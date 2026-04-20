Manic Street Preachers y The Damned impulsan un VISOR FEST 2026 que mira al pasado para celebrar el futuro

El cartel del VISOR FEST 2026 sigue tomando forma y, con cada anuncio, confirma que su propuesta no es solo un festival, sino una declaración de intenciones. La incorporación de Manic Street Preachers y The Damned —estos últimos inmersos en la celebración de su 50º aniversario— eleva un cartel que ya apuntaba alto con nombres como RIDE, Ocean Colour Scene, New Model Army, The Wannadies, Gene o Hoodoo Gurus. Una mezcla generacional que encaja con la filosofía del festival: conciertos completos, sin solapamientos y con el sonido como prioridad absoluta.

Desde Gales llegan Manic Street Preachers, una banda que ha construido un legado inconfundible a lo largo de más de tres décadas y 15 discos de estudio. Su trayectoria combina ambición artística, compromiso lírico y una colección de himnos que han marcado a varias generaciones. Desde Generation Terrorists hasta trabajos recientes como Critical Thinking, los Manics han mantenido intacta su capacidad para emocionar y desafiar. En directo, su repertorio es una sucesión de clásicos: “Motorcycle Emptiness”, “You Love Us”, “If You Tolerate This Your Children Will Be Next” o “A Design for Life”, canciones que siguen resonando con la misma fuerza que el primer día.

Por su parte, The Damned llegan a VISOR FEST en un momento especialmente simbólico. Medio siglo después de publicar “New Rose”, considerado el primer single punk británico, la banda sigue demostrando que su energía y su irreverencia permanecen intactas. Su reciente disco Not Like Everybody Else, grabado en apenas cinco días y dedicado a la memoria del fundador Brian James, recupera la crudeza de sus inicios mientras celebra su historia. Con Dave Vanian, Captain Sensible, Rat Scabies, Paul Gray y Monty Oxymoron al frente, su directo promete un recorrido por álbumes esenciales como Machine Gun Etiquette, The Black Album o Strawberries, sin olvidar himnos como “Neat Neat Neat” o la ya citada “New Rose”.

Con estas dos nuevas confirmaciones, VISOR FEST 2026 consolida una edición que apuesta por la memoria, la emoción y la experiencia compartida. Un cartel que conecta escenas, épocas y sensibilidades bajo una misma idea: la música como un lugar donde mirar hacia atrás sirve para celebrar lo que aún está por venir.

Manic Street Preachers: tres décadas de identidad, riesgo y himnos

Con más de treinta años de carrera, Manic Street Preachers se han convertido en una de las bandas más influyentes del rock británico contemporáneo. Su discografía, que arranca con Generation Terrorists (1992), combina la urgencia punk de sus inicios con una evolución constante hacia sonidos más expansivos y melódicos. A lo largo de su trayectoria han firmado discos clave como The Holy Bible, Everything Must Go, This Is My Truth Tell Me Yours o Lifeblood, además de mantener una presencia constante en listas, premios y escenarios internacionales. Su capacidad para equilibrar ambición artística, discurso político y sensibilidad pop los ha convertido en un referente generacional. Hoy, con trabajos recientes como Critical Thinking, siguen demostrando que su voz continúa siendo tan relevante como siempre.

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