Cuatro nombres bastan para tomarle la temperatura a la cuarta edición de Mar de Jávea. El festival alicantino se celebrará los 26 y 27 de marzo de 2027 en el recinto La Fontana y ha confirmado como primeros artistas a Lori Meyers, Los Secretos, Walls y Éxtasis. Es un primer avance, y la organización irá sumando nombres en las próximas semanas.

Lori Meyers llegan a marzo con el disco recién rodado

El anuncio tiene un protagonista claro. Los granadinos publicaron el pasado 16 de octubre Disonancia, su octavo álbum, cinco años después de Espacios Infinitos y producido por Ferran Gisbert. Para marzo, canciones como “Malafollá” o “Tus amigos” llevarán ya meses en el repertorio, y eso suele ser el mejor momento para ver a un grupo: lo bastante rodado como para no dudar, lo bastante reciente como para no aburrirse.

El calendario, además, les sale redondo. El jueves 25 de marzo tocan en el SanSan de Benicàssim, festival que se celebra del 25 al 27 de marzo, así que Jávea será la segunda parada de un mismo fin de semana mediterráneo. Dos festivales a dos horas de distancia que comparten cabeza de cartel: no es la mejor noticia para quien quiera ver algo distinto en cada uno, pero sí para quien quiera ver a Lori Meyers.

Los Secretos repiten, Walls y Éxtasis ponen el relevo

Los Secretos vuelven a un festival que ya conocen: estuvieron en la segunda edición. Su presencia confirma la apuesta de Mar de Jávea por un público intergeneracional, el que creció con “Déjame” y el que llega ahora atraído por otros nombres. Ese otro lado lo ponen Walls y Éxtasis, dos propuestas de la escena más reciente. El reparto entre veteranos y nuevos nombres es, por ahora, lo que mejor define un cartel que aún tiene mucho hueco por llenar.

Fechas y entradas de Mar de Jávea 2027

26 y 27 de marzo de 2027, Jávea: recinto La Fontana. Las agendas recogen entradas desde 33 €, un precio que todavía no hemos podido confirmar en los canales oficiales del festival. Cuando la organización publique precios y fecha de venta, lo actualizaremos aquí.

▶ Mar de Jávea 2027 | 26 y 27 de marzo | Recinto La Fontana, Jávea

¿Qué nombre falta en este cartel para que merezca el viaje a Jávea en marzo?

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