Noches del Botánico esta semana (22-28 de junio): De Nile Rodgers al supergrupo del rock progresivo

La semana del 22 al 28 de junio es una de las más eclécticas de toda la décima edición de Noches del Botánico. En seis noches caben la chanson más elegante de Europa, el riff más feliz de la historia del funk, uno de los guitarristas más virtuosos del jazz contemporáneo, un supergrupo de rock progresivo que solo existe sobre el papel y en el escenario, la copla más querida de España y el pop latino de la nueva generación. Esto es lo que ocurre en el jardín esta semana.

Lunes 22 · Zaz

Zaz lleva más de una década demostrando que la chanson francesa puede ser contemporánea, enérgica y capaz de llenar teatros y festivales en toda Europa sin renunciar a sus raíces de cabaret y jazz de calle. Con su voz inconfundible —áspera, cálida, capaz de pasar de la ternura al desgarro en una misma estrofa— y un directo que funciona igual en un club pequeño que en un escenario grande, la cantante parisina llega al Botánico en uno de sus momentos de mayor madurez artística. «Je Veux», la canción que la catapultó al mundo, ya forma parte del imaginario colectivo de cualquiera que haya vivido en Europa en la última década; en un jardín de verano nocturno, rodeada de árboles y con el público en el césped, va a sonar exactamente como debe. Entradas agotadas.

Martes 23 · Nile Rodgers & CHIC / Mark Giuliana Beat Music

Si hubiera que elegir una sola noche de esta semana por puro placer físico, sería esta. Nile Rodgers es el hombre detrás del riff más feliz de la historia de la música grabada —»Le Freak»— y del groove que, sin saberlo, inventó los cimientos del hip hop con «Good Times». Con CHIC, su proyecto de toda la vida, lleva más de cuatro décadas demostrando que la música de baile puede tener clase, sofisticación y sustancia real. Antes de que salgan, el baterista Mark Giuliana abre la noche con su Beat Music, un proyecto que cruza jazz contemporáneo, electrónica y groove con una precisión que desafía cualquier etiqueta. Una noche en la que el Botánico se va a mover de principio a fin. Últimas entradas disponibles.

Jueves 25 · Cory Wong / Don West

Cory Wong es probablemente el mejor guitarrista de funk del mundo en este momento, y no lo decimos a la ligera. Miembro habitual de la banda de Vulfpeck y colaborador habitual de Jacob Collier, el músico de Minneapolis ha desarrollado un estilo rítmico de guitarra que es, en sí mismo, una clase magistral de economía y groove: pocas notas, todas en el sitio exacto, con una cadencia que hace que el cuerpo responda antes que la cabeza. Su proyecto en solitario lleva la propuesta hacia un territorio más pop y accesible, sin perder un gramo de la precisión que lo define. Don West abre la noche con su propuesta de funk y soul. Una cita para quienes quieren ver a alguien tocar la guitarra de una manera que no habían visto antes.

Viernes 26 · Beat: Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey

En el papel suena imposible: el guitarrista que definió el sonido de King Crimson en sus últimas décadas, el considerado por muchos el mejor guitarrista de rock del mundo, el bajista que ha tocado con Peter Gabriel y con King Crimson durante cuarenta años y el baterista de Tool, uno de los más influyentes de los últimos treinta. Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin y Danny Carey forman juntos Beat, un supergrupo que solo existe cuando la agenda lo permite y que convierte cada concierto en un acontecimiento irrepetible. El rock progresivo en estado puro, sin concesiones, con la técnica más alta del género al servicio de canciones que tienen algo real que decir. Una de las noches más singulares de toda la edición. Últimas entradas disponibles.

Sábado 27 · Antoñito Molina

La presencia de Antoñito Molina en el cartel de Noches del Botánico dice mucho sobre la madurez del festival y sobre cómo ha cambiado la relación del público madrileño con la copla. El cantaor granadino, heredero directo de una de las sagas más importantes de la música popular española, lleva años reivindicando un repertorio que durante décadas fue relegado al margen del circuito de conciertos en directo, y haciéndolo con un respeto a la tradición que no excluye la emoción en crudo. En un jardín de noche, con el público sentado y sin ruido de fondo, la copla tiene exactamente el espacio que necesita para funcionar. Una apuesta del festival que merece reconocimiento y que promete ser una de las noches más especiales del ciclo. Últimas entradas disponibles.

Domingo 28 · Lasso / Ela Taubert

La semana cierra con una noche de pop de nueva generación en dos idiomas. El venezolano Lasso lleva años construyendo una carrera de pop latino de producción cuidada y canciones que apuestan por la emoción directa sobre el artificio, con una base de fans hispanohablante que crece edición tras edición. Le acompaña la alemana Ela Taubert, una de las voces más interesantes del pop europeo emergente: con «i don’t know» —su mejor canción hasta ahora— ha demostrado que hay espacio para un pop de autor que no renuncia a la producción contemporánea. Dos artistas en momentos de crecimiento, compartiendo el jardín en una noche que promete ser más íntima y más sorprendente de lo que el cartel sugiere a primera vista.

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