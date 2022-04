Llega la primera edición de Mad Cool Sunset con Rage Against The Machine como gran atractivo

Rage Against the Machine inauguran Mad Cool Sunset, la primera edición de una nueva cita para la música en directo, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el Espacio Mad Cool, Madrid.

Esta jornada de conciertos contará con artistas nacionales e internacionales que convertirán a Mad Cool Sunset en punto de encuentro de referencia para todos los amantes de la música en directo. Un cartel único, en una única jornada, que será un must dentro del calendario cultural de Madrid y que dará continuidad a la temporada de conciertos al aire libre.

Rage Against the Machine vuelve a España después de más de una década, siendo esta una de sus únicas actuaciones en España. Se suman Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Run the Jewels, Kurt Vile & The Violators, Lucy Dacus, Los Zigarros, Belako, Sports Team, Yard Act, Wargasm, Nova Twins, Montell Fish, Life y Sylvie Kreusch & The Dip, quienes formarán parte del cartel de la primera edición de Mad Cool Sunset.

Esta jornada marca un hito en la escena cultural de la capital, un nuevo encuentro y espacio de unión para los apasionados de la música que dará continuidad a la temporada de conciertos al aire libre.