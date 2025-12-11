Noches del Botánico celebra diez años con un cartel que mezcla nostalgia, eclecticismo y nuevas voces

El festival Noches del Botánico ha presentado el avance de su cartel para la décima edición, que tendrá lugar entre junio y julio de 2026 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. La organización ha confirmado 16 conciertos que reflejan la esencia del ciclo: diversidad estilística, cercanía con el público y un entorno natural único.

El recorrido musical arranca con la energía de Rigoberta Bandini (5 de junio), seguida por el indie luminoso de Two Door Cinema Club (7 de junio) y la sensibilidad de Ethel Cain (9 de junio), una de las voces emergentes más comentadas en medios como Pitchfork, que la ha situado como referente del pop confesional estadounidense. La escena nacional se refuerza con Lia Kali (12 de junio), Ginebras (13 de junio) y Love of Lesbian (15 de junio), mientras que la francesa Zaz aportará su chanson moderna el 22 de junio.

El mes de julio se abre con la presencia de Danny Elfman (6 de julio), compositor de culto en bandas sonoras como Batman y Pesadilla antes de Navidad. A continuación, llegarán los directos de Silvana Estrada y Mari Froes (9 de julio), la electrónica experimental de Jean-Michel Jarre (10 de julio), el blues-rock de Alabama Shakes (11 de julio), el pop elegante de Belle & Sebastian (16 de julio), la nostalgia ochentera de Rick Astley (17 de julio), el rock clásico de ZZ Top (20 de julio), la intensidad alternativa de Biffy Clyro (21 de julio) y el cierre con la sofisticación jazzística de Diana Krall (27 de julio).

El festival, que en 2025 reunió a más de 185.000 asistentes, ha sido reconocido como Mejor Evento del Año por la Academia de la Música de España y como Mejor Festival de Mediano Formato en los Iberian Festival Awards. Con este cartel, Noches del Botánico reafirma su posición como uno de los ciclos más relevantes de la música en directo en Europa, capaz de reunir leyendas, nuevas voces y propuestas arriesgadas en un mismo espacio.

Un festival que creció entre los árboles hasta convertirse en referente europeo

El Festival Noches del Botánico nació en 2016 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, con la idea de fusionar música y naturaleza en un entorno íntimo y singular. Desde sus primeras ediciones, el ciclo apostó por la diversidad de géneros —del pop al jazz, pasando por flamenco, rock y músicas del mundo— y por un formato que permitía disfrutar de artistas internacionales y nacionales en un espacio reducido, rodeado de vegetación y con servicios gastronómicos.

Con el paso de los años, el festival se consolidó como una cita imprescindible del verano madrileño, atrayendo tanto a leyendas de la música como a nuevas voces emergentes. Su filosofía de eclecticismo y cercanía con el público le ha valido reconocimientos como el Mejor Festival de Mediano Formato en los Iberian Festival Awards y el galardón a Mejor Evento del Año por la Academia de la Música de España.

La edición de 2025 marcó un punto de inflexión: el festival reunió a más de 185.000 asistentes, una cifra récord que confirmó su crecimiento y relevancia en el panorama europeo. El cartel del año pasado combinó nombres históricos y propuestas contemporáneas, reforzando su identidad como espacio de encuentro intergeneracional. Entre los artistas destacados estuvieron Santana, Parcels, Roxette, Kool & The Gang, Fangoria/Nancys Rubias, Ana Belén, Lori Meyers, Van Morrison, Chaka Khan, Texas, Rozalén, Mikel Erentxun, Califato 3/4 y homenajes a Pepe Habichuela y Paco de Lucía. La programación reflejó la esencia del ciclo: un viaje musical que iba del funk y el soul al indie y la canción de autor, siempre en un entorno natural que potencia la experiencia.

Ese éxito de 2025 no solo consolidó la reputación del festival, sino que preparó el terreno para su décimo aniversario en 2026, con un cartel que mezcla nostalgia, eclecticismo y nuevas voces. La progresión desde su primera edición hasta hoy muestra cómo Noches del Botánico ha pasado de ser una propuesta singular en Madrid a convertirse en uno de los festivales más relevantes de Europa, capaz de reunir a ZZ Top, Jean-Michel Jarre, Rick Astley, Rigoberta Bandini o Diana Krall en un mismo espacio.

