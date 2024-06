Madrid vibrará al ritmo de KALORAMA: un cierre de verano con sabor a música

Madrid se prepara para despedir el verano con una explosión musical en el festival KALORAMA, que se celebrará del 29 al 31 de agosto en el Recinto Ferial de IFEMA. Con un cartel que promete ser la envidia de Europa, el festival presenta una mezcla ecléctica de géneros y estilos, desde el pop hasta el jazz, pasando por la electrónica más vanguardista.

El jueves 29, las guitarras serán las protagonistas con las vibraciones dance-punk de LCD Soundsystem y el indie pop de The Postal Service + Death Cab For Cutie. La jornada se enriquece con la presencia de The Smile, Nation Of Language, The Kills, Dudu Tasa and Jonny Greenwood, English Teacher, y Joe Goddard, ofreciendo un inicio de festival donde la experimentación y la tradición se dan la mano.

El viernes 30, la vanguardia y los hits se fusionan con RAYE, Fever Ray, Gossip, Overmono, Soulwax, Yard Act, Yves Tumor, Colectivo da Silva, y Tristán!. Un día que promete ser un crisol de sonidos contemporáneos y ritmos que invitan a bailar.

El gran cierre del sábado 31 viene de la mano de Massive Attack, Sam Smith, Jungle, Peggy Gou, Ezra Collective, Olivia Dean, Huda, y Monobloc. Una jornada que brillará con los sonidos más british y una purpurina musical que dejará huella.

Las entradas estarán disponibles a partir del 14 de junio, con una preventa especial para clientes del Banco Santander. KALORAMA Madrid no es solo un festival, es una experiencia que marca el ritmo de la ciudad y el broche de oro a un verano inolvidable. ¡Prepara tus sentidos para una aventura sonora que promete ser inolvidable!