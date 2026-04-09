María Arnal, Depresión Sonora y la nueva guardia del indie español toman el VESU 2026

El VESU 2026 vuelve a levantar el telón con una edición que confirma su crecimiento como uno de los festivales más inquietos y con mejor olfato de la escena independiente. Este año, el protagonismo recae en María Arnal, que aterriza en Oviedo con AMA, un espectáculo que fusiona voz, danza e inteligencia artificial para seguir expandiendo los límites de la canción contemporánea. Será su único concierto en Asturias y uno de los momentos más esperados del verano.

El Escenario Vibra Mahou también recibirá a Depresión Sonora, que continúa consolidando su salto definitivo con Los perros no entienden Internet, un disco que ha reforzado su posición como una de las voces más singulares de la nueva generación. En esa misma línea de renovación, Pimp Flaco y Kinder Malo presentarán su nueva aventura conjunta bajo el nombre Dora Band, evolución natural de su proyecto Dora Black y una de las grandes incógnitas del festival, ya que ofrecerán uno de sus primeros conciertos como banda.

Otro de los regresos celebrados será el de Puño Dragón, que vuelve a casa para culminar la gira que ha confirmado su estatus como una de las propuestas más sólidas del rock alternativo actual. Con miembros procedentes de Tigra, Mingote, The Parrots y Destino 48, el cuarteto ha construido un imaginario propio que mezcla tradición y modernidad sin perder músculo.

A ellos se suma el siempre infalible trío barcelonés Mujeres, que llega con su séptimo álbum y la energía intacta tras más de una década de canciones que corren, chocan y celebran. El festival también apuesta por el despegue de Sobrezero, cuyo debut Hasta que el mundo estalle ha marcado un punto de inflexión para el quinteto, y por el empuje generacional de Las Petunias, capaces de capturar la crudeza y el encanto de la juventud sin filtros.

Desde Cádiz, DenisDenis aterrizan con La virtud del alba, mientras que Begut presenta su primer álbum, Un diez en lo emocional, una colección de canciones íntimas y cinematográficas que confirma su crecimiento artístico. La mirada internacional la pone el dúo británico Snake Eyes, que llega con su debut Cash Rich tras girar intensamente por Reino Unido y Europa. Y como guiño familiar, la edición se cerrará con la Billy Boom Band, especialistas en rock para niños que también disfrutan los adultos.

Con un cartel que combina riesgo, diversidad y una lectura muy afinada del momento que vive la música independiente, el VESU vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una cita imprescindible del norte peninsular.

VESU: de apuesta local a referencia imprescindible del indie del norte

Desde sus inicios junto a Marcel Bagés, María Arnal ha construido una carrera que combina tradición y experimentación con una naturalidad poco común. Su debut 45 cerebros y 1 corazón la situó como una de las voces más emocionantes del panorama estatal, gracias a una reinterpretación contemporánea del folclore que evitaba el cliché y apostaba por la memoria colectiva. Con Clamor, amplió su universo hacia la electrónica y la reflexión política, consolidando un lenguaje propio que ahora continúa expandiendo con AMA, un proyecto multidisciplinar que integra tecnología, cuerpo y emoción. Su evolución ha sido siempre coherente, valiente y profundamente personal, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes de la última década.

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