La semana del 6 al 12 de julio puede ser la más variada de toda la décima edición de Noches del Botánico. En seis noches caben las bandas sonoras de Tim Burton, la electrónica más inesperada del cartel, la cantautora mexicana del momento, el regreso de Jean-Michel Jarre para su segunda fecha, uno de los regresos más esperados del rock mundial y una de las bandas de culto más queridas del indie pop. Si la semana pasada fue la más internacional, esta es la más difícil de etiquetar.

Lunes 6 de julio · Danny Elfman: Music from the Films of Tim Burton

Esta noche arranca en el Botánico uno de los espectáculos más singulares de toda la edición. Danny Elfman no es exactamente un músico de rock ni de pop ni de jazz: es el compositor que lleva cuatro décadas dando sonido al universo de Tim Burton, y su gira Music from the Films of Tim Burton es algo que está a medio camino entre el concierto, el cine y el teatro. Beetlejuice, Batman, Eduardo Manostijeras, Ed Wood, Big Eyes: el jardín del Botánico va a sonar esta noche como la banda sonora de todas las pesadillas elegantes de tu infancia. Si tienes entrada para esta fecha o para la de mañana, es una de las noches más irrepetibles de todo el verano. Entradas agotadas para la fecha de hoy. Quedan entradas para mañana, martes 7.

Martes 7 de julio · Danny Elfman: Music from the Films of Tim Burton

Segunda y última noche de Danny Elfman en el jardín. Para quien no llegó a tiempo el lunes, esta es la oportunidad real: todavía quedan entradas y el espectáculo merece el esfuerzo de buscarse la vida para conseguirlas. La experiencia de escuchar en directo las partituras de Burton envuelto en el jardín nocturno del Botánico —con su propio microclima, sus árboles y su silencio entre tema y tema— es difícilmente reproducible en cualquier otro recinto de Madrid. Una de esas noches que dentro de diez años la gente va a recordar haber vivido.

Miércoles 8 de julio · Tomora AURORA x Tom Rowlands (The Chemical Brothers)

La colaboración más inesperada del cartel. Tomora es la proyecto electrónico de la artista noruega AURORA en su faceta más de club y más oscura, y Tom Rowlands es la mitad de The Chemical Brothers, uno de los dúos de electrónica más influyentes de los últimos treinta años. Su single conjunto «I Drink the Light» es la mejor presentación posible de lo que puede ocurrir en el escenario: electrónica que no necesita etiqueta, con la profundidad de quien lleva décadas construyendo algo propio. Una noche para dejarse llevar sin preguntar demasiado hacia dónde.

Jueves 9 de julio · Silvana Estrada / Mari Froes

La noche más íntima de la semana, y probablemente una de las más hermosas de toda la edición. Silvana Estrada es la cantautora mexicana que en los últimos años ha conseguido lo que muy pocos artistas de su generación logran: emocionar con casi nada, solo voz, guitarra y canciones que tienen algo genuinamente necesario que decir. «Tristeza» circula por internet desde hace años como uno de esos temas que la gente manda cuando no sabe cómo explicar lo que siente. En las Noches del Botánico, con la noche encima y el silencio del recinto, va a funcionar exactamente como debe. Mari Froes, cantautora brasileña de MPB contemporánea, abre la velada con una propuesta igualmente delicada.

Viernes 10 de julio · Jean-Michel Jarre

Segunda oportunidad para quien no pudo —o no quiso perderse la repetición— de ver a Jean-Michel Jarre en el jardín. El pionero de la electrónica europea vuelve una semana después de su primera fecha para ofrecer el mismo espectáculo visual y sonoro que ya convirtió la noche del 3 de julio en una de las más comentadas de la edición. Si la primera noche ya se agotó, esta segunda confirma que hay un público en Madrid dispuesto a ver a Jarre tantas veces como el festival lo traiga. Entradas agotadas.

Sábado 11 de julio · Alabama Shakes / Joel Culpepper

Uno de los regresos más esperados de todo el año, y no solo en el Botánico. Alabama Shakes llevan varios años fuera de los escenarios y su vuelta tiene el peso de las bandas que se marchan cuando todavía tienen mucho que decir. Brittany Howard, su voz y alma, es una de las cantantes más extraordinarias de su generación: capaz de pasar del susurro al grito sin perder un gramo de verdad, con una presencia escénica que hace que cualquier escenario parezca pequeño. «Hold On», «Don’t Wanna Fight», «Sound & Color»: un repertorio que en el jardín de noche va a sonar como una revelación para quien no los haya visto antes y como un reencuentro emocional para quien sí. Joel Culpepper, soul británico de primer nivel, abre la noche. Entradas agotadas.

Domingo 12 de julio · Nu Genea Live Band / Gilsons

La semana cierra con una noche de sonidos del sur y del Atlántico. Nu Genea son el dúo napolitano que lleva años fusionando la música disco italiana de los 70 con el jazz y la electrónica contemporánea, creando algo que suena a la vez nostálgico y completamente nuevo. Su Live Band lleva esa propuesta al directo con una energía que multiplica lo que los discos ya transmiten. Los acompaña Gilsons, familia musical brasileña de MPB y pop que representa lo mejor de la escena de São Paulo de los últimos años. Una combinación de Nápoles y Brasil en el jardín madrileño: la despedida más cálida posible para una semana sin fisuras.

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