Nine Inch Nails y Brunch Electronik encabezan las novedades anunciadas por Mad Cool 2025

Mad Cool Festival 2025 ha revelado su programación diaria y ha ampliado su cartel con la incorporación de Nine Inch Nails, Bad Nerves, Geordie Greep, Chloé Callet y Kingfishr. Este año, el festival se asocia por primera vez con Brunch Electronik para presentar una jornada exclusiva el domingo 13 de julio.

Nine Inch Nails, liderados por Trent Reznor, encabezan el cartel del viernes 11 de julio, marcando su esperado regreso tras su actuación en 2018. Conocidos como pioneros del rock industrial de los años 90, Nine Inch Nails sigue siendo una fuerza innovadora en la música contemporánea. El punk descarado de los británicos Bad Nerves, la propuesta vanguardista de Geordie Greep, el ecléctico set de la neoyorkina Chloé Caillet y el folk alternativo de los irlandeses Kingfishr completan esta nueva tanda de confirmaciones.

El festival comenzará el jueves 10 de julio con actuaciones de Kings of Leon, Gracie Abrams, Iggy Pop y Weezer. El viernes 11 de julio, además de Nine Inch Nails, contará con Noah Kahan, Alanis Morissette y Benson Boone. El sábado 12 de julio, Olivia Rodrigo, Justice, Arde Bogotá y Thirty Seconds to Mars encabezarán el line-up. Los ganadores de las iniciativas ‘Mad Cool Talent by Vibra Mahou’ y ‘Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou’ también se presentarán en el festival1.

Por primera vez, Brunch Electronik se suma a Mad Cool para ofrecer una jornada especial dedicada a la música electrónica el domingo 13 de julio. Reconocido como un referente nacional en música clubbing, Brunch Electronik se distingue por su enfoque inclusivo y por contar con algunos de los DJs internacionales más relevantes.

