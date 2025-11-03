Mad Cool Festival cumple diez años en 2026 y lo celebrará por todo lo alto en Villaverde del 8 al 11 de julio

El Mad Cool Festival está de aniversario y no es uno cualquiera: en 2026 celebrará su décima edición con una propuesta que promete ser más ambiciosa que nunca. Con fechas confirmadas del 8 al 11 de julio, el recinto Iberdrola Music de Villaverde (Madrid) volverá a convertirse en el epicentro de la música en directo, acogiendo a miles de asistentes en cuatro días de conciertos, experiencias y emociones. El anuncio ha llegado acompañado del aftermovie oficial de la edición 2025, un montaje vibrante que repasa los momentos más memorables del pasado verano, con actuaciones de artistas como Olivia Rodrigo, Muse, Justice, Nine Inch Nails, St. Vincent y Benson Boone.

La elección de Villaverde como sede se consolida por tercer año consecutivo, gracias a su capacidad, accesibilidad y condiciones técnicas. El festival, que nació en 2016 con la intención de situar a Madrid en el mapa internacional de grandes eventos musicales, ha evolucionado hasta convertirse en una referencia europea. A lo largo de su andadura, el Mad Cool ha sabido equilibrar propuestas mainstream con apuestas más arriesgadas, manteniendo una identidad propia que lo distingue de otros macrofestivales. Para 2026, la organización promete una edición que marcará “un punto de inflexión”, con una producción renovada y una experiencia que irá más allá de los conciertos. ¿Habrá sorpresas en el cartel? Todo apunta a que sí, y la expectación ya empieza a crecer.

Una década de música, arte y evolución: así ha crecido el Mad Cool Festival

Desde su debut en 2016 en la Caja Mágica de Madrid, el Mad Cool Festival ha experimentado una evolución meteórica hasta convertirse en uno de los eventos musicales más relevantes de Europa. Su primera edición ya apuntaba maneras con un cartel que incluía a leyendas como The Who y Neil Young, junto a nombres del indie como Two Door Cinema Club y Vetusta Morla. En 2018, el festival se trasladó a Valdebebas, un recinto con mayor capacidad que permitió ampliar la ambición del evento. Durante estos primeros años, desfilaron por sus escenarios artistas como Foo Fighters, Green Day, Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode y The National, consolidando su reputación como un festival de primer nivel. La edición de 2020 fue cancelada por la pandemia, pero el parón no frenó su crecimiento.

En 2022, el Mad Cool regresó con fuerza y en 2023 estrenó su nueva sede en el Iberdrola Music de Villaverde, un espacio con mejores condiciones técnicas y de accesibilidad. Desde entonces, el festival ha apostado por una experiencia más completa, ampliando su duración a cuatro días y combinando grandes nombres con propuestas emergentes. En 2025, el cartel incluyó a Olivia Rodrigo, Muse, Justice, Nine Inch Nails, St. Vincent y Benson Boone, reflejando su capacidad para atraer tanto a superestrellas como a nuevos talentos. De cara a 2026, el festival celebrará su décimo aniversario con una edición que promete marcar un antes y un después, reafirmando su papel como uno de los grandes encuentros musicales del verano europeo.

