El cartel oficial de Primavera Sound Barcelona 2026 lleva meses siendo objeto de análisis, debates y comparaciones. Pero ya lo sabemos: en este festival, la letra pequeña siempre ha sido tan importante como los nombres en el póster. Con la confirmación de cinco nuevos escenarios para las jornadas del 4, 5 y 6 de junio en el Parc del Fòrum, la edición número 24 del festival cierra su mapa con una programación que suma decenas de actuaciones adicionales repartidas entre espacios patrocinados por Levi’s, Schwarzkopf, Estrella Damm y Aperol. En total, 223 actuaciones en 17 escenarios. Un recinto que no es un festival: es un ecosistema.

De Rose Gray a Léa Sen: el mapa alternativo del Fòrum

La gran novedad es la apuesta de Levi’s con un triple despliegue que convierte su colaboración con el festival en algo más que branding. The Levi’s Plaza, escenario al aire libre, reunirá a Babymorocco, Barry B (con dos actuaciones confirmadas), CHÉRI, Cobrah, European Vampire, Isabella Lovestory, Natalia Lacunza, Rose Gray y Teo Planell. El programa combina pop electrónico de altas revoluciones, club music y R&B con un casting que mezcla nombres locales con apuestas internacionales de primera.

Entre todos ellos, Rose Gray es quizá el nombre con más recorrido acumulado. La londinense llegó al escenario cargada con Louder, Please (2025), un debut que conquistó a la crítica especializada (77/100 en Metacritic) y que la sitúa directamente en la conversación sobre las mejores artistas de dance-pop del momento. El año pasado ya cubríamos su single «Party People» desde CrazyMinds; verla en directo será la confirmación definitiva de que el hype tenía base. En el mismo escenario, la hondureña Isabella Lovestory llevará su perreo conceptual y Cobrah, la artista sueca de club pop de perfil afilado, prometen dos de los momentos más intensos del recinto.

El segundo espacio Levi’s es The 501 Club curated by COLORSxSTUDIOS, instalado en una zona cubierta del recinto y que marca el estreno en Barcelona de la popular plataforma alemana de actuaciones online. El lineup de este escenario «tesoro oculto» incluye a Bel Cobain, Haich Ber Na, haloplus+, Korashe, Léa Sen, Rian Brazil, Sade Olutola, waterbaby y Ydegirl. Mención especial para Léa Sen: la cantautora y productora franco-martinicana, afincada en Londres, es una de las voces más interesantes surgidas de la escena indie británica en los últimos años. Sus colaboraciones con Joy Orbison, Sampha y Vegyn la sitúan en el centro exacto del R&B alternativo y el indie pop de textura electrónica. Verla en un espacio recogido como este tiene toda la lógica del mundo.

Schwarzkopf, Estrella Damm y el jardín del talento nacional

Los tres escenarios restantes completan el perímetro del recinto con propuestas más locales y con un enfoque claramente orientado a dar segundas oportunidades y a exhibir el estado de salud de la escena española. The Backstage by Schwarzkopf acogerá a Annahstasia, jasmine.4.t, LUSILLON y spill tab, algunos de ellos repitiendo actuación durante la semana, lo que convierte el espacio en una segunda ronda para quienes se quedaron con ganas de más.

El escenario Barcelona Sona by Estrella Damm sonará a Akazie, Ale Hope, Chica Acosta, Hadren, Ivy Barkakati, Jan, MA RA, Menine y Nicole.aiff.

Y el Aperol Island of Joy, presentado como punto de encuentro del talento nacional, reúne a CORTE!, dani dicostas, Dharmacide, Gara Durán, Mourn, Ouineta, paco te quiero, Perfecto Miserable y SVSTO, además de emisiones en directo de los podcasts Amiga date cuenta y Bombificadas. Presencia de Mourn incluida, uno de los grupos más sólidos del indie español de los últimos diez años, que en este contexto casi funciona como aval del escenario completo.

Con estas confirmaciones, Primavera Sound Barcelona 2026 cierra un mapa que no deja esquina sin programa. La pregunta, como cada año, no es qué ver: es qué aceptar que no vas a poder ver. Y eso, reconozcámoslo, es uno de los mejores problemas que puede tener un festival.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.