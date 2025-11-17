PortAmérica 2026 arranca con sabor gallego y energía desbordante

El Festival PortAmérica 2026 ya ha puesto en marcha su decimocuarta edición y lo ha hecho con una declaración de intenciones clara: apostar por la música de proximidad y la autenticidad sin etiquetas. Los primeros cabezas de cartel confirmados son Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos y The Rapants, tres propuestas que representan distintas formas de entender la música independiente gallega y que estarán en la icónica Azucarera de Portas los días 9, 10 y 11 de julio.

Desde Muros, The Rapants llegan con su explosión de pop, garage y disco, un cóctel que desde 2018 ha contagiado a públicos de toda la Península con lo que ellos mismos llaman “adrenalina rapante”. Su directo es pura intensidad y diversión, una apuesta segura para quienes buscan bailar sin descanso. Por su parte, Grande Amore se ha consolidado como uno de los proyectos más ruidosos y descarados de su generación. Su lema, “nuestro instrumento es la actitud”, resume bien su propuesta: guitarras distorsionadas, voces crudas y un espíritu que recuerda a los Looney Tunes en versión punk.

El tercer gran nombre es Eladio y Los Seres Queridos, auténtica institución de la música independiente española. Con más de dos décadas de trayectoria, su mezcla de pop, indie, folk y canción de autor ha dejado himnos que ahora se recogen en B.S.O 2005-2025, una antología en directo con colaboraciones de figuras como Eva Amaral, Depedro, Vega, Fillas de Cassandra o Pucho de Vetusta Morla. Además, serán los encargados de inaugurar los Directos PortAmérica junto a FNAC con showcases y firmas de discos en A Coruña y Vigo este noviembre.

La primera oleada de confirmaciones deja claro que PortAmérica sigue fiel a su esencia: música, gastronomía y comunidad, tendiendo puentes entre Galicia y Latinoamérica. Y aunque aún faltan nombres por anunciar, el festival ya ha marcado el tono de lo que promete ser una edición vibrante y con mucho sabor autóctono.

Eladio y Los Seres Queridos: dos décadas de canciones que cruzan fronteras

La carrera de Eladio y Los Seres Queridos es un ejemplo de constancia y evolución dentro de la música independiente española. Formados en Vigo a principios de los 2000, el grupo liderado por Eladio Santos ha sabido construir un repertorio que combina melodías precisas con letras frescas y cercanas. Su debut llegó en 2005 con Esto que tienes delante, un disco que ya mostraba su inclinación por el pop melódico con tintes folk. A partir de ahí, trabajos como Orden Invisible (2011) y Cantares (2016) consolidaron su reputación como una banda capaz de moverse entre la canción de autor y el indie más luminoso.

En 2023 publicaron Academia, un álbum que destaca por su capacidad de mezclar tradición y modernidad, con canciones que dialogan con la memoria colectiva gallega. Su último lanzamiento, B.S.O 2005-2025, funciona como una antología en directo que repasa dos décadas de carrera y suma colaboraciones con artistas de primer nivel como Eva Amaral o Depedro, reafirmando su papel como puente entre generaciones y escenas musicales. Con más de veinte años de trayectoria, Eladio y Los Seres Queridos se han convertido en una referencia imprescindible para entender cómo la música independiente española ha sabido crecer sin perder autenticidad.

Grande Amore: actitud y ruido como bandera

Si hay un proyecto que ha redefinido la escena gallega en los últimos años, ese es Grande Amore. Surgido en Vigo, el grupo se caracteriza por un sonido crudo y directo, donde la perfección técnica queda en segundo plano frente a la energía y la actitud. Su propuesta mezcla punk, garage y un espíritu irreverente que ha llamado la atención de numerosos medios, que han destacado su capacidad para convertir el caos en espectáculo.

Con discos como Grande Amore (2021) y singles recientes como Atocha 93, la banda ha demostrado que su fuerza reside en la honestidad y en un directo que es pura catarsis. Antes de subir al escenario parecen personajes de dibujos animados, y durante el concierto esa misma estética se transforma en distorsión y ruido controlado. Su lema, “nuestro instrumento es la actitud”, resume una filosofía que conecta con una generación que busca autenticidad por encima de artificios. En apenas unos años, Grande Amore ha pasado de ser una curiosidad local a convertirse en uno de los nombres más esperados de festivales como PortAmérica, confirmando que el futuro del indie gallego se escribe con guitarras ruidosas y mucha irreverencia.

The Rapants: fiesta y energía desde Muros

Formados en 2018 en Muros, The Rapants se han convertido en una de las propuestas más frescas de la escena gallega. Su mezcla de garage, disco y pop, bautizada por ellos mismos como “adrenalina rapante”, convierte cada concierto en una auténtica fiesta colectiva. Con discos como Nic Bahía (2021) y O Corasón Como Un After (2023), han demostrado que su música es tan bailable como irreverente, con himnos como Fai Tempo o Musicote En Tu Coche.

En 2024 publicaron La Máquina del Buen Rollo, su trabajo más ambicioso, que consolidó su reputación como una de las bandas más prometedoras del indie nacional. Su directo, siempre intenso y divertido, les ha llevado a festivales de toda España y ahora a PortAmérica 2026, donde prometen contagiar al público con su energía desbordante y su espíritu festivo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.