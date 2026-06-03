Nuestros 15 imprescindibles del Primavera Sound Barcelona 2026

Llega la 24ª edición del Primavera Sound con una constelación de artistas que condensan el pasado, el presente y el futuro de la música, encabezada por The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine. El lunes, 1 de junio, empezaron ya las actividades del Primavera Sound Barcelona 2026, con los conciertos de Primavera a la Ciutat, y el festival terminará el domingo 7 de junio, con sus tres jornadas principales los días 4, 5 y 6 de junio en el Parc del Fòrum.

Tal y como ha ido demostrando en los últimos años, uno de los pilares fundamentales del cartel del festival barcelonés es la paridad de género. En esta edición, el 42 % de los artistas programados son mujeres, el 41 % hombres, el 15 %, bandas mixtas y el 1 % artistas no binarios, reafirmando la convicción de que un festival paritario es también un festival mejor.

Serán en total 244 actuaciones durante las tres jornadas principales, aunque la suma asciende a 335 conciertos durante toda la semana del Primavera Sound. Un cartel que vuelve a ser desbordante, y en el que importa cada artista, cada banda, pero también la suma de todos ellos.

Con una lista tan ecléctica y extensa de artistas y actuaciones, es posible abrumarse a la hora de hacer la planificación y decidir qué ir a ver. Así que, por si necesitas otra opinión, aquí te traemos una selección de nuestros imprescindibles del Primavera Sound Barcelona 2026, algunos de aquellos artistas que no nos perderemos. La propuesta que te presentamos está formada por 15 recomendaciones musicales en total, 5 para cada una de las tres jornadas principales del festival barcelonés.

Además, te recordamos que hoy tiene lugar la Jornada Inaugural, protagonizada por Ouineta, Yard Act, Guitarricadelafuente y Wet Leg, y que, el domingo 7 de junio, el festival celebrará su fiesta de clausura, el Primavera Bits, con las sesiones de Greta, BLOND:ISH, Joseph Capriati y Carl Cox.

Clica en la flechita para empezar a descubrir nuestros 15 imprescindibles del Primavera Sound Barcelona 2026.