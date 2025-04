Primavera a la Ciutat 2025: Horarios revelados y una semana de conciertos que harán brillar Barcelona

¡La magia de Primavera Sound Barcelona 2025 ya está en el aire, y su programación paralela, Primavera a la Ciutat, promete iluminar la ciudad con un brillo único! Los amantes de la música, preparad vuestras agendas, porque los horarios de los 78 shows que tomarán las salas más icónicas de Barcelona –como la Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, LAUT, La Nau, Enfants y el CCCB– ya están disponibles. Esta semana de conciertos, que se extenderá del 2 al 8 de junio, convertirá la ciudad en un auténtico festival urbano lleno de sorpresas y emociones.

La encargada de abrir esta fiesta musical será la talentosa Maig, quien pondrá el broche de oro al inicio de esta experiencia el lunes 2 de junio. Y para cerrar con fuerza, nada menos que el rock visceral de Chat Pile, que hará vibrar la noche del domingo 8 al lunes 9 en la 23ª edición del festival. Entre estos dos hitos, el cartel promete momentos inolvidables: imagínate eligiendo entre el seductor synth-pop de Allie X y el blues-rock hipnótico de Tinariwen en la noche del martes 3, o disfrutando de un concierto especial de tarde de Beach House en Razzmatazz el miércoles 4. Además, los shows en el Pati de les Dones del CCCB, presentados por Primavera Pro, arrancarán a mediodía, extendiendo las horas de música y celebrando una simbiosis perfecta entre el festival y la ciudad.

Pero eso no es todo: el dúo catalán damoridemort se suma al cartel, aportando su energía única, mientras que, lamentablemente, untitled (halo) no podrá formar parte de esta programación paralela como estaba previsto. Aun así, el lineup sigue siendo una joya: nombres como Salem, Kneecap, Kim Deal, The Jesus Lizard, Nilüfer Yanya, Lambrini Girls, Los Campesinos!, Seefeel, Peter Doherty, Cap’n Jazz, Fcukers, Christopher Owens, Horsegirl y Jane Remover prometen convertir estas actuaciones en salas en un festival dentro de otro festival. Este formato urbano, tan característico de Primavera Sound, no solo amplía las oportunidades para el público, sino que añade ese toque especial que hace de este evento una experiencia irrepetible.

¿Cómo reservar tu lugar en esta fiesta?

La mecánica de acceso a los conciertos en Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, LAUT, La Nau y Enfants será mediante un sistema de reserva (hasta completar aforo) exclusivo para poseedores de abonos de Primavera Sound Barcelona 2025. Las reservas, que estarán asociadas a un depósito de 15 € retornable automáticamente si asistes, se abrirán a partir del 14 de abril a las 12:00 CEST. Los abonos VIP podrán reservar desde esa fecha, los de abono Revolut desde el 15 de abril, y los de abono general desde el 16 de abril, todo a través de la app AccessTicket. Si no tienes abono, no te preocupes: el 17 de abril a las 12 horas se pondrá a la venta un cupo de entradas para público general en Fever.

Y una noticia que alegrará a muchos: los conciertos en el Pati de les Dones del CCCB serán de entrada libre y gratuita, una oportunidad perfecta para sumergirse en la programación de música en vivo de Primavera Pro sin gastar ni un euro.

Primavera a la Ciutat no solo amplía el alcance del festival, sino que reafirma su compromiso con la música, la ciudad y la comunidad. Con un cartel tan diverso y emocionante, y una mecánica de reservas que fomenta la asistencia responsable (el depósito no devuelto se destina a proyectos sin ánimo de lucro como la Fundació Primavera Sound, Fundació La Loma Horse Home y Casa Nostra, Casa Vostra), este 2025 promete ser inolvidable. ¡No te lo pierdas!