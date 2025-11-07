Low Festival se despide de Benidorm, pero no de sus lowers

Después de 15 años llenando de música y energía la ciudad de Benidorm, el Low Festival anuncia un giro inesperado: abandona su sede histórica debido a condiciones insostenibles impuestas por el Ayuntamiento. Según el comunicado del festival, los costes disparados y una gestión desorganizada han hecho inviable continuar en la ciudad que vio nacer el festival. Sin embargo, lejos de rendirse, el equipo detrás del Low ha decidido mirar al futuro con optimismo y prometer una nueva edición en 2026, en una ubicación aún por revelar, pero que mantendrá la esencia mediterránea que ha definido su espíritu.

La noticia ha sacudido a la comunidad de lowers, como se conoce a sus fieles seguidores, que han sido parte fundamental del crecimiento del festival. Desde su primera edición, el Low ha acogido a gigantes como Chemical Brothers, Pixies, New Order, Foals, Massive Attack o Pet Shop Boys, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del verano español. En agradecimiento a quienes ya han adquirido su abono para Low 2026, la organización ofrece la posibilidad de reembolso o de conservar la entrada con beneficios exclusivos: 40 € en barra y mantenimiento de tarifa, incluso si el precio sube más adelante.

Este no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Según los organizadores, el espíritu Lower no pertenece a un lugar, sino a todos los que han formado parte de esta gran familia. Y como ellos mismos afirman: lo mejor, sin duda, está por venir.

Comunicado al completo del Low Festival 2026

QUERIDOS LOWERS:

Durante 15 años hemos compartido algo más que un festival. Hemos construido juntos un ecosistema Lower: una comunidad donde la música, la amistad y los buenos momentos han sido siempre el centro.

Gracias a vosotros, Low Festival se ha convertido en una cita imprescindible, en una experiencia única que llenó de vida y energía la ciudad de Benidorm. Queda para el recuerdo haber disfrutado de bandas como Chemical Brothers, Pixies, Suede, New Order, The Libertines, Foals, Massive Attack, Primal Scream, Vetusta Morla, Izal, Love of Lesbian, Pet Shop Boys…

Hoy tenemos que contaros algo importante.

A pesar de todos los esfuerzos por mantener Low en la ciudad que nos vio crecer, las nuevas condiciones impuestas por el Ayuntamiento nos hacen imposible asumir el proyecto tal y como lo conocéis. Costes sin precedentes y desorganización, que nos han llevado a entender que, por desgracia, no se quiere que el Low Festival forme parte de Benidorm.

Pero Low Festival no se detiene. Seguimos adelante, con más fuerza y con la misma ilusión de siempre. Muy pronto anunciaremos nuestro nuevo hogar, un espacio junto al mar que mantendrá la esencia mediterránea, donde volveremos a bailar, a emocionarnos y a vivir juntos los mejores días del verano.

La semana que viene os contaremos más. Una vez anunciadas las nuevas ciudad y las primeras bandas, quienes ya tenéis vuestro abono de #Low2026 podréis elegir entre devolverlo o, como habéis hecho siempre, seguir apoyándonos y quedarnos con vuestra entrada. Y a todos los que decidáis seguir formando parte de esta historia, os regalaremos 40 € para consumir en barra como agradecimiento, y así poder brindar juntos por este nuevo comienzo, además de manteneros la tarifa final, incluso aunque más adelante el precio suba, para que sea el mejor Low Festival de nuestra vida.

Sabéis que sin vosotros, lowers, no habríamos llegado donde estamos. Que estos 15 años han sido posibles, juntos, y esperamos que sigáis con ese apoyo y ese espíritu que tanto nos ha caracterizado.

Porque el espíritu Lower no pertenece a un lugar, sino a todos los que formáis parte de esta gran familia.

Queremos agradecer, de corazón, a Benidorm, a sus vecinos, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes que nos han acompañado y apoyado durante estos años. Gracias por tanto cariño, por tanta música y por hacernos sentir como en casa. También a los artistas, proveedores y colaboradores por apoyarnos en todo este tiempo. Y, por supuesto, gracias eternas al espíritu Low.

Esto no es un adiós, es un nuevo comienzo. Somos Lowers. Somos Low.

Y lo mejor, sin duda, está por venir.

#LOW2026 Julio 31, 1 y 2 agosto

