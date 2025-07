Nuestros 15 imprescindibles del Mad Cool 2025

Un año más, la música está a punto de arrancar en una nueva edición del Mad Cool Festival, que tendrá lugar del jueves 10 al sábado 12 de julio de 2025 en el recinto Iberdrola Music. El cartel está repleto de grandes nombres, y ya sabemos que es prácticamente imposible abarcarlo todo, pero aquí os comentamos 15 nombres que no os deberíais perder. ¡Arrancamos!

Royel Otis

El dúo australiano Royel Otis, formado por Royel Maddell y Otis Pavlovic, actuará el jueves 10 de julio a las 19:10 en el escenario Ouigo. Su álbum debut Pratts & Pain ha conquistado a la crítica con su mezcla de pop alegre, garage enérgico y toques de folk, destacando temas como Linger y Murder on the Dancefloor (versión de Sophie Ellis-Bextor). Su directo es perfecto para los escenarios más pequeños de Mad Cool, con melodías pegajosas y una energía desenfadada que invita a bailar y cantar bajo el sol madrileño. Llega temprano para disfrutar de esta propuesta fresca que está redefiniendo el indie australiano.

No te pierdas la oportunidad de descubrir a Royel Otis en un momento clave de su carrera. Su actuación es ideal para quienes buscan sonidos nuevos y vibrantes, y su conexión con el público promete convertir este concierto en uno de los más memorables del jueves.

Leon Bridges

En 2018 ya pudimos disfrutar de Leon Bridges en este festival y las sensaciones que dejó su actuación fueron muy positivas, por eso recomendamos su actuación también este año. El artista de Atlanta llegará a Madrid con su último álbum Leon bajo el brazo, en plena gira de presentación del mismo. Un disco que, aunque fue recibido con algo de frialdad con respecto a sus anteriores trabajos, sigue siendo un ejemplo de soul bien pulido y desarrollado.

En Mad Cool siempre hay joyas que descubrir a primera hora de la tarde, con la ventaja de poder estar cerca del escenario casi siempre. El caso de Leon Bridges es una clara apuesta ganadora para arrancar el festival de una manera sugerente, seductora y llena de personalidad.

Muse

Muse, la icónica banda británica, regresa al escenario Region of Madrid el jueves 10 de julio a las 23:00, tras reemplazar a Kings of Leon debido a la lesión de su vocalista. Conocidos por su teatralidad y su fusión de rock progresivo, electrónico y alternativo, Matt Bellamy y compañía ofrecerán un setlist repleto de clásicos como Hysteria, Supermassive Black Hole y Knights of Cydonia, junto a temas de su último álbum Will of the People. Su puesta en escena, con efectos visuales y energía desbordante, es un espectáculo que no puedes perderte.

Prepárate para un viaje sonoro y visual que elevará la noche del jueves a otro nivel. La capacidad de Muse para combinar intensidad emocional con arreglos épicos hace de su concierto una experiencia inmersiva. ¡Llega con tiempo para asegurarte un buen lugar y disfruta de una de las actuaciones más esperadas del festival!

Weezer

Weezer, la legendaria banda de rock alternativo, vuelve a Madrid después de dos décadas para tocar el jueves 10 de julio a las 00:40 en el escenario Orange. Su setlist incluirá himnos atemporales como Buddy Holly, Island in the Sun y Say It Ain’t So, extraídos de discos icónicos como Blue Album y Green Album. Con su mezcla de melodías pegajosas y letras nostálgicas, Rivers Cuomo y su banda prometen un concierto que conectará generaciones, desde fans de los 90 hasta nuevos seguidores.

Este concierto es una oportunidad única para revivir la magia de Weezer en un escenario masivo. Su energía desenfadada y su capacidad para crear momentos de pura euforia lo convierten en un cierre perfecto para la primera noche del festival. No olvides cantar a pleno pulmón y disfrutar de este regreso histórico.

Alanis Morissette

Es uno de los platos fuertes de este año, sin lugar a dudas. La artista que marcó a toda una generación hace ya 30 años con su aclamadísimo Jagged Little Pill (disco que precisamente está de aniversario), regresa a España y su actuación promete ser una sucesión de éxitos donde la nostalgia indudablemente tendrá su dosis de protagonismo. Hablamos de temas por los que no parece haber pasado el tiempo y de una artista que, con algunos altibajos en su carrera, sigue en pie de guerra con su aguerrida personalidad y su feminismo militante.

Han pasado 17 años desde que la artista canadiense pisara por última vez la capital (en 2020 iba a actuar en el WiZink Center en la gira del 25º aniversario de aquel exitoso álbum, pero la pandemia obligó a cancelar el concierto), así que celebrar ahora los 30 años del disco parece la excusa perfecta para disfrutar de un directo que ha generado unas grandes expectativas.

Alcalá Norte

Poca gente queda ya que no haya escuchado hablar en este último año de la banda de Ciudad Lineal. Su debut homónimo ha sido un éxito y les ha llevado a emprender una larguísima gira de salas y festivales. Su estilo post-punk con reminiscencias ochenteras y sus letras cargadas de simbolismo, historia y filosofía, no han dejado indiferente a nadie. Es uno de los pocos nombres nacionales de un festival que no suele apostar demasiado por las bandas y artistas de aquí, así que esto lo podríamos entender como un nuevo éxito del grupo.

Su solape con Alanis Morissette es algo doloroso, pero quien quiera acercarse al stage 3 a esa hora podrá disfrutar de una banda que ha llegado para quedarse, con un discurso y personalidad muy genuina y una serie de canciones que ya se están convirtiendo casi en himnos generacionales. Por cierto, en diciembre despedirán el disco que tantas alegrías les está dando con dos conciertos en La Riviera de los que solo quedan algunas entradas para la segunda fecha.

Noah Kahan

Puede resultar llamativo de primeras encontrar un nombre como el de Noah Kahan encabezando un festival de estas características, sobre todo por la propuesta musical que trae: un folk-pop de baja intensidad y gran calado emocional. Pero también es cierto que su último álbum Stick Season le ha hecho ser reconocido en medio mundo y ha llevado sus canciones a los escenarios de multitud de países, además de haber sido nominado a los Grammy.

Puede que para gran parte del público español sea un desconocido (sobre todo para los ajenos a TikTok, donde se viralizó alguno de sus temas), pero estamos seguros que gracias a su directo llegará al corazón de muchos de los que quieran descubrirle. A la misma hora, en el stage 2 actuarán Kaiser Chiefs, así que los asistentes al Mad Cool tendrán dos opciones bien diferentes de disfrutar de la noche.

Kaiser Chiefs

Kaiser Chiefs, maestros del indie rock británico, actuarán el viernes 11 de julio a las 23:25 en el escenario Ouigo. Con himnos como Ruby, I Predict a Riot y Everyday I Love You Less and Less de su álbum debut Employment, la banda liderada por Ricky Wilson promete un concierto lleno de energía y estribillos coreables que harán saltar a todo el público. Su experiencia en festivales asegura un concierto vibrante y lleno de conexión con la audiencia.

Este concierto es perfecto para quienes buscan una dosis de nostalgia y diversión. La habilidad de Kaiser Chiefs para mantener al público en constante movimiento convierte su actuación en una fiesta colectiva. Asegúrate de estar cerca del escenario para vivir la euforia de sus canciones, que resonarán como un himno generacional en la noche madrileña.

Nine Inch Nails

Nine Inch Nails, liderados por el visionario Trent Reznor, encabezarán el viernes 11 de julio a las 00:25 en el escenario Region of Madrid. Tras su memorable actuación en 2018, la banda regresa con su característico sonido industrial, interpretando clásicos como Closer, Head Like a Hole y temas de su aclamado trabajo en bandas sonoras. Su directo, cargado de intensidad emocional y atmósferas oscuras, es una experiencia visceral que combina música, arte y tecnología.

No te pierdas este concierto si buscas una inmersión en la potencia cruda y la innovación sonora. Nine Inch Nails transforma cada actuación en un evento único, con visuales impactantes y una energía que te atrapará desde el primer acorde. Llega preparado para un espectáculo que desafía los sentidos y marca un hito en la segunda jornada del festival.

St. Vincent

El último álbum de St. Vincent All Born Screaming cosechó, como ya acostumbra a hacer con cada uno de sus lanzamientos, muy buenas críticas y un gran favor del público. Incluso editó meses después una nueva versión de disco con las canciones en castellano. La pregunta principal que sobrevolará por el público será si la buena de Annie Clark se lanzará a interpretar alguna de estas piezas en nuestro idioma. Sea como sea, verla sobre un escenario junto a su inseparable guitarra es siempre un acierto seguro.

El stage 3 será el lugar en el que se dará uno de esos conciertos de los que no hay que perder detalle, pues la artista estadounidense acapara todas las miradas con su versatilidad vocal y su dominio de las seis cuerdas. Carismática y talentosa, St. Vincent ofrecerá el sábado una colección de temas incuestionables de su ya dilatada carrera.

Arde Bogotá

La banda de Cartagena es el único nombre nacional que aparece como cabeza cartel del Mad Cool (hito que solo habían logrado hasta ahora Vetusta Morla), y eso son palabras mayores. Estamos hablando de cuatro amigos que, a base de trabajo, ilusión y un puñado de canciones que han llegado a miles de personas, han ido quemando etapas a una velocidad vertiginosa. De las salas pequeñas a los grandes recintos y a encabezar festivales en cuestión de dos años.

Estamos ante los últimos coletazos de Cowboys de la A3, el disco que les ha llevado a la cima y que les ha posicionado como una referencia más que fiable del rock de estadio. Con un show de proporciones gigantescas que ya quisieran muchas bandas internacionales, Arde Bogotá desplegará todo su arsenal sonoro en un concierto que dejará afónico a más de uno. Es su momento y su actuación es una cita obligada.

Olivia Rodrigo

El gran nombre propio del pop en esta edición del Mad Cool es, sin lugar a dudas, Olivia Rodrigo. La joven artista californiana no ha parado de cosechar éxitos con sus dos álbumes publicados hasta la fecha y era una de las figuras por las que pugnaban todos los festivales este año. Es presumiblemente la artista que arrastrará a público más joven este año, ya que es toda una referencia a nivel mundial gracias a temas como drivers license o good 4 u.

Nunca es mal momento para sentirse algo más joven y disfrutar del buen pop y de una personalidad tan desbordante como la de Olivia Rodrigo. Tras su enorme éxito en Glastonbury (donde incluso invitó a Robert Smith, cantante de The Cure, a interpretar un tema con ella), Madrid la espera con los brazos abiertos.

Glass Animals

Glass Animals subirá al escenario Ouigo el sábado 12 de julio a las 21:45, ofreciendo su distintiva mezcla de indie pop psicodélico. Liderados por Dave Bayley, la banda británica es conocida por éxitos como Heat Waves, Gooey y temas de su reciente álbum I Love You So F*ing Much. Su directo combina atmósferas envolventes con ritmos bailables, creando una experiencia que equilibra introspección y diversión.

El concierto de Glass Animals es ideal para quienes buscan un momento de conexión emocional y baile. Su capacidad para tejer texturas sonoras y visuales hará que esta actuación sea uno de los puntos álgidos del sábado. ¡Llega con ganas de dejarte llevar por su universo único!

Bloc Party

Bloc Party, uno de los grandes nombres del indie rock británico de principios de siglo, actuarán el sábado 12 de julio a las 01:00 en el escenario Ouigo, celebrando el 20º aniversario de su icónico álbum debut Silent Alarm. Con canciones como Banquet, Helicopter y This Modern Love, la banda liderada por Kele Okereke ofrecerá un concierto que combina nostalgia y energía renovada, recordando por qué definieron una era del indie británico.

Este concierto es una cita obligada para los fans del indie de los 2000 y para quienes quieran descubrir una banda que sigue siendo relevante. La intensidad de Bloc Party en el escenario y su conexión con el público garantizan una actuación electrizante. Prepárate para cantar y saltar en un viaje al pasado que sonará con la misma fuerza que hace dos décadas.

Foster The People

Foster The People, la banda estadounidense liderada por Mark Foster, cerrará la noche del viernes 11 de julio a las 01:00 en el escenario Ouigo. Conocidos por éxitos como Pumped Up Kicks, Houdini y Sit Next to Me, su mezcla de pop alternativo y ritmos infecciosos promete un concierto vibrante que hará bailar a todo el recinto. Su evolución sonora asegura un setlist variado que combina clásicos con nuevas sorpresas.

Este concierto es una oportunidad para disfrutar de la versatilidad de Foster The People, cuya música conecta tanto con el público mainstream como con los amantes del underground. Su energía en el escenario y su capacidad para crear momentos de euforia colectiva lo convierten en un cierre perfecto para la segunda noche.

Mad Cool 2025 no es solo un festival de música; es una celebración de la cultura y la diversidad. La perfecta combinación entre un cartel diverso y la vibrante atmósfera de Madrid hace de este evento una experiencia inolvidable. Planea tu recorrido con antelación y prepárate para tres días (o cuatro, si te unes a Brunch Electronik) de pura magia musical. ¡Nos vemos en Mad Cool 2025!

