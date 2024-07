Mad Cool 2024: 15 nombres imprescindibles

Un año más, por segunda ocasión en el nuevo recinto, todo está ya preparado para una nueva edición de Mad Cool 2024, el festival más importante y concurrido de la capital. Con un gigantesco cartel a lo largo de los cuatro días (10, 11, 12 y 13 de julio) en los que se desarrolla, os traemos una selección de 15 conciertos que no os debéis perder. ¡Adelante!

DUA LIPA (MIÉRCOLES 10. 21:30. STAGE 1. MAD COOL)

Dua Lipa llega a Madrid para encabezar una noche inolvidable. Con su reciente éxito Houdini y su tercer álbum Radical Optimism, que ha conquistado las listas de éxitos, promete convertir el escenario principal en una auténtica pista de baile.

Desde sus inicios, Dua ha demostrado ser una fuerza imparable en la música pop. Su sencillo New Rules se convirtió en un himno mundial, enseñándonos cómo superar rupturas amorosas con estilo. Su álbum Future Nostalgia no solo nos hizo bailar durante la pandemia, sino que también reafirmó su estatus como una de las grandes estrellas del panorama, lo cual quedó definitivamente consolidado gracias a su colaboración con Elton John en Cold Heart, con la que alcanzó el número 1 en las listas. Con sus impresionantes coreografías impresionantes y su capacidad para conectar de forma única con el público, estamos seguros de que su actuación será uno de los momentos más memorables de la primera jornada del festival.

SMASHING PUMPKINS (MIÉRCOLES 10. 23:15. STAGE 2. REGION OF MADRID)

Los legendarios Smashing Pumpkins traerán su mezcla única de rock alternativo y grunge al escenario de Mad Cool 2024. Con clásicos como 1979 y Bullet with Butterfly Wings, su concierto será una explosión de nostalgia y energía que nos transportará a la era dorada del rock de los 90. Conocidos por su sonido distintivo y la voz inconfundible de Billy Corgan, el concierto también contará con el atractivo de ver en directo a Kiki Wong, su nueva guitarrista.

Porque la banda no solo vive de su historia y trayectoria, sino que en los últimos años, han continuado innovando y sorprendiendo a sus seguidores como, por ejemplo, con su último álbum, ATUM, y canciones como Spellbinding. Una oportunidad magnífica para disfrutar de nuevo de su extensa discografía pero también, para el público más joven, de descubrirles en directo.

JANELLE MONÁE (MIÉRCOLES 10. 19:00. STAGE 1. MAD COOL)

Janelle Monáe, una de las artistas más innovadoras y multifacéticas de nuestra era, llega a Madrid para ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable. Con su reciente álbum, The Age of Pleasure, Monáe nos invita a sumergirnos en un viaje sonoro lleno de ritmos vibrantes y letras que celebran la libertad y el amor en todas sus formas.

Pero la magia de Janelle Monáe no se detiene ahí. A lo largo de su carrera, nos ha deslumbrado con álbumes conceptuales como The ArchAndroid y Dirty Computer gracias a su capacidad para fusionar géneros como el R&B, el funk y el pop, lo que unido a su estilo único y su compromiso con la justicia social, la han convertido en una figura icónica. Su presencia en el escenario es electrizante, y seguro que su concierto será una experiencia multisensorial que no dejará a nadie indiferente.

GARBAGE (MIÉRCOLES 10. 20:05. STAGE 2. REGION OF MADRID)

La banda liderada por Shirley Manson nos llevará en un viaje a través de sus mayores éxitos en Mad Cool 2024. Con su sonido característico que fusiona rock alternativo, electrónica y grunge, y su energía arrolladora en el escenario, Garbage promete un concierto inolvidable. Con su último álbum, No Gods No Masters, demostraron una vez más su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes en la escena musical con sus mensajes poderosos y una producción impecable.

Pero no solo se trata de lo nuevo. Garbage tiene una carrera llena de éxitos que han seducido a varias generaciones. Desde su debut en 1995 con hits como Stupid Girl y Only Happy When It Rains, su actuación será, al igual que con Smashing Pumpkins, un festín de nostalgia para los fans de toda la vida y una revelación para los nuevos seguidores. Además, la presencia magnética de Shirley Manson sobre el escenario logrará crear una atmósfera electrizante que nos asegura que estaremos, nuevamente, ante uno de los momentos más destacados del festival.

PEARL JAM (JUEVES 11. 22:40. STAGE 1. MAD COOL)

Tras asustarnos con alguna cancelación de conciertos en las últimas semanas, todo parece que está bajo control y los icónicos Pearl Jam traerán su poderoso rock a Mad Cool 2024, donde ya nos brindaron una noche mágica algunas ediciones atrás. Y es que la legendaria banda de Seattle sigue siendo imprescindible, ya sea con su repertorio clásico lleno de himnos como Alive o Jeremy o con los temas de su último trabajo de este mismo año, Dark Matter.

Sea como sea, la banda liderada por Eddie Vedder ofrecerá una experiencia musical intensa y emotiva, pero seamos sinceros, todos esperamos que dejen un poco de lado sus dos últimos trabajos y nos brinden un setlist lo más «grandes éxitos» posible para dejarnos conquistar por esa voz inconfundible que caracteriza al bueno de Vedder nos conquista. Porque nadie como ellos supo capturar la esencia del grunge y llevarla a nuevas alturas gracias a su capacidad para combinar letras profundas con potentes riffs de guitarra, esperamos que este jueves vivamos una de esas noches que recuerdas años después.

KEANE (JUEVES 11. 21:10. STAGE 2. REGION OF MADRID)

Keane, una de las bandas más icónicas del rock alternativo británico, está de vuelta y más fuerte que nunca. Con más de dos décadas de éxitos, su música ha sido la banda sonora de muchas vidas, y este concierto promete ser una experiencia inolvidable. De hecho, este año están celebrando el 20º aniversario de su álbum debut, Hopes and Fears, con una edición remasterizada que incluye rarezas y demos, así que seguro que seremos partícipes de esta especial celebración en Mad Cool.

Desde su formación en 1995, Keane ha lanzado cuatro álbumes que han alcanzado el número uno en las listas del Reino Unido. Su debut, Hopes and Fears, que celebraremos el próximo jueves, no solo ganó el Brit Award al Mejor Álbum Británico en 2005, sino que también es uno de los álbumes más vendidos en la historia del Reino Unido. Canciones como Somewhere Only We Know, Everybody’s Changing y Is It Any Wonder? se han convertido en himnos atemporales. ¿Te lo vas a perder?

MICHAEL KIWANUKA (JUEVES 11. 19:40. STAGE 1. MAD COOL)

Michael Kiwanuka, el aclamado cantante y compositor británico, ha estado conquistando corazones con su mezcla única de soul, folk y rock. Su reciente actuación en Glastonbury 2024 fue un claro ejemplo de su talento, donde a pesar de algunos problemas técnicos, logró cautivar al público con su carisma y su poderosa voz.

Desde su debut con el álbum Home Again en 2012, Kiwanuka ha demostrado ser una fuerza imparable en la música. Su tercer álbum, KIWANUKA, lanzado en 2019, no solo ganó el prestigioso Mercury Prize, sino que también consolidó su lugar como uno de los artistas más influyentes de la última década gracias a temas como Cold Little Heart y Love & Hate.

En Mad Cool 2024, a una hora en la que nos tememos que aún picará bastante el sol, Kiwanuka no solo nos ofrecerá su música, sino una experiencia emocional e hipnótica.

RUSSIAN RED (JUEVES 11. 18:55. STAGE 3. ORANGE)

Lourdes Hernández, conocida artísticamente como Russian Red, regresó recientemente a los escenarios con una energía renovada y un repertorio con el que quiere volver a conquistarnos. Después de una pausa de casi una década, Russian Red ha vuelto con su nuevo álbum Volverme a enamorar, un trabajo íntimo y seductor que, con su mezcla de indie-pop y folk, refleja una madurez artística y una honestidad brutal que nos atrapará desde la primera nota.

Además, podremos escuchar (o eso esperamos) éxitos como Cigarettes o Loving Strangers, o cualquiera de ese maravilloso Fuerteventura con el que ya se consolidó como una de las voces más distintivas del indie español.

SUM 41 (VIERNES 12. 23:00. STAGE 2. REGION OF MADRID)

La veterana banda de pop-punk canadiense está en su gira de despedida, y su actuación en Madrid promete ser una noche inolvidable llena de energía y nostalgia. Como ya sabéis, Sum 41 ha anunciado que se separarán después de lanzar su último álbum, Heaven x Hell, un ambicioso proyecto doble que combina lo mejor del punk y el heavy metal y que servirá de regalo de despedida para sus fans.

Desde su formación en 1996, Sum 41 ha dejado una huella imborrable en la escena musical con éxitos como Fat Lip, In Too Deep o Still Waiting, entre otras. Su álbum debut, All Killer No Filler y les estableció como una fuerza dominante en el mundo del pop-punk. Ahora, este concierto en Mad Cool 2024 será una oportunidad para despedirse de ellos por todo lo alto. Y ojo, hay rumores de que podrían tener invitados especiales en el escenario.

TOM MORELLO (VIERNES 12. 21:50. STAGE 3. ORANGE)

El viernes tenemos cita también con uno de los guitarristas más brillantes de las últimas década. Tom Morello, conocido por su innovador estilo de guitarra y su activismo apasionado, promete una noche inolvidable. Recientemente, ha lanzado un nuevo single titulado Soldier In The Army Of Love, en colaboración con nada menos que su hijo de 13 años, Roman Morello.

A lo largo de su carrera, Morello ha destacado a los mandos de bandas icónicas como Rage Against the Machine y Audioslave. Sus riffs poderosos y solos únicos han definido canciones como Bulls on Parade y Like a Stone. Además, su trabajo con The Nightwatchman y colaboraciones con artistas como Bruce Springsteen han demostrado su versatilidad y compromiso con causas sociales. Una cita que no debes perderte.

THE BREEDERS (VIERNES 12. 1:00. STAGE 3. ORANGE)

The Breeders, liderados por la icónica Kim Deal, son otra de las grandes bandas de la escena del rock alternativo de los años 90 que estarán presentes en Mad Cool 2024. Su álbum debut, Pod (1990), es considerado una piedra angular del rock alternativo. Además, su segundo álbum, Last Splash (1993), consolidó su estatus con su sonido distintivo y creativo. Y es que, ¿quién no conoce cancciones como Cannonball o Divine Hammer?

Aunque ya tiene seis años, su último trabajo, All Nerve (2018), consiguió reúne a la formación clásica con la bajista Josephine Wiggs y el batería Jim Macpherson, ofreciendo una experiencia auténtica que podremos presenciar en el festival madrileño.

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA (VIERNES 12. 19:05. STAGE 1. MAD COOL)

La banda neozelandesa, liderada por Ruban Nielson, llegan a Madrid con su nuevo álbum, V, una obra maestra que refleja la evolución y madurez de su sonido, en esta ocasión inspirado en la música hawaiana y el pop clásico.

Desde su debut homónimo en 2011, Unknown Mortal Orchestra ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, como II (2013) y Multi-Love (2015), y seguro que en su concierto no faltarán grandes temas como Ffunny Ffriends, So Good at Being in Trouble y Multi-Love. Además, la energía y carisma de Ruban Nielson en el escenario hacen que este concierto se convierta en una apuesta segura para la noche del sábado.

THE KILLERS (SÁBADO 13. 23:00. STAGE 1. MAD COOL)

The Killers. Ya solo con leer su nombre debería estar más que justificada la expectación por verles de nuevo liderando la noche del sábado en el festival madrileño. Y es que la icónica banda de Las Vegas, promete una noche inolvidable llena de energía y grandes éxitos ya sean himnos de su disco debut como Mr. Brightside y Somebody Told Me, o de su más reciente colección de éxitos Rebel Diamonds, lanzada en diciembre de 2023.

Pero podemos seguir dando títulos: When You Were Young, Human, All These Things That I’ve Done… Sí, ya te haces una idea, va a ser un concierto en el que disfrutemos hit tras hit con la pasión y carisma que transmiten Brandon Flowers y compañía. ¡No te lo pierdas!

AVRIL LAVIGNE (SÁBADO 13. 20:15. STAGE 1. MAD COOL)

Avril Lavigne, la reina del pop-punk, llega a Madrid para ofrecer una actuación inolvidable. A lo largo de más de dos décadas de carrera, Avril ha dejado una huella imborrable en la música con éxitos como Complicated, Sk8er Boi y I’m with You, que sonarán el sábado con toda seguridad. Su estilo único y su energía en el escenario prometen hacer vibrar a todos los asistentes.

Además, Avril ha vuelto recientemente a sus raíces con su último álbum Love Sux, en el que mantiene la esencia rebelde y auténtica que la caracteriza. Prepárate para cantar a todo pulmón y revivir los mejores momentos de su carrera.

THE KOOKS (SÁBADO 13. 0:40. STAGE 2. REGION OF MADRID)

Para decir adiós a los grandes escenarios de Mad Cool en esta edición, el escenario principal del recinto Iberdrola Music en Madrid se iluminará con las melodías contagiosas de una de las bandas indie más queridas del Reino Unido: The Kooks.

La banda liderada por Luke Pritchard se hizo un hueco en la siempre reñida escena británica con su álbum debut Inside In/Inside Out, que nos regaló temazos como Naive y She Moves in Her Own Way, y desde entonces han seguido cimentando su posición. Para mentira, pero ya han pasado 18 años desde entonces, aunque también habrá hueco paraa novedades, como las de su último álbum, 10 Tracks To Echo In The Dark, del que seguro que sonarán temas como Connection o Jesse James.

Su capacidad para capturar la esencia de la juventud y el amor en sus letras lleva conquistándonos casi dos décadas, y seguro que sabrán poner un broche de oro al festival.

Y mucho más…

Lógicamente, no están aquí todos los grupos y artistas interesantes con los que podremos disfrutar a lo largo de estos cuatro días, pero solo podíamos elegir 15. Sin duda alguna, cada una de las personas que asistiremos este fin de semana a Mad Cool tendremos nuestro propio itinerario. Te invitamos a compartir el tuyo con nosotros. ¿Qué es lo que no piensas perderte?