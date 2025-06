Nuestras joyas ocultas en la programación de Noches del Botánico 2025

La novena edición de Noches del Botánico, que arrancó el 4 de junio y se extenderá hasta el 31 de julio de 2025 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, ya ha vibrado con varios conciertos memorables: el legendario Van Morrison, la diversión garantizada de Fangoria y Nancys Rubias, la pasión de Rozalén o un maravilloso vfiaje por 40 años de Duncan Dhu. Con un cartel que reúne a más de 75 artistas en 49 noches, el festival combina nombres consagrados con propuestas frescas en un entorno natural único.

Seguro que sí, estás deseando ver a Morrissey mañana, 12 de junio, en su única fecha en España, o a otros de los grandes nombres del cartel, pero aquí estamos para adentrarnos más allá y ver otros nombres, quizá algo menos comentados del cartel, que no deberías perderte. ¿Cinco fechas clave un junio y otras tantas en julio? Descubramos juntos estas joyas ocultas del cartel que no deberías pasar por alto, perfectas para quienes buscan descubrir nuevos sonidos o redescubrir talentos en un ambiente íntimo.

Nuestras recomendaciones para junio

Parcels: un viaje electropop que enciende la noche

Parcels, la banda australiana que ha conquistado el mundo con su mezcla de funk, pop y disco, llega al Jardín Botánico el 13 de junio con su energía contagiosa. Su último álbum, Day/Night, es un viaje sonoro que combina armonías vocales impecables con ritmos que invitan al baile. Conocidos por sus colaboraciones con artistas como Daft Punk, su directo es una explosión de groove que encaja perfectamente con la atmósfera veraniega del festival. No te pierdas su habilidad para transformar el escenario en una pista de baile al aire libre, ideal para disfrutar bajo las estrellas madrileñas.

Llega temprano para asegurarte un buen sitio cerca del escenario, ya que su actuación promete atraer a un público diverso, desde fans del indie hasta amantes de la electrónica. La oferta gastronómica del festival, con opciones veganas y locales, será el complemento perfecto para una noche que combina música vibrante y el encanto natural del Real Jardín Botánico.

Conociendo Rusia: el nuevo rostro del rock argentino

El 21 de junio, Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, compartirá escenario con Ariel Rot en una noche dedicada a la música argentina. Este joven cantautor ha revitalizado el rock de su país con influencias de Charly García y Fito Páez, pero con un enfoque fresco y contemporáneo. Su álbum La dirección destaca por letras introspectivas y melodías pegajosas que han conectado con varias generaciones. Su concierto en Noches del Botánico promete ser una celebración de la canción argentina, con un toque de nostalgia y modernidad.

Aprovecha esta fecha para descubrir a un artista que está marcando el rumbo del rock latinoamericano. El ambiente íntimo del festival, con el escenario rodeado de naturaleza, hará que las letras emotivas de Conociendo Rusia conecten aún más con el público, creando un momento inolvidable para los amantes de la música en español.

Chaka Khan: la reina del funk que sigue reinando

El 23 de junio, Chaka Khan, conocida como la «reina del funk», llenará el Jardín Botánico con su voz poderosa y su carisma arrollador. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, esta leyenda del R&B y el soul interpretará clásicos como Ain’t Nobody y I’m Every Woman, junto con temas de su último trabajo, Homecoming. Su actuación es una oportunidad única para disfrutar de una de las grandes voces de la música, en un escenario que realza su energía vibrante.

La noche promete ser una fiesta para los sentidos, con la posibilidad de disfrutar de la vinoteca del festival mientras te dejas llevar por los ritmos funk y soul. Chaka Khan es una apuesta segura para quienes buscan una experiencia musical llena de emoción y movimiento, en un entorno que combina la magia de la música con la belleza del entorno natural.

Air: electrónica francesa con elegancia

El dúo francés Air, pioneros del downtempo y la electrónica, subirá al escenario el 26 de junio para ofrecer un concierto que combina sofisticación y atmósfera. Conocidos por su icónico álbum Moon Safari, que marcó un hito en los 90, Air traerá su sonido etéreo y cinematográfico al festival. Su actuación promete ser una experiencia inmersiva, con visuales que complementan su música envolvente, perfecta para el entorno del Jardín Botánico.

Este concierto es ideal para quienes buscan una propuesta más introspectiva y sensorial. Llega con tiempo para disfrutar del atardecer en las zonas verdes del festival y déjate llevar por las texturas sonoras de Air, que transformarán la noche en un viaje onírico bajo el cielo madrileño.

Texas: pop-rock escocés con alma

El 30 de junio, Texas, liderados por la carismática Sharleen Spiteri, cerrará el mes con su mezcla de pop-rock y soul. Con hits como I Don’t Want a Lover y Say What You Want, la banda escocesa ha sabido mantenerse relevante desde los 80. Su último disco, The Muscle Shoals Sessions, grabado en los legendarios estudios de Alabama, muestra su versatilidad y conexión con las raíces del rock. Su directo en Noches del Botánico 2025 será una celebración de su trayectoria y su energía en el escenario.

Aprovecha esta noche para disfrutar de una banda que combina nostalgia con frescura, en un concierto que promete ser uno de los más animados de junio. La oferta gastronómica del festival, con food trucks y opciones para todos los gustos, hará que la experiencia sea aún más completa mientras cantas sus clásicos a todo pulmón.

Recomendaciones para julio

The Roots: hip-hop con alma jazz

El 1 de julio, The Roots, liderados por Questlove, abrirán el mes con su mezcla única de hip-hop, jazz y soul. Conocidos por ser la banda residente de The Tonight Show, este grupo estadounidense es una de las propuestas más potentes del festival, con un directo que combina virtuosismo musical con letras comprometidas. Su álbum Things Fall Apart sigue siendo un referente, y su actuación en el Jardín Botánico promete ser una de las más vibrantes de la temporada.

Prepárate para una noche llena de ritmo y energía, donde The Roots demostrarán por qué son una de las bandas más respetadas del panorama actual. Llega temprano para disfrutar del ambiente festivo del festival y no te pierdas la oportunidad de ver a estos maestros del escenario en un entorno tan especial como el Real Jardín Botánico.

James / Teenage Fanclub: noche británica de pop alternativo

El 16 de julio, James y Teenage Fanclub compartirán escenario en una noche dedicada al pop alternativo británico. James, con himnos como Sit Down y Laid, ofrecerá un concierto lleno de emoción y conexión con el público, mientras que Teenage Fanclub, maestros del power pop, traerán la calidez de discos como Bandwagonesque. Esta combinación promete una velada nostálgica pero vibrante, perfecta para fans del sonido de los 90.

Aprovecha esta fecha para revivir la magia del britpop y el indie en un entorno único. La atmósfera del festival, con sus zonas de descanso y oferta gastronómica, será el marco ideal para disfrutar de dos bandas que han definido el sonido de una generación, haciendo de esta noche un highlight del verano madrileño.

Viagra Boys / Califato 3/4: irreverencia y fusión

El 20 de julio, los suecos Viagra Boys y los sevillanos Califato 3/4 unirán fuerzas para una noche de pura irreverencia. Viagra Boys, con su post-punk satírico y su reciente álbum viagr aboys, traen un directo cargado de acidez y humor negro. Por su parte, Califato 3/4 reinventa la tradición andaluza con electrónica, punk y rock, creando un sonido único que desafía etiquetas. Su disco La contraçeña es una oda a la experimentación y el descaro.

Esta doble actuación es perfecta para quienes buscan algo fuera de lo convencional. Llega con ganas de dejarte sorprender y disfruta del ambiente inigualable del festival mientras te sumerges en una noche que combina lo mejor de la vanguardia musical europea con la esencia del sur de España.

Empire of the Sun: psicodelia pop desde Australia

El 24 de junio, Empire of the Sun transformará el Jardín Botánico en un espectáculo visual y sonoro con su pop psicodélico. Conocidos por himnos como Walking on a Dream y We Are the People, este dúo australiano combina música electrónica con estética futurista. Su último álbum, Ask That God, muestra su evolución sin perder su esencia onírica. Su concierto promete ser una experiencia multisensorial, con vestuarios extravagantes y una puesta en escena inolvidable.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una banda que eleva el pop a otro nivel. El entorno natural del festival, combinado con las luces y la atmósfera de Empire of the Sun, hará que esta noche sea una de las más memorables de Noches del Botánico 2025.

Herbie Hancock: leyenda del jazz para cerrar

El 31 de julio, Herbie Hancock, una de las figuras más influyentes del jazz, cerrará el festival con una actuación que promete ser histórica. A sus 85 años, este pianista y compositor sigue innovando, como demostró en su reciente homenaje a Quincy Jones en los Grammy. Con clásicos como Watermelon Man y Chameleon, su concierto será una masterclass de jazz, funk y fusión, acompañado por Vincen García.

Esta es una cita imprescindible para los amantes de la música en su máxima expresión. Llega con tiempo para disfrutar del ambiente relajado del festival y déjate llevar por la genialidad de Hancock, cuyo legado resuena en cada nota. El Jardín Botánico será el escenario perfecto para cerrar Noches del Botánico 2025 con un broche de oro.

Consejos para disfrutar al máximo

Las entradas para estas actuaciones están disponibles en la web oficial de Noches del Botánico 2025 y en los canales de El Corte Inglés, pero te recomendamos comprarlas con antelación, ya que artistas como Santana o Roxette ya han agotado localidades. Lógicamente, hay mucho más en el cartel, no es que no hayamos reparado en Quique González el 4 de julio o Beth Gibbons el 15 del mismo mes, pero teníamos que hacer una selección.

Sea como sea, vayas al que vayas, llega a partir de las 19 horas para disfrutar de las zonas verdes, la oferta gastronómica y la vinoteca del festival, que convierten cada velada en una experiencia completa. Noches del Botánico 2025 no solo es música: es una celebración de la naturaleza, la cultura y la diversidad musical en el corazón de Madrid.

