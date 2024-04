Llega el Festival Kalorama a Madrid con nombres como LCD Soundsystem, Massive Attack y Sam Smith

Madrid se prepara para recibir el festival Kalorama, una experiencia musical que promete ser el epílogo perfecto del verano. Del 29 al 31 de agosto, el Recinto Ferial de IFEMA se convertirá en el punto de encuentro de géneros que van desde el pop hasta la electrónica y el jazz. Con un cartel que incluye a LCD Soundsystem, Massive Attack y Sam Smith, el festival no solo atraerá a los aficionados de la música contemporánea sino también a aquellos que buscan la vanguardia sonora. The Smile, The Postal Service + Death Cab for Cutie, Fever Ray y The Gossip son solo algunos de los nombres que adornan esta alineación estelar. Las entradas estarán disponibles a partir del 7 de mayo, con una preventa especial el día anterior.

Todos los datos sobre Kalorama Madrid

29, 30 y 31 de agosto de 2024

Entradas en www.kaloramamadrid.com y en Fever Up

Bono precio promocional: 135€

Preventa especial: Del 6 de mayo a las 10:00 hasta el 7 de mayo a las 10:00am

Venta general: A partir del 7 de mayo a las 10.01 horas

Cartel de Kalorama Madrid