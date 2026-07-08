El Cruïlla Barcelona vuelve al Parc del Fòrum del 8 al 11 de julio de 2026 con uno de los carteles más eclécticos y mejor construidos de su historia. Cuatro jornadas junto al Mediterráneo, varios escenarios con personalidad propia y una filosofía que desde sus inicios mezcla música, comedia y danza en el mismo recinto. El resultado es un festival con una identidad muy propia: más íntimo que el Mad Cool, con más alma local que el BBK, y con una apuesta por el catalán y el español que lo distingue del circuito puramente internacional. Si aún no sabes si es para ti, aquí tienes la guía.

Si te gusta el rock y el indie

El jueves 9 es la jornada más sólida del festival para el fan del rock con historia, y tiene un peso específico que pocos festivales de esta semana pueden igualar.

Pixies (23:00, Stage Estrella Damm) cierran la noche celebrando su 40 aniversario. Garbage (20:15, Stage Estrella Damm) son uno de los grandes regresos del festival: Shirley Manson y los suyos llevan años recuperando el pulso en directo y en el Fòrum van a sonar exactamente como tienen que sonar. Suede (21:45, Stage Occident) son otro de los grandes nombres del britpop de los noventa que en los últimos años han vuelto con discos notables y directos que han sorprendido a propios y extraños. Y Standstill (18:00, Stage Estrella Damm) tocan Viva la Guerra al completo, uno de los álbumes más importantes del rock en español de las últimas dos décadas. Para quien los sigue desde el principio, es una cita emocional. Para quien no los conoce todavía, es la mejor presentación posible.

Ese mismo jueves, Mishima (19:00, Stage Occident) y Sidonie (21:45, Stage Vueling) representan lo mejor del indie en catalán y español respectivamente, con décadas de carrera y un público fidelísimo. Maika Makovski (19:00, Stage Vueling) es uno de esos nombres que siempre se mencionan cuando se habla de talento sin el reconocimiento que merece.

El viernes 10, The Black Crowes (20:15, Stage Estrella Damm) traen su rock sureño de blues y garra, y Ezra Collective (21:45, Stage Occident) son el puente perfecto entre el jazz, el funk y la electrónica, con uno de los directos más festivos y contagiosos del circuito de festivales europeo. Y cerrando la noche, David Byrne (23:15, Stage Estrella Damm): uno de los artistas más influyentes e irrepetibles de los últimos cincuenta años, que a sus 74 convierte cada actuación en un acontecimiento. Si hay una sola razón para ir al Cruïlla el viernes, es esta.

Si te gusta el pop

El miércoles 8 es la jornada de apertura y la más pop del festival, con una programación que mezcla el pop alternativo anglosajón con los nombres más sólidos del pop en español.

Halsey (21:45, Stage Estrella Damm) encabeza la primera noche con su espectáculo teatral e intenso, que en los últimos años ha ganado en profundidad y en valentía. Renée Rapp (20:30, Stage Occident) llega como una de las voces más interesantes del pop alternativo norteamericano del momento. Sigrid (18:00, Stage Occident) abre la tarde con el indie pop escandinavo más luminoso del cartel. Sen Senra (19:15, Stage Estrella Damm) es uno de los artistas españoles más queridos de su generación y en el Fòrum siempre tiene algo especial.

El viernes 10, Bomba Estéreo (02:00, Stage Estrella Damm) cierran la noche grande con su electro-cumbia colombiana que en formato de madrugada es sencillamente imbatible. Sampa The Great (19:45, Stage Imagin) es una de las artistas más completas del hip-hop y el R&B global del momento, con una presencia escénica que convierte cada actuación en algo memorable.

Si te gusta la electrónica

El Cruïlla no es un festival de electrónica, pero el viernes 10 tiene una programación nocturna que se extiende hasta las cinco de la madrugada y que compite sin complejos con cualquier festival especializado.

Alizzz (19:00, Stage Occident) es el productor catalán que ha redefinido el pop en español en los últimos años desde la sombra, y que cada vez que actúa en directo recuerda que hay mucho más detrás de los créditos. Meute (00:45, Stage Occident) son una de las propuestas más originales del circuito de festivales europeo: doce músicos de viento y percusión que interpretan techno en acústico, y cuyo directo hay que ver al menos una vez en la vida. Mind Enterprises (01:30, Stage Imagin) son una referencia de la electrónica de autor italiana con influencias del synthpop más refinado. Zahara Rave (00:00, Stage Vueling) y La La Love You (02:45) alargan la noche hacia el baile más desinhibido.

Si quieres descubrir más allá de los cabezas de cartel

El Cruïlla tiene desde siempre buen olfato para los artistas de «clase media» y gran calidad y otros muchos que están a punto de dar el salto o bien, y en 2026 hay varios nombres en los slots intermedios que merecen atención antes de que sea demasiado tarde para verlos en un recinto de este tamaño.

Sampa The Great (19:45, Stage Imagin, viernes 10) hace hip-hop, afrobeat y R&B con una inteligencia lírica y una presencia escénica que la sitúan entre las voces más importantes de su generación. Ezra Collective (21:45, Stage Occident, viernes 10) encajan perfectamente en ese perfil de banda que todo el mundo debería conocer y que en España todavía no ha recibido el reconocimiento que merece fuera del circuito especializado.

Parquesvr (22:30, Stage Imagin, viernes 10) son uno de los proyectos más interesantes del pop experimental en español del momento. Y Alosa (19:45, Stage Imagin, jueves 9) merece una mención especial: pop de cámara con una sensibilidad muy propia que en el entorno del Fòrum y con el mar de fondo puede resultar especialmente poderosa.

Más allá de la música: comedia y danza

Una de las señas de identidad del Cruïlla que no tiene ningún otro festival de esta semana es su programación paralela de comedia y danza. El espacio ✕✕ Comèdia reúne el jueves y el viernes a algunos de los nombres más relevantes de la escena humorística catalana y española, con artistas como Ana Morgade, Carlo Padial, Josep Català, Ana Polo o Joel Díaz. El espacio ✕✕ Dansa suma propuestas como los Brodas Bros y los BCN Lindy Hoppers que convierten el Fòrum en algo más que un recinto de conciertos. Si vas con gente a la que le apetece descansar de la música entre actuaciones, el Cruïlla es el único festival de la semana donde eso tiene sentido programático.

Consejos prácticos para moverte por el Fòrum

El Parc del Fòrum es uno de los recintos mejor comunicados de la temporada de festivales. La opción más directa es el metro L4, con paradas en El Maresme-Fòrum y Besòs Mar, ambas a unos diez minutos a pie del recinto. El tranvía T4 también tiene parada en Fòrum y es una alternativa cómoda si vienes desde el centro. Renfe es el tren oficial del festival, con llegada a Barcelona Sants desde cualquier punto del país. Para la vuelta, el metro opera hasta las 02:00 los jueves y con servicio ilimitado los viernes y sábados, lo que convierte las noches largas del Cruïlla en algo logísticamente mucho más fácil que en otros festivales. El Bicing y los autobuses nocturnos completan las opciones para quien prefiere no depender del metro.

A diferencia de Kobetamendi o de Villaverde, el Fòrum está en plena ciudad, junto al mar, y eso cambia la experiencia: puedes salir a cenar antes de entrar, combinar el festival con una tarde por Barcelona o escaparte entre actuaciones sin sentirte en medio de ningún sitio. El recinto tiene además un compromiso firme con la sostenibilidad (vasos reutilizables, energías renovables, residuo cero) que se nota en el día a día del festival. Lleva ropa cómoda, protección solar para las primeras horas de tarde y algo de abrigo si piensas quedarte hasta la madrugada: la brisa del Mediterráneo refresca más de lo que parece.

Sobre el Cruïlla Barcelona

El Cruïlla Barcelona nació en el Parc del Fòrum en 2011 con una apuesta diferente a la del resto de festivales de verano: mezclar música de distintos géneros con comedia y danza en un mismo recinto, con una atención especial a los artistas en catalán y en español que otros festivales internacionales no tienen. «Cruïlla» significa encrucijada en catalán, y ese espíritu de cruce de caminos define perfectamente su cartel año tras año. En 2026, del 8 al 11 de julio, celebra su decimosexta edición con el cartel más ambicioso de su historia.

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