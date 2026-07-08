El Mad Cool Festival 2026 tiene más de setenta artistas repartidos en cuatro jornadas, cinco escenarios y un aforo de 55-60.000 personas al día. Es, sobre el papel, el cartel más ambicioso de su historia. Pero también es el más heterogéneo: hay rock de estadio y K-pop en el mismo festival, techno hasta las dos de la madrugada y baladas de soul en los slots de tarde. No todo es para todo el mundo, y eso no es una crítica, es una descripción. Esta guía existe para que encuentres exactamente lo tuyo sin tener que descifrar setenta nombres a la vez.

Si te gusta el rock y el indie

Este es, sin duda, el perfil mejor servido del Mad Cool 2026. El festival tiene jornadas enteras construidas alrededor del rock en todas sus formas, desde el grunge generacional hasta el post-punk más elegante.

El miércoles 8 es el día más rockero del festival y arranca con todo. Foo Fighters encabezan su única fecha española de 2026 en el Stage 1 desde las 22:00, dentro de su gira Take Over Tour. Un espectáculo de estadio que en Iberdrola Music va a sonar especialmente bien. Pero la jornada tiene mucho más: Wolf Alice (20:20, Stage 1) son la mejor banda de indie rock británico de la última década y su directo lo demuestra cada vez. The War On Drugs (21:00, Stage 2) ofrecen un rock expansivo y cinematográfico que necesita escenarios grandes para respirar. The Last Dinner Party (19:35, Stage 2) llevan dos años siendo la banda más emocionante del indie británico, con canciones que ya suenan a clásicos antes de haber cumplido dos años de vida. The Warning (18:55, Stage 1), el trío mexicano de rock duro formado por tres hermanas, es otro de los grandes aciertos del día. Y The Vaccines (23:10, Stage 3) cierran la noche con sus himnos de indie pop de siempre.

El viernes 10 es la jornada más redonda para el fan del rock alternativo de los noventa y los dos miles. Pixies (20:20, Stage 1) celebran su 40 aniversario con un directo que promete repasar los himnos que lo cambiaron todo. A Perfect Circle (23:05, Stage 2), el proyecto de Maynard James Keenan, llevan ocho años sin pisar Europa y su regreso es una de las sorpresas más gratas del cartel. Interpol (00:45, Stage 2) siguen siendo una de las mejores bandas en directo que ha dado el post-punk del siglo XXI. Kings of Leon (22:05, Stage 1) llegan con la deuda pendiente de la cancelación de 2025 por la lesión de Caleb Followill. La revancha tiene pinta de ser memorable. Twenty One Pilots (00:25, Stage 1) cierran la noche con uno de los shows más producidos del festival.

El sábado 11 cierra el festival con la jornada más literaria y más oscura del cartel. Nick Cave & The Bad Seeds (22:00, Stage 1) son, a estas alturas, una experiencia que va más allá de la música y que en un festival de este tamaño adquiere una dimensión casi litúrgica. Pulp (00:40, Stage 1) regresan con Jarvis Cocker en plena forma y un catálogo que sigue sonando exactamente tan bien como en 1995. David Byrne (00:05, Stage 2) promete uno de los shows más creativos y singulares del fin de semana. The Black Crowes (19:50, Stage 1) abren la noche con su rock sureño lleno de blues y garra. Kasabian (22:30, Stage 2) y Matt Berninger (20:55, Stage 2), la voz de The National, completan una jornada que de principio a fin es una clase magistral.

Si te gusta el pop

El Mad Cool 2026 ha apostado este año más que nunca por el pop de primer nivel, y el jueves 9 es el epicentro absoluto de esa apuesta. Es la jornada más discutida en los foros del festival, y también la más interesante para quien escucha más allá del indie.

Florence + The Machine encabezan desde las 00:30 presentando Everybody Scream, su nuevo álbum. Florence Welch es una de las pocas artistas capaces de convertir un concierto en un rito colectivo: sus canciones, cuando suenan en directo ante miles de personas, funcionan como himnos compartidos de una forma que muy pocos artistas consiguen. Lorde (20:30, Stage 1) debuta en Madrid presentando Virgin, su cuarto disco. La artista neozelandesa lleva una década redefiniendo el pop desde los márgenes y su primer concierto en la ciudad es, en sí mismo, un acontecimiento. Jennie (22:45, Stage 1), el proyecto en solitario de la integrante de Blackpink, llega con un espectáculo que combina R&B, hip-hop y K-pop y con un público fiel que va a hacer que el Stage 1 vibre de una manera muy diferente al resto de noches. Teddy Swims (23:10, Stage 2) y Zara Larsson (21:35, Stage 2) completan una tarde de pop de altura. Y Renée Rapp (18:50, Stage 1) abre la jornada con una de las voces más personales del pop alternativo norteamericano del momento.

En el viernes 10, Halsey (18:55, Stage 1) lleva su espectáculo teatral y reivindicativo al festival. Sigrid (21:25, Stage 2) y Holly Humberstone (19:55, Stage 2) completan una tarde con dos de las voces más honestas del indie pop europeo actual.

Si te gusta la electrónica

El Mad Cool tiene desde hace años escenarios dedicados a la música electrónica que funcionan en paralelo a los conciertos principales, y en 2026 la programación de esos espacios es la más sólida de la historia del festival.

Moby (22:40, Stage 2) abre el fuego el miércoles 8. El autor de Play regresa a Madrid tras años de ausencia con un show que en los últimos tiempos ha ganado en intensidad y en honestidad. Es una actuación que va mucho más allá de la nostalgia.

El jueves 9 convierte el Stage 3 (The Loop Iberdrola) en una fiesta continua: Boys Noize (23:15), Palms Trax (21:40) y Amrita (19:30) construyen una noche larga y bien planteada. En el Stage 2, The Blaze (00:50) cierran como DJ Set, trasladando su música a un formato más crudo. Y en el Stage 5, Frost Children (00:30) son uno de los nombres más estimulantes del cartel para quien quiera saber hacia dónde va la electrónica alternativa.

El viernes 10 convierte el Stage 3 en el mejor escenario de la noche para los amantes de la electrónica: Weval (19:55), Swimming Paul (21:10), Bunt (22:45) y Polo & Pan en formato DJ Set (00:20) construyen una programación coherente y de nivel que merece seguirse de principio a fin.

El sábado 11 reserva el Stage 3 para las grandes: Nina Kraviz (21:40) es una de las DJs más influyentes del mundo y llega en plena forma. Richie Hawtin (23:15) es sencillamente una leyenda del techno que no necesita presentación. Una noche para quedarse hasta el final.

Si quieres descubrir más allá de los cabezas de cartel

Uno de los grandes placeres de un festival de este tamaño es encontrarte con un artista que no conocías y salir con una nueva obsesión. El Mad Cool 2026 tiene varios nombres en los slots intermedios que merecen mucha más atención de la que probablemente van a recibir.

CMAT (18:40, Stage 2, jueves 9) es la artista con más posibilidades de robarte el corazón si entras sin expectativas. La cantautora irlandesa hace country-pop con una voz enorme, una ironía muy afilada y canciones que suenan a clásicos instantáneos. Es, en nuestra opinión, el descubrimiento del cartel.

Jehnny Beth (18:55, Stage 3, miércoles 8), ex vocalista de Savages, ofrece en solitario un show oscuro y poderoso que no se parece a casi nada en el cartel. Hot Milk (19:20, Stage 5, miércoles 8) son un dúo de indie rock de Manchester que llevan tres años construyendo uno de los directos más energéticos del circuito de festivales europeo.

Holly Humberstone (19:55, Stage 2, viernes 10) es una de las mejores letristas que ha dado el pop alternativo británico en los últimos años, con una capacidad para escribir sobre el dolor cotidiano que hace que sus canciones te queden resonando días después. Sigrid (21:25, Stage 2, viernes 10) lleva años siendo una de las voces más luminosas del indie pop escandinavo y todavía no ha recibido en España toda la atención que merece.

Jalen Ngonda (18:30, Stage 1, sábado 11) abre la última jornada del festival con algo que no abunda en el cartel: soul clásico de verdad, elegante y maduro, con una voz que recuerda a los grandes del género. Si te gustan Otis Redding o Curtis Mayfield, llega pronto el sábado.

Sobre Mad Cool Festival

El Mad Cool Festival nació en Madrid en 2016 en La Caja Mágica con una ambición clara: convertirse en uno de los grandes festivales de rock y música alternativa de Europa. En diez años lo ha conseguido. Su décima edición, del 8 al 11 de julio de 2026 en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, consolida un modelo propio: cuatro jornadas con identidad diferenciada, un aforo contenido y una apuesta por la profundidad del cartel sobre la acumulación de nombres. El resultado es el festival más completo de su historia.

Si quieres preparar bien tu visita, no te pierdas nuestra Guía de supervivencia del Mad Cool 2026 con todo lo que necesitas saber antes de llegar al recinto.

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