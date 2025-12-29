MUWI La Rioja 2026 arranca fuerte: La M.O.D.A., Sidonie y Depedro lideran un décimo aniversario histórico

El MUWI La Rioja Music Fest vuelve a rugir. Tras una edición 2025 que reunió a más de 25.000 asistentes en cuatro jornadas vibrantes, el festival riojano celebra en 2026 su décimo aniversario con un primer avance de cartel que apunta directamente al corazón de su identidad: diversidad, energía y una conexión emocional con el público que pocos eventos han logrado consolidar en tan poco tiempo.
Para esta edición tan especial, el MUWI anuncia a La M.O.D.A., Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana, Depedro, La Milagrosa y Travellin’ Brothers como primeras confirmaciones. Un arranque que no solo marca el tono de lo que está por venir, sino que reafirma la ambición del festival por seguir creciendo sin perder su esencia.
Un décimo aniversario con sabor a clásico moderno
El MUWI 2026 se celebrará del 27 al 30 de agosto en Logroño, un enclave que ya se ha convertido en sinónimo de música, vino y cultura. La combinación perfecta para un festival que ha sabido unir tradición y modernidad, atrayendo tanto a amantes del indie nacional como a exploradores de nuevos sonidos.
La presencia de La M.O.D.A. es, sin duda, uno de los grandes reclamos de este primer anuncio. La banda burgalesa, conocida por himnos generacionales como Héroes del sábado o 1932, llega en un momento de madurez artística que promete un directo catártico, de esos que convierten un festival en recuerdo imborrable.
Junto a ellos, Sidonie, maestros del pop psicodélico y la reinvención constante, aportarán su habitual mezcla de fiesta, carisma y melodías que se quedan tatuadas en la memoria. Su paso por MUWI 2026 apunta a ser uno de los momentos más celebrados del fin de semana.
Nuevas voces, viejas almas y mucho carácter
El festival también apuesta por proyectos que amplían su paleta sonora. Sanguijuelas del Guadiana, una de las bandas emergentes más comentadas del circuito alternativo, aterriza con su mezcla de rock fronterizo, folclore retorcido y actitud incendiaria. Su directo es pura electricidad, y MUWI parece el escenario perfecto para que den un salto definitivo.
Depedro, por su parte, aportará su inconfundible calidez mestiza. Con discos como El pasajero o Todo va a salir bien, el músico madrileño se ha consolidado como uno de los grandes narradores emocionales del país, capaz de convertir cada concierto en un viaje íntimo y colectivo a la vez.
Completan este primer avance La Milagrosa, proyecto que ha ido ganando adeptos gracias a su sensibilidad pop y su capacidad para construir canciones que crecen con cada escucha, y Travellin’ Brothers, una de las formaciones de blues y soul más respetadas del panorama europeo, garantía absoluta de virtuosismo y energía en directo.
MUWI 2026: Un festival que celebra su propia historia
Diez años no se cumplen todos los días, y MUWI lo sabe. Por eso este primer anuncio no es solo una declaración de intenciones, sino un homenaje a todo lo que ha construido: un festival que ha crecido sin perder su carácter cercano, que ha apostado por el talento nacional sin renunciar a la ambición, y que ha convertido Logroño en un punto de encuentro imprescindible para miles de amantes de la música.
Con más artistas por anunciar y un programa que promete expandirse en las próximas semanas, MUWI La Rioja Music Fest 2026 se perfila como una edición histórica. Un aniversario que no solo celebra el pasado, sino que mira al futuro con la convicción de que lo mejor está por venir.
