New Order y Nick Cave encabezan un Cruel World Festival 2025 que también contará con Depresión Sonora

El Cruel World Festival 2025 vuelve a reunir a los gigantes del post-punk, new wave y goth en el sur de California la próxima primavera. El evento se llevará a cabo en el Rose Bowl de Pasadena el 17 de mayo de 2025. Este año, el festival contará con la destacada presencia de Depresión Sonora, que ha ganado notoriedad en la escena post-punk internacional con su sonido melancólico y letras introspectivas. Formada en Madrid, Depresión Sonora ha capturado la atención internacional con su álbum El Arte de Morir Muy Despacio.

Encabezando el cartel estarán New Order y Nick Cave & The Bad Seeds, dos titanes de la música que prometen actuaciones inolvidables. Además, la banda de new wave de los 80 ‘Til Tuesday se reunirá para su primer show en 33 años, con su formación original tocando junta por primera vez en 35 años. También se presentará una versión anterior de The Cult, conocida como Death Cult, con Ian Astbury y Billy Duffy reviviendo su sonido para un único show.

El festival también contará con actuaciones de The Go-Go’s, Devo, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Garbage, Madness, She Wants Revenge, Alison Moyet, Buzzcocks, Nation Of Language, Chelsea Wolfe, Stereo MC’s, y más. La preventa de entradas comenzará este viernes 25 de octubre a las 11 a.m. PT, con un acceso anticipado para los asistentes de festivales anteriores el jueves 24 de octubre a las 11 a.m. PT.

El Cruel World Festival 2025 promete ser una celebración épica de la música alternativa, reuniendo a leyendas y nuevas promesas como Depresión Sonora en un solo escenario. ¡No te lo pierdas!