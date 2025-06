Muse sustituye a Kings of Leon en el Mad Cool 2025: un giro estelar para el festival madrileño

El Mad Cool Festival 2025 ha dado un golpe de efecto al anunciar que Muse será el nuevo cabeza de cartel del jueves 10 de julio, ocupando el lugar de Kings of Leon, quienes cancelaron su participación debido a una lesión de su vocalista, Caleb Followill. La banda británica, conocida por su arrolladora energía en directo, promete una actuación inolvidable en su única fecha confirmada en España este año. Este cambio de última hora refuerza el atractivo del festival, que se celebrará del 10 al 13 de julio en Madrid, consolidando su posición como una de las citas musicales más destacadas de Europa.

Nuevos confirmados: Muse encabeza tras la baja de Kings of Leon

El festival madrileño ha reaccionado con rapidez ante la cancelación de Kings of Leon, incorporando a Muse como cabeza de cartel para la jornada inaugural del 10 de julio. Junto a ellos, la misma noche actuarán Iggy Pop, Weezer y Gracie Abrams, completando un cartel centrado en el rock internacional con toques de pop contemporáneo. Muse, liderados por Matt Bellamy, son una de las bandas más influyentes del rock moderno, célebres por sus enérgicos discos y sus espectaculares puestas en escena. Iggy Pop, leyenda del punk rock, aporta su carisma incombustible, mientras que Weezer, con su rock alternativo, y Gracie Abrams, estrella emergente del pop, añaden diversidad al cartel.

Artistas previamente confirmados para Mad Cool 2025

Antes de este cambio, el Mad Cool Festival 2025 ya había anunciado un cartel de lujo con nombres como Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Nine Inch Nails, Noah Kahan, Benson Boone, Thirty Seconds to Mars, Leon Bridges, Fidlar, Jet, Hermanos Gutiérrez, Arde Bogotá, Bloc Party, Girl In Red, St. Vincent y Justice, entre otros. Este elenco combina leyendas del rock, pop y electrónica con artistas nacionales e internacionales en auge, asegurando una experiencia musical variada y de primer nivel.

Fechas, recinto y datos clave del festival

El Mad Cool Festival 2025 se celebrará del 10 al 12 de julio en el recinto Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid, con capacidad para 80.000 personas por día. Además, el domingo 13 de julio se sumará una jornada adicional bajo el formato Brunch Electronik x Mad Cool, dedicada a la música electrónica, con artistas como Peggy Gou, Jungle DJ Set, MAU P y Macarena Hoffmann. El festival abrirá sus puertas por la tarde, con conciertos que comenzarán alrededor de las 16:00 y se extenderán hasta la madrugada.

¿Cómo conseguir entradas para Mad Cool 2025?

Las entradas para el Mad Cool Festival 2025 ya están a la venta a través de la plataforma oficial madcooltickets.com y ticketmaster.es. Los abonos de tres días (10-12 de julio) tienen precios que parten de los 199€ + IVA, mientras que las entradas de día, como la del 10 de julio con Muse, parten de los 89 euros, según la web oficial. Para la jornada de Brunch Electronik, las entradas están disponibles por separado. Se recomienda adquirirlas únicamente en los canales oficiales para evitar estafas.

¿Qué más deberías saber sobre Mad Cool 2025?

El Mad Cool Festival se ha consolidado como un referente europeo desde su primera edición en 2016, atrayendo a más de 200.000 asistentes en 2024 con artistas como Pearl Jam, Dua Lipa y The Killers. En 2025, el festival amplía su duración a cuatro días, incluyendo la jornada electrónica, y mejora la accesibilidad con lanzaderas gratuitas desde Getafe al recinto Iberdrola Music, disponibles de 18:00 a 22:00 los días 10, 11 y 12 de julio, y de 18:00 a 21:00 el sábado. Para el regreso, las lanzaderas operarán desde Villaverde Alto hasta Atocha, extendiendo su horario hasta las 4:00 los días de mayor afluencia. Además, el festival ofrece transporte público con líneas de Cercanías (C3, C4, C5) y autobuses EMT (22, 79, T41), facilitando la movilidad. La edición de 2025 promete un cartel ecléctico, combinando rock, pop, indie y electrónica, y una experiencia cultural enriquecida con actividades paralelas.

