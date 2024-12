Mando Diao y La La Love You encabezan las primeras confirmaciones de Festival Gigante 2025

El Festival Gigante 2025, que celebrará su undécima edición del 28 al 30 de agosto en el Paseo del Ocio de Guadalajara, ha anunciado un cartel impresionante que incluye confirmaciones como Mando Diao, La La Love You, Alizzz, Funambulista, Despistaos y muchos más. Los primeros abonos estarán disponibles a partir del 20 de diciembre a las 12:00 horas en Concertados.com, con precios desde 35€. Este festival se ha consolidado como una cita imprescindible del verano, ofreciendo un ambiente familiar, cómodo y accesible.

Además de los nombres principales, también se suman al cartel Travis Birds, Carlos Ares, Alice Wonder, La Habitación Roja, Embusteros, Shego, Mafalda Cardenal, Ángela González, Barry B, Nat Simons, Colectivo Da Silva, Exsonvaldes, We Are Not Dj’s, Coolnenas, Sanguijuelas del Guadiana y SuperFrame, entre infinidad de nombres más por confirmar.

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara y la colaboración de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas. Con más de cincuenta confirmaciones, el Festival Gigante 2025 promete tres días intensos de música y diversión. Los organizadores han destacado la importancia de crear un espacio inclusivo y accesible para todos los asistentes, asegurando que cada edición supere a la anterior en términos de calidad y experiencia.

¡Consigue tus abonos, prepárate para el festival e infórmate de todas las novedades en CrazyMinds.es y nuestro perfil oficial de WhatsApp!