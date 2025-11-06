Mad Cool 2026 se reinventa para celebrar su décimo aniversario con más espacio, comodidad y alma

El Mad Cool Festival ha anunciado un giro radical para su edición de 2026, coincidiendo con su décimo aniversario. La organización ha decidido rediseñar el formato del evento para ofrecer una experiencia más cercana, cómoda y personalizada, en respuesta directa a las opiniones de sus asistentes. Desde 2023, el festival ha implementado una estrategia de mejora continua basada en encuestas de satisfacción, y los resultados han sido contundentes: el público pedía menos aglomeraciones, más servicios y una atmósfera más relajada. Y Mad Cool ha escuchado.

Entre las novedades más destacadas se encuentran los ajustes de aforo, la reconfiguración de escenarios para mejorar la acústica, y una redistribución del espacio que amplía las zonas de descanso, restauración y movilidad. También se incrementan los servicios básicos como puntos de agua potable gratuitos, baños y barras, junto con mejoras en accesibilidad para personas con movilidad reducida. Además, se potenciará la experiencia audiovisual con más pantallas y una propuesta gastronómica de mayor calidad.

La edición 2026 no solo será más cómoda, sino también más coherente en lo artístico. Cada jornada tendrá identidad propia, permitiendo al público elegir entre vivir su día perfecto o disfrutar del festival completo con abonos. Este nuevo modelo busca reforzar el vínculo con Madrid y el distrito de Villaverde, consolidando a Mad Cool como un hub cultural europeo. En palabras de la organización: “Ellos son la esencia del festival y con ellos seguiremos construyendo el futuro”. Una declaración que deja claro que este cambio no es solo logístico, sino también emocional.

Y a vosotros, ¿qué os parece este paso anunciado por el festival madrileño?

