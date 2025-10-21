Primavera Sound 2026 reparte juego con su distribución por días: leyendas, virales y electrónica para todos los gustos

El cartel por días de Primavera Sound Barcelona 2026 ya está aquí, y como cada año, la organización ha vuelto a demostrar su habilidad para mezclar generaciones, estilos y formatos en una programación que se extiende del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum. La edición número 24 del festival contará con tres jornadas principales encabezadas por Doja Cat y Massive Attack (jueves), The Cure y Addison Rae (viernes), y The xx junto a Gorillaz (sábado), además de una jornada inaugural gratuita el miércoles y una clausura electrónica el domingo bajo el sello Primavera Bits.

La apertura del miércoles 3 será gratuita y contará con Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta, en una velada pensada para calentar motores con sonidos frescos y accesibles. El domingo 7, la electrónica toma el control con los sets de Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta, en una fiesta al aire libre que promete cerrar el festival con BPMs elevados y baile sin tregua.

Entre las novedades del cartel destacan las incorporaciones de TV Girl, banda californiana de pop psicodélico que ha cultivado un culto online gracias a sus portadas misteriosas y su estilo lo-fi, y Sudan Archives, cantante, productora y violinista que presentará su nuevo disco The BPM. Por otro lado, Lola Young ha cancelado su participación por motivos personales.

Las entradas de día estarán disponibles en Fever desde el jueves 23 de octubre a las 11:00 CEST, con precios de 135 € (general) y 195 € (VIP), además de opciones de pago a plazos y descuentos para clientes de Revolut.

Jueves 4 de junio: entre el pop viral y la electrónica de culto

La primera jornada oficial de Primavera Sound 2026 arranca con una combinación explosiva: Doja Cat, reina del pop digital y provocadora nata, compartirá protagonismo con los míticos Massive Attack, pioneros del trip-hop y responsables de himnos como Teardrop y Unfinished Sympathy. Este contraste entre lo viral y lo introspectivo define el espíritu del festival: unir mundos aparentemente opuestos bajo una misma bandera sonora.

TV Girl, que se suma al cartel como novedad, aportará su pop psicodélico cargado de nostalgia y estética Tumblr, mientras que nombres como Bad Gyal, Mac DEMarco, Blood Orange o father John Misty reforzarán la formación del día, según Mixmag Mixmag Spain.

Viernes 5 de junio: Del legado gótico al fenómeno TikTok

El viernes será el día más intergeneracional del festival. The Cure, con más de cuatro décadas de trayectoria, regresan a Barcelona como cabezas de cartel, compartiendo espacio con Addison Rae, estrella emergente del pop que debutó recientemente con AR y cuya presencia marca un giro hacia el público más joven. Esta combinación, que abarca casi 50 años de historia musical, es una declaración de intenciones por parte de Primavera Sound.

La jornada también contará con nombres como Skrillex, Ethel Cain, Viagra Boys, Slowdive o Cara Delevingne. La mezcla de sonidos será tan diversa como los públicos que los siguen: desde los fans de Disintegration hasta los que descubrieron a Rae en TikTok.

Sábado 6 de junio: Cierre con elegancia indie y baile asegurado

El sábado será el broche de oro con The xx y Gorillaz como cabezas de cartel. La banda británica liderada por Romy y Oliver Sim vuelve tras años de silencio, mientras que Gorillaz, el proyecto virtual de Damon Albarn, promete un espectáculo visual y sonoro que mezcla animación, colaboraciones y hits como Feel Good Inc. o On Melancholy Hill.

La jornada también incluirá la actuación de My Bloody Valentine, Sudan Archives, Little Simz, Big Thirf o KNEECAP, entre otros, reforzando la apuesta del festival por artistas que rompen moldes y expanden los límites del género.

Primavera Sound cierra así su tríptico principal con una jornada que invita tanto al baile como a la introspección.

