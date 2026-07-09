El Bilbao BBK Live celebra en 2026 su vigésimo aniversario en lo alto del monte Kobetamendi con uno de los carteles más interesantes de su historia. Tres jornadas del 9 al 11 de julio, seis escenarios con personalidad propia y una programación que va del rock de estadio al techno de madrugada, pasando por el soul más elegante y las apuestas más arriesgadas del pop alternativo. Si todavía estás decidiendo qué ver, aquí tienes la guía según lo que te mueve.

Si te gusta el rock y el indie

El BBK Live 2026 tiene en el rock su argumento más poderoso, con nombres que van desde el post-punk más urgente hasta el indie de cámara más refinado.

El gran titular del viernes 10 en el Stage Nagusia es el regreso de Alabama Shakes (20:05). La banda de Brittany Howard es una de las mejores en directo que ha dado el rock americano en las últimas dos décadas, y su vuelta a los escenarios es uno de los momentos más esperados del año en la música en directo. Si hay un concierto que justifica el viaje a Bilbao esta semana, es este. Ese mismo día, Belle and Sebastian (21:15, Stage San Miguel) ofrecen su pop orquestal escocés en un escenario que les viene como un guante, y Soulwax (01:30, Stage Nagusia) cierran la noche con su electrónica de raíces rockeras que lleva veinte años siendo una referencia.

El sábado 11 es la jornada más intensa para el fan del rock contemporáneo. IDLES (23:00, Stage Nagusia) son la banda de post-punk más importante de los últimos años en el Reino Unido y su directo es una experiencia física además de musical: energía, rabia y comunidad en proporciones iguales. Interpol (20:35, Stage Nagusia) siguen siendo una de las grandes bandas del post-punk del siglo XXI y cada vez que tocan en España recuerdan por qué. Horsegiirl (01:45, Stage Repsol), el dúo de Chicago, trae un indie rock de guitarras intrincadas que es de lo más estimulante que ha dado la escena independiente norteamericana en los últimos años. Y Dellafuente (01:20, Stage Nagusia) cierra la noche grande del Nagusia con el trap español más cinematográfico.

El jueves 9, FKA Twigs (22:50, Stage Nagusia) ofrece un espectáculo que transita entre el R&B experimental, la electrónica y el performance art, y que en formato de gran festival adquiere una dimensión especial.

Y cerrando la madrugada del jueves, David Byrne (00:20, Stage San Miguel): uno de los artistas más influyentes e irrepetibles de los últimos cincuenta años, que convierte cada actuación en un acontecimiento singular. Si puedes quedarte hasta esa hora, no te muevas del festival.

Si te gusta el pop

El BBK 2026 tiene una apuesta por el pop más amplia y diversa de lo habitual, con nombres que van desde el folk pop de nueva generación hasta el pop de estadio de toda la vida.

Calvin Harris (01:40, Stage Nagusia, jueves 9) cierra la primera noche del festival con el DJ set más esperado del cartel. El productor escocés lleva más de una década siendo uno de los nombres más fiables del pop electrónico global y sus sets en festival son una garantía. Paris Paloma (21:45, Stage San Miguel, jueves 9) es uno de los nombres más prometedores del folk pop británico del momento: una compositora con una voz poderosa y letras que han conectado de forma masiva con el público joven. Dani Fernández (20:00, Stage Nagusia, jueves 9) y Belén Aguilera (19:00, Stage San Miguel, jueves 9) representan lo mejor del pop español contemporáneo en una primera jornada que mezcla perfiles con inteligencia.

Robbie Williams (22:35, Stage Nagusia, viernes 10) es el cabeza de cartel más mainstream del festival, y hay que entenderlo como lo que es: un espectáculo de entretenimiento de primera categoría para un público muy amplio. Y Lily Allen (00:15, Stage San Miguel, sábado 11) llega con un proyecto especial interpretando «West End Girls» de Pet Shop Boys, una propuesta que promete ser mucho más interesante de lo que el nombre solo sugiere.

Si te gusta la electrónica

El BBK Live tiene desde hace años uno de los mejores programas de música electrónica de cualquier festival generalista en España, y en 2026 el nivel del Stage Basoa y los espacios nocturnos es excepcional.

El jueves 9 arranca fuerte: Erol Alkan b2b Optimo (Espacio) (23:00, Stage Basoa) es una de esas combinaciones que solo ocurren en los festivales con criterio. Dos nombres fundamentales de la electrónica alternativa y el baile inteligente compartiendo cabina. 2ManyDJs (02:00, Stage Basoa) en formato DJ Set cierran la noche con el eclecticismo festivo que les ha convertido en una leyenda de los festivales europeos. Apparat (01:30, Stage Repsol) aporta la dimensión más reflexiva y cinematográfica de la jornada.

El viernes 10 es la noche más intensa para los amantes del techno y la electrónica de madrugada. Richie Hawtin b2b DEX EFX XOX (02:30, Stage San Miguel) es uno de esos bolos que se cuentan años después. El Stage Basoa ofrece a DJ Nobu (23:30) y Donato Dozzy (02:00), dos nombres de referencia absoluta en el techno internacional. El espacio Gorria suma sesiones hasta las 03:15 para quien quiera llegar hasta el final.

El sábado 11 reserva la madrugada para Charlotte de Witte (02:45, Stage San Miguel), una de las DJs más influyentes del techno europeo actual. El Stage Basoa ofrece a Badsista (21:00), Gerd Janson (23:30) y Nicolas Lutz (02:00), una secuencia de estilos que va de la electrónica más visceral hasta el house más refinado.

Si quieres descubrir más allá de los cabezas de cartel

El BBK Live ha sido siempre un festival con buen olfato para los artistas emergentes, y en 2026 hay varios nombres en los slots intermedios que merecen atención.

CMAT (01:30, Stage Repsol, viernes 10) repetirá en España después de su paso por el Mad Cool el día anterior, y si no la pillaste allí, el BBK te da una segunda oportunidad. La cantautora irlandesa de country-pop irónico y voz enorme es el descubrimiento del verano de festivales en España.

Thee Sacred Souls (20:30, Stage Repsol, viernes 10) son un trío de soul clásico de San Diego que hace música que suena a 1967 pero sin un gramo de artificialidad retro. Una de las propuestas más honestas y emocionantes del circuito independiente norteamericano. Fatoumata Diawara (23:15, Stage Repsol, jueves 9) es una artista maliense que mezcla las raíces del griot africano con el blues, el jazz y la electrónica con una naturalidad que desarma. Su directo es una de esas experiencias que amplían tu idea de lo que puede ser la música.

Hemlocke Springs (21:55, Stage Johnnie Walker, jueves 9) es una de las voces más singulares del pop alternativo norteamericano emergente, con una propuesta que mezcla folk, electrónica y una sensibilidad muy propia. Nu Genea Live Band (23:15, Stage Repsol, sábado 11) llevan el sonido de Nápoles, entre funk, electrónica y tradición mediterránea, a un formato de directo que en los últimos años ha enamorado a todos los que han tenido la suerte de verlos. Y Horsegiirl (01:45, Stage Repsol, sábado 11), si todavía no las conoces, es el momento.

Consejos prácticos antes de subir a Kobetamendi

Lo primero que tienes que saber sobre el BBK Live es que el recinto está en lo alto de un monte, y eso cambia algunos hábitos de festival. Las entradas se cambian por pulsera obligatoriamente antes de subir: puedes hacerlo en la Sala BBK (lunes 7 y martes 8 de julio, de 11:00 a 20:00), en San Mamés o en el BEC (del miércoles 8 al sábado 11, de 10:00 a 02:00). Sin pulsera no puedes subir al autobús ni acceder al recinto. Tenerla ya puesta desde casa te ahorra tiempo y nervios.

Para subir al recinto, el coche privado está prohibido en el entorno de Kobetamendi durante los días del festival. Las opciones son tres: los autobuses lanzadera desde Felipe Serrate y el BEC (salidas cada diez minutos de 16:00 a 22:00, a 3,80€ el trayecto de subida); la caminata peatonal desde San Mamés de unos 2,5 kilómetros y media hora de subida (este año con txaranga incluida, que convierte el trayecto en parte de la experiencia); o el metro, con servicio durante toda la noche en frecuencias de 30 minutos dentro de Bilbao. Para la vuelta, el punto de recogida de los autobuses es la antigua fábrica de Beyena. Lleva calzado cómodo, el tiempo en el País Vasco en julio puede cambiar en cuestión de horas, y un chubasquero ligero en la mochila nunca sobra.

Sobre el Bilbao BBK Live

El Bilbao BBK Live nació en 2006 en lo alto del monte Kobetamendi, con vistas panorámicas sobre Bilbao, y en veinte años se ha convertido en uno de los festivales más singulares de Europa: no solo por su cartel, siempre equilibrado entre grandes nombres y propuestas de criterio, sino por su ubicación única, que convierte la experiencia de asistir en algo difícilmente comparable a cualquier otro festival de España. Su vigésimo aniversario, del 9 al 11 de julio de 2026, es la edición más ambiciosa de su historia.

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