, Live Las Ventas, Sala Wagon, Sala Mon, Sala Copérnico, Sala Villanos, Café Berlín, Lula Club, Sala Clamores, Sala Uni, Sala Siroco y Café La Palma, configurando un recorrido por buena parte del circuito de salas de la ciudad. El cartel reúne nombres consolidados y nuevas voces de la música en español y latinoamericana: Jorge Drexler, Guitarricadelafuente y Trueno encabezan la programación con sendos conciertos en el Movistar Arena, a los que se suman citas de Miranda!, No Te Va Gustar, Depedro, La Bien Querida, Lido Pimienta, El Kuelgue, Plastilina Mosh, Los Palmeras, Las Pastillas del Abuelo, Kumbia Queers, El Tri, La Bomba de Tiempo, Estelares, Las Pelotas & Cruzando el Charco, Gondwana & Quique Neira, Maestro Espada, Gilipojazz, Alamedadosoulna, Chiquita Movida, Dromedarios Mágicos, El Chacal & Los Alpes Floreados, Ilan Amores, Los Vinagres, Santi Muk, Sobrezero y Sonex.

El ciclo arrancará el 4 de septiembre con Estelares en Sala Uni y se prolongará hasta mediados de noviembre, cerrando con Gilipojazz en Teatro Eslava el 13 de ese mes. Entre las fechas más destacadas figuran Jorge Drexler el 26 de septiembre, Guitarricadelafuente el 2 de octubre, Trueno el 21 de octubre y Miranda! el 11 de noviembre, todos ellos en el Movistar Arena, además de No Te Va Gustar el 1 de noviembre en Live Las Ventas y una residencia de cinco noches consecutivas de Depedro en Sala Villanos, del 27 al 31 de octubre.

Además de esas cabezas de cartel, el ciclo reserva espacio para propuestas más ligadas al circuito de salas medianas y a las músicas de raíz latinoamericana, con conciertos de Kumbia Queers, Lido Pimienta, Los Palmeras y La Bomba de Tiempo, entre otros, reforzando esa vocación de diálogo entre escenas que la organización sitúa en el centro del proyecto.

De la pandemia a ciclo estable: la historia detrás de Las noches de Río Babel

Río Babel lleva nueve ediciones consolidándose como uno de los festivales de referencia del verano madrileño, actualmente celebrándose en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid y con ediciones recientes encabezadas por nombres como Katy Perry, The Offspring, Amaia o Bomba Estéreo. Las noches de Río Babel, sin embargo, no nacieron como una extensión natural de esa fórmula, sino como respuesta a una circunstancia excepcional: el ciclo se puso en marcha en 2020, en plena pandemia de coronavirus, con el objetivo de sostener la actividad de artistas y equipos técnicos siguiendo las entonces estrictas normas sanitarias. Su buena acogida llevó a repetir la experiencia en 2021, aquella vez con un formato especial celebrado en el Cívitas Metropolitano.

Ahora, cinco años después de aquella primera edición de emergencia en La Riviera, Las noches de Río Babel regresan convertidas en un ciclo estable, ya sin la urgencia sanitaria que las vio nacer, pero conservando la misma vocación de origen: mantener vivo el vínculo entre el festival y la escena de conciertos de Madrid durante el resto del año, más allá de su cita de verano. El salto de tres ediciones puntuales a un calendario de 33 conciertos en catorce salas distintas confirma que la organización ha decidido apostar por consolidar esta rama como una actividad permanente de Río Babel.

¿Qué papel jugará este ciclo en el futuro de Río Babel?

Con esta expansión, Río Babel no solo diversifica su actividad más allá del fin de semana de julio en Rivas-Vaciamadrid, sino que también refuerza su posicionamiento como plataforma para la música en español durante todo el año, dando cabida tanto a grandes nombres de gira por salas de aforo medio y grande como a proyectos más emergentes o de circuito. La programación completa y la venta de entradas para cada uno de los conciertos ya están disponibles en la web oficial de Río Babel.

▶ Las noches de Río Babel — Madrid | Septiembre-noviembre de 2026 | 33 conciertos en 14 salas

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