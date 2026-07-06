Mad Cool Festival ha presentado el dispositivo de movilidad para su edición número diez, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el recinto Iberdrola Music de Villaverde. El plan, coordinado con el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno, la Policía Municipal, la Guardia Civil y la Policía Nacional en una última reunión celebrada el miércoles 1 de julio, vuelve a apostar por el transporte público como columna vertebral para la entrada y salida del público.

Como ya sucedió en las últimas ediciones, la organización ha destinado una inversión económica extra para ampliar los servicios nocturnos desde Villaverde y facilitar el regreso al centro de Madrid.

Metro: la Línea 3 amplía su servicio para la vuelta del festival

La Línea 3 de Metro de Madrid ampliará su horario hasta las 02:00 h la madrugada del jueves y hasta las 03:30 h las madrugadas de viernes, sábado y domingo, exclusivamente para la salida del público del festival. El coste de esta apertura extraordinaria corre a cargo de la organización.

El servicio ampliado parte de Villaverde Alto, única estación donde se permite la subida de viajeros, con paradas en Legazpi, Embajadores y Sol, donde solo se permite la bajada.

Cercanías: la línea C4 refuerza el regreso desde Villaverde Alto

La línea C4 de Cercanías ampliará su servicio de 00:30 h a 02:00 h la madrugada del jueves y de 01:30 h a 03:30 h las madrugadas de viernes, sábado y domingo, con salida desde Villaverde Alto. Para llegar al recinto, el público puede usar también las líneas C3 (parada en San Cristóbal Industrial) y C5 (parada en Villaverde Alto).

Para la vuelta, el trayecto especial de la C4 conectará Villaverde Alto con Atocha sin paradas intermedias, con un servicio gratuito para el usuario y sufragado íntegramente por Mad Cool Festival.

Lanzaderas gratuitas y autobuses para entrar y salir del recinto

El festival ofrecerá un servicio gratuito de lanzaderas entre Villaverde Alto y Atocha, con parada intermedia de bajada en Legazpi, en el mismo horario que el refuerzo de Cercanías: de 00:30 h a 02:00 h la madrugada del jueves y de 01:30 h a 03:30 h las madrugadas de viernes, sábado y domingo.

Para llegar al recinto también se puede recurrir a las líneas de autobús 22 (Legazpi-Villaverde Alto, 05:30-23:45 h), 79 (Legazpi-Villaverde Alto, 06:00-23:30 h), T41 (Villaverde Alto-Polígono Industrial de La Resina, 06:30-21:00 h) y la nocturna N14 (Cibeles-Villaverde Alto, 23:40-05:50 h).

VTC, taxi y zona de recogida: puntos únicos y muy señalizados

La organización insiste en que la calle Acebeda, en su confluencia con San Ezequiel, será el único punto oficial habilitado para la subida y bajada de pasajeros en coches privados. La parada de taxi, única también, se ubicará en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y Resina de Villaverde, con personal identificado colaborando con la Policía Municipal para ordenar el acceso.

Los servicios VTC solo podrán recoger a pasajeros con servicio precontratado, y deberán hacerlo en el punto habilitado en la calle Valle de Tobalina, esquina con San Ezequiel. No se trata de una zona de espera: los vehículos sin carrera concertada no podrán acceder.

Refuerzo peatonal para un dispositivo cada vez más rodado

El plan incluye vallado, señalización y un equipo de auxiliares e informadores distribuidos en los puntos de mayor afluencia, con el objetivo de que los flujos peatonales hacia las paradas de transporte público sean lo más seguros y fluidos posible. La organización pide a los asistentes seguir en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal del festival.

Mad Cool Festival 2026, una década en Madrid

Mad Cool Festival celebra su décimo aniversario del 8 al 11 de julio, en su cuarta edición consecutiva en el recinto Iberdrola Music de Villaverde. Un cartel que combina grandes nombres internacionales con el pulso de la escena nacional —del que ya hablamos en nuestro repaso a los horarios y solapes del cartel 2026— vuelve a convertir a Madrid en un referente musical global, atrayendo público nacional e internacional a uno de los festivales más consolidados del calendario europeo. Antes del gran fin de semana, el certamen también celebró su Mad Cool DJ Talent, el concurso que da hueco en el cartel a nuevos talentos de la escena electrónica.

¿Vas a Mad Cool este año? ¿Qué opción de vuelta vas a usar: Metro, lanzadera o Cercanías? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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