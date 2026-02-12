Noches del Botánico celebra diez años con un cartel que mezcla leyendas, regresos esperados y debuts de altura

El décimo aniversario de Noches del Botánico ya es una realidad, y lo hace con un cartel que confirma por qué el ciclo madrileño se ha convertido en una de las citas imprescindibles del verano musical. Del 3 de junio al 31 de julio de 2026, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII volverá a transformarse en ese oasis sonoro que combina naturaleza, programación cuidada y una experiencia que, año tras año, ha fidelizado a más de un millón de asistentes. Este 2026 no será una excepción: 54 conciertos, más de 60 artistas y un ritmo de venta que impresiona —más de 65.000 entradas despachadas y nueve fechas agotadas— marcan el punto de partida de una edición que apunta a histórica .

El festival mantiene su ADN: eclecticismo, calidad artística y una convivencia perfecta entre público y artistas. Por eso regresan nombres que ya son parte del imaginario del ciclo, como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP, todos ellos con actuaciones que en ediciones anteriores han dejado huella. A la vez, el aniversario abre la puerta a debuts muy esperados: Garbage, John Legend, OMD, The Kooks, Jeff Goldblum o el supergrupo formado por Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai, una reunión que ha sido descrita como “una alineación improbable que solo puede ocurrir en momentos muy concretos de la historia del rock”.

La edición también amplía su mirada hacia Latinoamérica con Babasonicos, María Becerra, Cultura Profética, Elvis Crespo o Silvestre y La Naranja, y refuerza la presencia nacional con M-Clan, Veintiuno, Pablo López o Marta Santos. Además, el festival abrirá con un homenaje al mítico Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, un disco cuya influencia ha sido reivindicada y descrita como “una obra que rompió las costuras del flamenco y el rock para siempre”.

Más allá de la música, Noches del Botánico mantiene su propuesta experiencial: apertura de puertas a las 19:30 h (19:00 h en el caso de Van Morrison), zonas verdes, vinoteca, mercadillo, gastronomía y espacios pensados para disfrutar antes y después de cada concierto. Las nuevas entradas estarán disponibles desde el 17 de febrero a las 12:00 h, exclusivamente en nochesdelbotanico.com y en El Corte Inglés (venta física 24 horas después).

Diez años de Noches del Botánico: una década construyendo el oasis musical de Madrid

Hablar de Noches del Botánico es hablar de cómo Madrid encontró, casi sin proponérselo, un espacio donde la música respira a otro ritmo. Desde su primera edición en 2016, el festival ha crecido sin perder su esencia: una programación ecléctica, un entorno natural privilegiado y una experiencia que prioriza el disfrute pausado frente al frenesí habitual de los grandes eventos estivales. En estos diez años, el ciclo ha logrado algo que pocos festivales pueden afirmar: convertirse en un punto de encuentro intergeneracional donde conviven leyendas, apuestas contemporáneas y proyectos que rara vez pasan por España.

El festival nació con una idea clara: ofrecer conciertos cuidados, con sonido impecable y un ambiente que invitara a llegar pronto, pasear entre árboles, cenar al aire libre y descubrir artistas sin prisas. Esa fórmula se consolidó rápidamente. Por su escenario han pasado figuras históricas como Robert Plant, Tony Bennett, Caetano Veloso, Chick Corea, The Lumineers, Norah Jones, Keane, Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, Ben Harper, Rufus Wainwright, Kraftwerk o Roger Hodgson, demostrando que el festival no entiende de fronteras estilísticas.

A lo largo de la década, Noches del Botánico ha ampliado su mirada hacia nuevas escenas: del jazz contemporáneo al pop alternativo, del flamenco de vanguardia a la electrónica elegante, del indie internacional a la música latina en plena expansión. También ha reforzado su compromiso con artistas españoles, programando a nombres como Vetusta Morla, Iván Ferreiro, Niña Pastori, Lila Downs, Lori Meyers, Rozalén o Zahara, que han encontrado en el Botánico un espacio ideal para presentar giras especiales o conciertos únicos.

El crecimiento del festival ha sido constante, pero siempre medido. La organización ha mantenido un aforo cómodo, ha mejorado la accesibilidad, ha ampliado la oferta gastronómica y ha consolidado una identidad visual reconocible. Todo ello ha contribuido a que el ciclo supere el millón de asistentes acumulados y que cada año agote entradas con meses de antelación. En su décimo aniversario, el festival no solo celebra una década de música: celebra haber creado un modelo propio, sostenible y querido por artistas y público. Un modelo que, lejos de agotarse, sigue evolucionando sin perder su esencia.

