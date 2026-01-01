Mad Cool 2026: el cartel más potente del verano viene con solapes imposibles

La edición 2026 del Mad Cool Festival, que se celebrará del 8 al 11 de julio en Madrid, ya tiene horarios confirmados. Y aunque el cartel es espectacular, los solapes entre artistas nos van a obligar a tomar decisiones difíciles, casi imposibles en algunos casos.

El miércoles 8 de julio arranca con fuerza. En el escenario principal, Foo Fighters tocarán a las 22:00, mientras que Moby lo hará a las 22:50 en el Orange. Aunque hay margen para ver parte de ambos, el cruce es inevitable. ¿Cómo elegir a cuál de estos gigantes disfrutar al completo?

Antes, entre las 19:35 y las 21:00, se solapan tres propuestas que compiten por el mismo público: The Last Dinner Party, Wolf Alice y The War on Drugs. Muy complicado elegir y organizarse.

Y por si fuera poco, también destacan Palaye Royale, The Warning y Dogstar, la banda de Keanu Reeves, que tocará a las 21:35.

El jueves 9, aunque en principio parece menos conflictivo, también tiene sus cruces: Lorde, Jennie, Florence + The Machine, Charlie Puth, Zara Larsson y The Blaze comparten franjas nocturnas, pero parece menos complicado hacer un itinerario que tenga sentido. Tampoco nos olvidamos de la presencia de Boys Noize, Palms Trax y Yung Prado, así como CMAT, Teddy Swims y Sadie Jean.

El viernes 10 presenta otro gran dilema: Kings of Leon a las 22:15 en el escenario principal y A Perfect Circle a las 23:10 en el Orange. Pero lo más doloroso llega a medianoche: Twenty One Pilots comienzan a las 00:25 en el Stage 1, mientras que Interpol arranca a las 00:55 en el Stage 2. Dos cabezas de cartel, dos estilos distintos, pero una audiencia que se divide. ¿Cómo decidirnos una vez más? Evidentemente, también hay que tener en cuenta a Pixies, Halsey, Sigrid y el DJ set de Polo & Pan, que cierra la noche electrónica.

Por último, el sábado 11 nos plantea directamente un reto tan arduo que nos va a costar enormemente decidir. El cierre de David Byrne a las 00:05 en el Orange choca con el inicio de Pulp a las 00:40 en el principal. Imposible ver ambos completos. Y eso sí que es un drama.

Antes, entre las 20:00 y las 22:30, hay que elegir entre Matt Berninger, The Black Crowes y The Vaccines, todos en franjas similares. Y como si fuera poco, Nick Cave & The Bad Seeds y Kasabian se enfrentan a las 22:00 y 22:30 respectivamente, en escenarios distintos.

Sin duda, este año va a ser más difícil que nunca organizarse para disfrutar del Mad Cool sin la sensación de habernos perdido algún concierto indispensable. Pero lo bueno es que tenemos Mendes por delante para decidir la mejor ruta posible. Te dejamos los horarios completos por día y escenario para ese empieces a organizarte con tiempo.

¿Qué os parecen los horarios? Esperamos vuestros comentarios en nuestras redes sociales.

Horarios completos del Mad Cool 2026 por días y escenarios

Miércoles 8 de julio

Stage 1 – Región de Madrid

The Warning – 18:55

– 18:55 Wolf Alice – 20:20

– 20:20 Foo Fighters – 22:00

Stage 2 – Orange

Palaye Royale – 18:35

– 18:35 The Last Dinner Party – 19:35

– 19:35 The War on Drugs – 21:00

– 21:00 Moby – 22:50

Stage 3 – The Loop Iberdrola

Johnny Beth – 18:55

– 18:55 The War and Treaty – 20:10

– 20:10 Dogstar – 21:35

Stage 4 – Mahou Cinco Estrellas

Hot Wax – 18:35

– 18:35 Villanelle – 20:10

– 20:10 Mad Mad Mad – 21:50

Stage 5 – Mahou Reserva

Hot Milk – 19:20

– 19:20 Bigger Splash – 21:00

– 21:00 Hoonine – 22:45

Jueves 9 de julio

Stage 1 – Región de Madrid

Renée Rap – 19:00

– 19:00 Lorde – 20:30

– 20:30 Jennie – 22:30

– 22:30 Florence + The Machine – 00:30

Stage 2 – Orange

CMAT – 18:45

– 18:45 Charlie Puth – 20:00

– 20:00 Zara Larsson – 21:40

– 21:40 Teddy Swims – 23:15

– 23:15 The Blaze (DJ Set) – 00:55

Stage 3 – The Loop Iberdrola

Amrita – 19:30

– 19:30 Yung Prado – 20:25

– 20:25 Palms Trax – 21:40

– 21:40 Boys Noize – 23:15

Stage 4 – Mahou Cinco Estrellas

Chloe Slater – 20:10

– 20:10 Sadie Jean – 21:50

– 21:50 Floren Tenes – 23:35

Stage 5 – Mahou Reserva

Zimmer 90 – 19:20

– 19:20 Son Mieux – 21:00

– 21:00 La Paloma – 22:40

– 22:40 Frost Children – 00:30

Viernes 10 de julio

Stage 1 – Región de Madrid

Halsey – 19:05

– 19:05 Pixies – 20:30

– 20:30 Kings of Leon – 22:15

– 22:15 Twenty One Pilots – 00:25

Stage 2 – Orange

Holly Humberstone – 20:00

– 20:00 Sigrid – 21:30

– 21:30 A Perfect Circle – 23:10

– 23:10 Interpol – 00:55

Stage 3 – The Loop Iberdrola

Maesic – 19:00

– 19:00 Weval – 19:55

– 19:55 Swimming Paul – 21:10

– 21:10 Bunt – 22:45

– 22:45 Polo & Pan (DJ Set) – 00:20

Stage 4 – Mahou Cinco Estrellas

Midnight Generation – 20:05

– 20:05 Cliff Ords – 21:45

– 21:45 My First Time – 23:25

Stage 5 – Mahou Reserva

Karen Dio – 20:55

– 20:55 Rio Costa – 22:35

– 22:35 Usted Señale Velo – 00:00

Sábado 11 de julio

Stage 1 – Región de Madrid

Jalen Ngonda – 18:40

– 18:40 The Black Crowes – 20:00

– 20:00 Nick Cave & The Bad Seeds – 22:00

– 22:00 Pulp – 00:40

Stage 2 – Orange

Matt Berninger – 19:25

– 19:25 The Vaccines – 20:55

– 20:55 Kasabian – 22:30

– 22:30 David Byrne – 00:05

Stage 3 – The Loop Iberdrola

Luxi Villar – 18:50

– 18:50 Aerea – 20:05

– 20:05 Nina Kraviz – 21:40

– 21:40 Richie Hawtin – 23:15

Stage 4 – Mahou Cinco Estrellas

Persia Holder – 20:15

– 20:15 The Reytons – 21:55

– 21:55 Supermodel* – 23:35

Stage 5 – Mahou Reserva

TTSSFU – 21:05

– 21:05 Overpass – 22:45

