Linkin Park aterriza en O Son Do Camiño: única fecha en festivales españoles en 2026

El festival gallego O Son Do Camiño acaba de soltar una bomba: Linkin Park será el segundo cabeza de cartel confirmado para su edición de 2026, sumándose al anuncio previo de Katy Perry. La cita tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en el emblemático recinto de O Monte do Gozo en Santiago de Compostela, y será la primera vez que la banda californiana actúe en Galicia. Además, será su única fecha en festivales españoles durante todo el año.

El anuncio llega tras el arrollador éxito de sus dos conciertos en Madrid previstos para junio de 2026, cuyas 60.000 entradas se agotaron en apenas una hora. Con más de 100 millones de discos vendidos en el siglo XXI, Linkin Park se mantiene como una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el nu metal. Su presencia en el festival gallego no solo refuerza el estatus internacional de O Son Do Camiño, sino que lo posiciona como una parada obligada para los fans del rock, el pop y la electrónica.

La organización, liderada por Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, promete una edición que supere todos los récords previos de asistencia y repercusión. Las entradas saldrán a la venta el viernes 17 de octubre a las 12:00 en la web oficial del festival.

Linkin Park: del nu metal al legado emocional de una generación

Fundada en 1996 en California, Linkin Park irrumpió en el panorama musical con Hybrid Theory en el año 2000, un álbum que redefinió el nu metal y se convirtió en uno de los discos más vendidos del siglo XXI. Con himnos como In the End, Crawling y Papercut, el grupo liderado por Chester Bennington y Mike Shinoda combinó guitarras agresivas, rap introspectivo y melodías melancólicas que conectaron con millones de jóvenes en todo el mundo. Su segundo álbum, Meteora (2003), consolidó su éxito con temas como Numb y Breaking the Habit, y los llevó a girar por todo el planeta.

A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado con distintos estilos, desde el rock alternativo hasta la electrónica, pasando por colaboraciones con artistas como Jay-Z en Collision Course (2004). Discos como Minutes to Midnight (2007), A Thousand Suns (2010) y Living Things (2012) mostraron una evolución sonora que, aunque no siempre fue bien recibida por la crítica, mantuvo su base de fans fiel. Tras el trágico fallecimiento de Bennington en 2017, el futuro de la banda quedó en pausa, pero su legado sigue vivo. En 2023, Linkin Park lanzó Lost Demos, una colección de temas inéditos que reavivó el interés por su obra y confirmó que su impacto emocional sigue intacto .

Una banda que marcó el pulso emocional del siglo XXI

Más allá de los números, Linkin Park ha sido una voz generacional. Sus letras, centradas en la ansiedad, la pérdida, la alienación y la resiliencia, conectaron con una audiencia que buscaba algo más que entretenimiento. El carisma de Bennington, su capacidad para transmitir dolor y esperanza en cada verso, y la versatilidad de Shinoda como productor, vocalista y compositor, hicieron del grupo un fenómeno cultural. Su activismo, especialmente en temas de salud mental, y su cercanía con los fans, los convirtieron en referentes más allá de la música.

Con su confirmación en O Son Do Camiño 2026, Linkin Park no solo regresa a los escenarios, sino que ofrece una oportunidad única para revivir en directo canciones que marcaron una época y para celebrar una trayectoria que, pese a las pérdidas, sigue inspirando. Galicia se prepara para recibir a una banda que no solo hizo historia, sino que sigue escribiéndola.

