Si la semana pasada el jardín se movió al ritmo de Nile Rodgers y el rock progresivo de Belew, Vai, Levin y Carey, la semana del 29 de junio al 5 de julio sube otro peldaño. Dos noches de Van Morrison, jazz con la personalidad inconfundible de Jeff Goldblum, el pionero de la electrónica Jean-Michel Jarre, la explosión colectiva de Snarky Puppy y el regreso de Garbage: cinco propuestas que no tienen nada que ver entre sí excepto que todas van a funcionar de manera diferente bajo los árboles del Real Jardín Botánico Alfonso XIII. La semana más internacional de toda la edición.

Martes 30 de junio – Van Morrison

Hay pocos artistas en el cartel de esta edición cuya discografía sea tan difícil de resumir en un solo adjetivo como la de Van Morrison. El músico norirlandés lleva más de sesenta años construyendo una obra que cruza el soul, el blues, el jazz, el folk celta y algo que solo se puede llamar «Van Morrison» y que no encaja en ninguna de esas categorías. Su directo es conocido por ser impredecible: no siempre hace lo que el público espera, y eso es exactamente lo que lo hace interesante. Canciones como «Brown Eyed Girl» o «Moondance» conviven en sus conciertos con exploraciones largas e improvisadas que recuerdan que estamos ante un artista que ha seguido buscando toda su vida. Dos noches en el Botánico para uno de los últimos grandes de su generación. Entradas agotadas.

Miércoles 1 de julio – Van Morrison

Segunda y última noche de Van Morrison en el jardín. Para quien no pudo conseguir entrada el lunes, esta es la oportunidad: el formato del Botánico, con su aforo contenido y su proximidad entre el escenario y el público, es exactamente el entorno que mejor encaja con un artista que lleva décadas haciendo la música más íntima posible sin renunciar al directo. Dos noches seguidas con el mismo artista en el Botánico es siempre una declaración de intenciones: la organización sabe que hay público suficiente y que la experiencia merece repetirse. Entradas agotadas.

Jueves 2 de julio – Jeff Goldblum & Take Me to the River

Sí, es el mismo Jeff Goldblum que conoces del cine. Y también es un pianista de jazz genuino que lleva toda la vida tocando en sesiones y jam sessions de Hollywood, y que hace unos años decidió sacar ese lado a la luz con una serie de discos y giras que han resultado ser mucho más que un proyecto de actor con aspiraciones musicales. Con Take Me to the River, un proyecto que reúne a músicos de varias generaciones del soul y el blues de Memphis, Goldblum lleva al escenario un jazz cálido, elegante y claramente divertido, con su personalidad inconfundible presente en cada nota. Una noche que promete ser tan entretenida como musicalmente sólida, y que en el jardín del Botánico va a tener exactamente el ambiente que necesita.

Viernes 3 de julio – Jean-Michel Jarre

En 1976, Jean-Michel Jarre lanzó Oxygène y cambió para siempre la manera de entender la música electrónica: de pronto, los sintetizadores podían ser melódicos, emotivos y accesibles sin dejar de ser vanguardia. Cincuenta años después, el francés sigue girando y sigue siendo uno de los mejores argumentos para entender por qué la música electrónica en directo puede ser un espectáculo tan físico y tan inmersivo como cualquier concierto de rock. Su propuesta en el Botánico combinará momentos de la obra clásica de los 70 y 80 con material más reciente, todo envuelto en una puesta en escena visual que es parte inseparable de la experiencia. Una de las noches más esperadas de toda la edición, con una segunda fecha el 10 de julio para quien no consiga entrada esta semana.

Sábado 4 de julio – Snarky Puppy / Nate Smith

Snarky Puppy es uno de esos grupos que convierten a los escépticos del jazz en fans antes de que termine el primer tema. El colectivo de Brooklyn —que en sus formaciones más amplias puede superar los veinte músicos en escena— lleva más de dos décadas desarrollando un lenguaje propio que mezcla jazz, funk, soul, gospel y electrónica con una energía colectiva que muy pocas bandas del mundo son capaces de generar. Sus conciertos son conocidos por la intensidad de sus improvisaciones y por la sensación de que cada noche ocurre algo que no va a repetirse: exactamente el tipo de experiencia para el que el Botánico existe. Nate Smith, uno de los bateristas más importantes del jazz contemporáneo y colaborador habitual del grupo, abre la noche con su proyecto de soul y R&B. Entradas agotadas.

Sábado 5 de julio – Garbage

Treinta años después de su debut, Garbage sigue siendo una de las bandas más interesantes que salieron de los años noventa, y no por nostalgia sino porque su propuesta (rock alternativo con producción electrónica, letras afiladas y la voz de Shirley Manson como eje central) ha envejecido con una dignidad que muy pocas bandas de su generación pueden presumir. Su directo es conocido por su intensidad y por la presencia escénica de Manson, una de las frontwoman más carismáticas de la historia del rock alternativo. «Only Happy When It Rains», «Stupid Girl», «Queer»: un repertorio que en un jardín de noche va a sonar diferente a como suena en cualquier otro recinto, y eso es exactamente lo que lo hace interesante. Entradas agotadas.

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