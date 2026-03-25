PortAmérica 2026 apuesta por la diversidad artística y confirma a Fillas de Cassandra como gran incorporación final

El PortAmérica 2026 ya tiene su cartel musical cerrado y lo hace con una última tanda de nombres que refuerzan su identidad: un festival que combina música, gastronomía, inclusión y creatividad sin perder su esencia gallega. La incorporación más destacada es el estreno en Portas de Fillas de Cassandra, que llegarán con su nuevo álbum Tertulia, un trabajo que las propias artistas definen como “rabiosamente contemporáneo y feminista”. Un disco donde la electrónica y la experimentación vocal se entrelazan con una sensibilidad que las ha convertido en una de las propuestas más estimulantes del panorama actual.

El Escenario Azucreira volverá a ser el espacio donde la sostenibilidad social y el talento emergente toman protagonismo. Allí regresará el Grupo de baile latino sénior de UNED Pontevedra, una celebración del movimiento y el bienestar que ya es tradición en el festival. También estará Down Vigo con La Magia del Color, un espectáculo multidisciplinar que invita a reflexionar sobre la diversidad a través de un viaje emocional lleno de matices. A esto se suma la presencia de Vigo Porté, cuyo número galardonado con el Premio PortAmérica tendrá la oportunidad de brillar ante miles de asistentes.

La música electrónica y las sesiones festivas tampoco faltarán: La Duendeneta, Señora Dj y Oski pondrán banda sonora a las noches del festival con propuestas que mezclan energía, eclecticismo y complicidad con el público. Una combinación que ya forma parte del ADN de PortAmérica.

En el apartado gastronómico, el Showrocking comisariado por Pepe Solla vuelve a situar al festival en la élite culinaria. Más de veinte chefs —que suman 19 estrellas Michelin, 3 estrellas verdes y 2 Bib Gourmand— participarán en esta edición, reforzando la apuesta del evento por la creatividad, el territorio y la sostenibilidad. Nombres como Andoni Luis Aduriz, Eduard Xatruch, Francis Paniego, Ricard Camarena o Maca de Castro encabezan una lista que convierte PortAmérica en una experiencia sensorial más allá de la música.

El Mercado de Talentos, por su parte, abrirá sus puertas a diseñadores, fotógrafos, artistas y creadores que encontrarán en el festival un escaparate único para mostrar su trabajo. Una iniciativa que encaja con la filosofía del evento: apoyar la cultura desde todos sus ángulos.

Con esta programación, PortAmérica reafirma su posición como uno de los festivales más comprometidos con la sostenibilidad, la diversidad y la innovación. Un modelo que demuestra que es posible unir música, gastronomía y comunidad sin renunciar a la calidad ni a la responsabilidad.

Fillas de Cassandra: una trayectoria marcada por la experimentación y la identidad

El dúo gallego Fillas de Cassandra, formado por María Soa y Sara Faro, se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas más singulares de la escena alternativa. Su combinación de electrónica contemporánea, tradición vocal y una mirada profundamente feminista les ha permitido construir un sonido propio que desafía etiquetas. Tras su debut con Acrópole, un trabajo que exploraba la mitología desde una perspectiva actual, han seguido ampliando su universo creativo con colaboraciones, directos cada vez más potentes y una estética cuidada que refuerza su discurso. Con Tertulia, su nuevo álbum, dan un paso más hacia una electrónica emocional y experimental que promete situarlas definitivamente en el mapa estatal. Su presencia en PortAmérica 2026 no solo celebra su crecimiento, sino también el auge de una nueva generación de artistas gallegas que están redefiniendo el pop desde la raíz.

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