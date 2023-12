Love to Rock 2024: Sidonie, Ginebras, Niños Mutantes, Mujeres y Shego se suman al festival valenciano

Valencia se prepara para recibir a los amantes de la música en directo con la nueva edición de Love to Rock. El festival, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en La Marina de Valencia, anuncia una tanda de confirmaciones que prometen hacernos vibrar junto al mar.

Sidonie, tras lanzar su décimo álbum Marc, Axel y Jes, se presenta como el alma del pop con estribillos que narran historias cotidianas. Ginebras, el cuarteto femenino que conquistó el Wizink Center, trae su humor y frescura con su segundo LP Who is Billie Max? Niños Mutantes, en su gira de despedida, ofrecerá un adiós lleno de nostalgia y éxitos que han marcado una generación. Mujeres, con su mezcla única de rock and roll y pop melódico, y Shego, con su audaz creatividad punk, completan la lista de artistas que darán vida a este evento.

Con abonos ya disponibles en su web oficial, Love to Rock 2024 se perfila como una cita ineludible para los seguidores de la buena música. ¡Prepárate para un otoño lleno de ritmo y emoción!