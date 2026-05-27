Monegros Desert Festival 2026 ya tiene su cartel completo. La organización ha confirmado los últimos nombres de una programación que reúne más de 120 artistas el próximo 25 de julio en el desierto de Fraga (Huesca), cerrando lo que promete ser una de las ediciones más ambiciosas en los 33 años de historia del festival. No es una hipérbole: el line-up que han construido Juan y Cruz Arnau esta vez va más allá de la acumulación de nombres.

El desierto tiene dueños, y este verano son 120

La nueva tanda de confirmaciones suma a la ya sólida base del cartel nombres como Marco Faraone, Manda Moor, Chelina Manuhutu b2b Tini Gessler, Bárbara Boeing b2b Gee Lane, Toni Varga, Seth Troxler, Bastian Bux, Fleur Shore, Olive F, Baum o Antonio De Angelis. Se unen a un primer bloque que ya era difícil de mejorar: Richie Hawtin, Amelie Lens, Paco Osuna, Joseph Capriati, Len Faki, Klangkuenstler, Indira Paganotto, Héctor Oaks, Fatima Hajji, Kobosil o Brutalismus 3000, entre muchos otros.

El resultado es un cartel que cubre prácticamente todos los ángulos de la electrónica contemporánea: el techno más clásico y cerebral de Hawtin o Len Faki convive con la brutalidad industrial de Klangkuenstler y Brutalismus 3000, el psytrance de Astrix y Captain Hook b2b Ace Ventura, o el psytechno de Indira Paganotto. Y luego está Collabs 3000, la reunión de Chris Liebing b2b Speedy J, que sola ya justificaría el desplazamiento al desierto.

«En Monegros siempre buscamos construir un cartel que tenga identidad propia. No se trata solo de sumar nombres, sino de crear un viaje musical que funcione durante 22 horas seguidas en un entorno tan único como el desierto«, explican los fundadores. Y a juzgar por lo que han armado, lo han conseguido.

OUTWORLD y los escenarios que convierten Fraga en otro planeta

Pero si hay un elemento que diferencia el Monegros Desert Festival 2026 de cualquier otra edición anterior, es la llegada de OUTWORLD: un escenario 360 grados con capacidad para 20.000 personas que convierte al festival aragonés en el único del mundo con este concepto inmersivo. No es un escenario al uso, es una sala sin paredes en medio del desierto que rodea al público por completo. Quien haya estado en una buena rave sabe lo que eso significa para la experiencia.

A eso se suman los espacios ya anunciados en ediciones anteriores y que este año regresan con fuerza: 240 KM/H con su formato Face to Face, Unreal (el escenario de referencia del techno industrial nacido en Alemania), la colaboración con Awakenings, el universo psytechno de ARTCORE capitaneado por Indira Paganotto, y el regreso del escenario de elrow, que lleva su inconfundible energía festiva al entorno más inhóspito posible. Cada uno de estos espacios funciona como un festival dentro del festival, con su propia identidad sonora y visual.

Son 22 horas ininterrumpidas de música para recorrer todos esos mundos, desde el atardecer hasta que el sol vuelva a pegar en el desierto. Para los que ya han estado, ya saben lo que es. Para los que aún no: hay pocas experiencias en la escena electrónica europea que se le acerquen.

Treinta y tres años en el desierto

Monegros Desert Festival nació en 1994 de la mano de Juan y Cruz Arnau con una premisa tan sencilla como radical: llevar la cultura rave al paisaje más árido de España. Lo que comenzó como una convocatoria clandestina en las Bardenas de Aragón fue creciendo hasta convertirse en uno de los festivales de música electrónica más reconocidos de Europa. Su ubicación en el desierto de Fraga, con temperaturas extremas y un entorno que desafía cualquier lógica festivalera convencional, siempre ha sido su mayor seña de identidad, y también su mayor atractivo.

A lo largo de sus más de tres décadas, Monegros ha sabido mantenerse fiel a su espíritu rave mientras incorporaba cada nueva corriente relevante de la electrónica global, desde el techno de Detroit hasta el hard techno europeo o el psytrance. En 2026, con más de 120 artistas, el escenario inmersivo OUTWORLD y una programación que abarca todo el espectro de los sonidos más contundentes del momento, el festival demuestra que 33 años en el desierto no desgastan, afinan.

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