O Son do Camiño sube la apuesta con The Prodigy, Amaia y más: un cartel que hará temblar Santiago

¡Galicia se prepara para un estallido musical sin igual! El festival O Son do Camiño ha desvelado cinco nuevas incorporaciones a su edición 2025 que prometen convertir el Monte do Gozo en un hervidero de emociones del 12 al 14 de junio. The Prodigy, Amaia, Paul Thin, Héctor Llamazares y Karras Martínez se suman a un cartel ya explosivo que eleva aún más las expectativas para uno de los eventos más grandes del norte de España. Si ya estabas contando los días, estas confirmaciones te harán correr por tus entradas, ¡disponibles desde el 1 de abril!

Encabezando las novedades está The Prodigy, los titanes británicos del big beat que llevan más de 30 años incendiando escenarios. Si llegada a Santiago promete “energía y adrenalina” con un directo que hará vibrar a miles con clásicos como Firestarter y Breathe. Tras la pérdida de Keith Flint en 2019, Liam Howlett y Maxim han mantenido viva la llama, y su actuación en O Son do Camiño será una descarga de pura potencia electrónica que nadie querrá perderse.

En un giro encantador, Amaia trae su pop íntimo y magnético al festival. La ganadora de Operación Triunfo 2017 ha conquistado corazones con discos como Pero No Pasa Nada y Cuando No Sé Qué Hacer, y ahora aterriza en Galicia con su voz cristalina y su estilo único. Desde luego, es la joya nacional que todos esperábamos.

No menos emocionante es Paul Thin, el joven talento gallego que, tras quedar segundo en OT 2023, está listo para brillar en casa. Su mezcla de pop fresco y letras cargadas de emoción lo convierte en una apuesta segura para conectar con el público local. Mientras, Héctor Llamazares y Karras Martínez, DJs residentes del escenario Son Electro by Repsol, prometen sesiones electrónicas que serán un cierre de oro para el festival. Estos nombres locales refuerzan el compromiso del festival con la escena gallega, añadiendo beats irresistibles a una programación ya diversa.

Con un cartel que ya incluye a Kings of Leon, Estopa y Amaral, estas incorporaciones consolidan a O Son do Camiño como un referente europeo. El festival, respaldado por la Xunta de Galicia y Estrella Galicia, regresa a sus fechas habituales tras el éxito de 2024 con Green Day y Pet Shop Boys. Las entradas diarias salen a la venta el 1 de abril a las 12:00 en osondocamino.es desde 59 euros, y con nombres como estos, no durarán mucho. ¿Listo para vivir la magia en Monte do Gozo? ¡Esto es solo el comienzo de un fin de semana épico!