Olivia Rodrigo llevaba meses construyendo en público su filiación con The Cure: había bautizado una canción con su nombre, había invitado a Robert Smith a su concierto en Glastonbury 2025 para interpretar «Just Like Heaven» y «Friday I’m In Love», y había construido la campaña de su tercer álbum en parte sobre esa herencia. El sábado 7 de junio, en el escenario Occident del Parc del Fòrum durante el cierre del Primavera Sound Barcelona 2026, ese relato llegó a su punto de mayor intensidad: Smith salió al escenario para cointerpretar «What’s Wrong With Me», el décimo tema de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que llega el 12 de junio vía Geffen Records. Era su estreno mundial. Era la primera vez que Rodrigo firmaba un tema con otro artista acreditado. Y nadie en el recinto lo sabía hasta que ocurrió.

El secreto mejor guardado del año llega al escenario

Rodrigo anunció su actuación sorpresa apenas cinco horas antes de subir al escenario, con una imagen en Instagram Stories y el texto «Surprise!!! See you tonight primavera_sound». La organización la programó a las 22:25 en el Occident, en el mismo horario que My Bloody Valentine en el escenario Estrella Damm, obligando al público a elegir. Quien eligió bien presenció un set de 45 minutos que incluyó «Bad Idea Right?», «Vampire», «Drop Dead», «Drivers License», «Traitor» y «The Cure», el adelanto que ha servido como declaración de intenciones del álbum. Antes de llegar a «What’s Wrong With Me», Rodrigo presentó la canción sin revelar el nombre del colaborador: «Es la primera canción que he hecho una colaboración. No me puedo creer que exista este tema con la persona con la que existe». En ese momento, salió Smith.

Hay un dato que hace la escena todavía más especial: Smith había encabezado el cartel del Primavera Sound la noche anterior con The Cure, en un set de 29 canciones —incluidas piezas de los ochenta, de Disintegration y de Songs of a Lost World— que cerró con «Boys Don’t Cry». Volver menos de 24 horas después para un dueto con una artista de otra generación habla tanto del vínculo real entre los dos como de la disposición de Smith, a sus 67 años, a hacer cosas que no estaban previstas en ningún guión. El secreto, según medios como Variety, había sido guardado incluso ante los invitados a la escucha privada del álbum en Los Ángeles semanas atrás, a quienes se les pidió discreción explícita.

Una canción sobre el peso de estar bien cuando no lo estás

«What’s Wrong With Me» es la décima pista de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love y pertenece a la segunda mitad del álbum, subtitulada «you seem pretty sad». Según la crónica de Billboard, que recogió fragmentos tal como sonaron en directo, la letra arranca en la voz de Rodrigo describiendo un estado de desajuste que no encaja con ningún diagnóstico: va al médico y le dicen que está bien, pero cada película que ve la hace llorar. El coro escala hacia una sospecha: que el problema es la propia relación. En el segundo verso entra Smith con una perspectiva paralela —la duda de si lo que tiene es realmente lo que quiere— y a partir del puente las voces se superponen. En directo, en el Parc del Fòrum, sonó como algo que había tardado años en construirse y un solo concierto en completarse. Al terminar, Rodrigo abrazó a Smith y dijo ante el micro: «Siento que voy a llorar. No puedo creer que eso haya pasado en el mundo real y no en mi imaginación.»

Un festival que cerró en alto después de una semana complicada

El momento se produjo en el último día de actuaciones de una edición que había arrancado con la tormenta del jueves obligando a cancelar las actuaciones de Massive Attack, Doja Cat, Bad Gyal, Alex G y Mac DeMarco. El sábado, con el tiempo recuperado, el recinto volvió a funcionar a pleno rendimiento: Gorillaz, The xx, My Bloody Valentine, Peggy Gou, Little Simz, KNEECAP y Big Thief actuaron en la última jornada, con Skrillex ejerciendo de anfitrión en el escenario CUPRA Pulse junto a invitados como Four Tet y Arca. La organización cifró en 287.000 personas el total de asistentes a lo largo de la semana, y anunció que la 25ª edición del festival se celebrará del 3 al 5 de junio de 2027 en el mismo Parc del Fòrum.

De «Drivers License» a Robert Smith: cinco años en línea recta

Olivia Rodrigo publicó Sour en 2021, a los 18 años, con «Drivers License» como primer single: siete semanas en el número uno del Billboard Hot 100, récord de streams en el primer día de una artista debutante. El disco combinó pop de guitarras, influencias del emo de los 2000 y una capacidad para la escritura de canciones que descolocó a la crítica especializada. Guts llegó en 2023 y consolidó el perfil: más rock, más actitud, menos miedo a nombrar las influencias sin disculparse por ellas. En ese contexto, la decisión de titular una canción del tercer álbum «The Cure» y construir una amistad pública con Robert Smith no era un movimiento calculado de marketing —era la continuación lógica de un recorrido que siempre había señalado en esa dirección.

Smith, por su parte, declaró en una entrevista en Vogue de principios de 2026 que había comprado Sour y Guts en CD y que, aunque la mayoría de los temas «no están exactamente dirigidos a mi demografía», le resultaban difíciles de no amar. La colaboración en «What’s Wrong With Me» es la primera vez que aparece acreditado en el disco de una artista de la generación de Rodrigo, y en el Parc del Fòrum, ante un público que mayoritariamente había nacido después del pico comercial de Disintegration, cerró su segunda noche en Barcelona recibiendo una ovación que probablemente no esperaba. El álbum llega el 12 de junio.

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