Primavera Sound 2026 calienta motores: fechas confirmadas, entradas a la venta y un cartel inminente

La maquinaria de Primavera Sound Barcelona ya está en marcha para su edición 2026, que se celebrará del 4 al 6 de junio en el habitual Parc del Fòrum. La organización ha confirmado que el cartel completo se anunciará este jueves 25 de septiembre, y mientras tanto, los abonos ya están disponibles en modalidad general y VIP.

Los precios actuales son de 275 € para el abono general y 480 € para el VIP, ambos con posibilidad de pago en cuotas a través de Fever y AccessTicket. Además, los residentes del área metropolitana de Barcelona pueden acceder a un 10 % de descuento, y quienes asistieron a la edición 2025 tienen acceso a precios especiales hasta el 19 de junio.

En cuanto a rumores, la comunidad festivalera sueña con el regreso de The Cure, Nine Inch Nails o Gorillaz como cabezas de cartel. Aunque no hay confirmaciones oficiales, el cambio de imagen gráfica del festival —inspirado en los Juegos Olímpicos— ha avivado las especulaciones.

Con el recuerdo aún fresco de una edición 2025 encabezada por Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter, y con actuaciones de LCD Soundsystem, FKA Twigs, HAIM, Fontaines D.C. y más, la expectativa por el cartel 2026 está en su punto más alto. Este jueves, todas las dudas se despejan.

Una mirada atrás a una edición 2025 con sabor a revolución pop y energía alternativa

La edición 2025 de Primavera Sound Barcelona dejó huella con un cartel que apostó por el pop contemporáneo sin perder su esencia indie. Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter encabezaron una programación que celebró la diversidad sonora y generacional. El festival también acogió actuaciones memorables de LCD Soundsystem, FKA Twigs, HAIM, Fontaines D.C., Beach House, IDLES, Clairo y Turnstile, consolidando su reputación como espacio de descubrimiento y consagración. La crítica valoró especialmente el equilibrio entre propuestas consolidadas y emergentes, y el ambiente inclusivo que se vivió en el Parc del Fòrum.

Más allá del cartel, la edición brilló por su producción impecable, su apuesta por la sostenibilidad y una experiencia de público que sigue marcando estándares en el circuito internacional. El éxito de 2025 refuerza la expectativa por lo que vendrá en 2026, con un público cada vez más exigente y una escena global en constante transformación.

Desde su nacimiento en 2001, Primavera Sound ha evolucionado de festival local a referente mundial. Con ediciones pasadas, con mayor o menor éxito, en Barcelona, Madrid, Oporto, Los Ángeles y Buenos Aires, ha sabido adaptarse sin perder su identidad: una programación exigente, sensibilidad artística y compromiso con la innovación. Su historia es la de una comunidad que crece año tras año, conectando generaciones a través de la música. Y si algo ha demostrado, es que el Primavera no solo refleja tendencias: las crea.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.