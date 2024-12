Lynyrd Skynyrd y Stryper encabezan una nueva tanda de confirmaciones para el Barcelona Rock Fest

El Barcelona Rock Fest ha anunciado nuevas incorporaciones a su cartel para la edición de 2025: Lynyrd Skynyrd, Stryper, Doro, Phil Campbell and The Bastard Sons e Insomnium se suman a la lista de artistas que actuarán del 26 al 29 de junio en el Parc de Can Zam, Barcelona.

El festival, conocido por su impresionante alineación de rock y metal, ha añadido a Lynyrd Skynyrd, una banda icónica con más de 60 álbumes y un lugar en el Rock n’ Roll Hall of Fame. Stryper, la banda de rock cristiano más popular, también se une al cartel, celebrando su 40.º aniversario con su nuevo álbum When We Were King. La pionera del heavy metal Doro y Phil Campbell and The Bastard Sons, con su tercer álbum Kings of The Asylum, también estarán presentes. Además, los finlandeses Insomnium presentarán su noveno álbum Anno 1696, ideal para los amantes del post-doom y la melancolía escandinava.

Lynyrd Skynyrd ha dejado una huella imborrable en la historia del rock. Surgidos en 1973 en Jacksonville, Florida, su álbum debut Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd sigue resonando profundamente en su base de fans multigeneracional. Con una alineación actual que incluye a Johnny Van Zant y Rickey Medlocke, la banda continúa celebrando su legado con giras constantes y un catálogo de más de 60 álbumes.

Stryper es una banda de rock cristiano que se formó en 1983 en Orange County, California. Conocidos por su distintivo estilo de heavy metal y letras basadas en la fe, han lanzado más de una docena de álbumes de estudio. Su álbum debut The Yellow and Black Attack y el exitoso To Hell with the Devil los catapultaron a la fama en los años 80. Celebrando su 40.º aniversario, Stryper sigue siendo una fuerza influyente en la escena del rock cristiano, y su nuevo álbum When We Were King promete mantener su legado vivo.

Doro Pesch, conocida como la «Reina del Heavy Metal», comenzó su carrera en la banda Warlock en los años 80. Tras el éxito de Warlock, Doro lanzó su carrera en solitario con el álbum Force Majeure en 1989. Con más de 20 álbumes de estudio y una carrera que abarca más de tres décadas, Doro ha sido una pionera para las mujeres en el heavy metal. Su presencia en el Barcelona Rock Fest es una celebración de su legado y su continua influencia en el género.

El Barcelona Rock Fest promete ser un evento inolvidable para los amantes del rock y el metal. Con una alineación estelar y la promesa de más anuncios próximamente, este festival es una cita obligada para los fans. ¡No te lo pierdas y comparte tus opiniones sobre este emocionante evento!

