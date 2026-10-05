Cada otoño, el anuncio del cartel de Primavera Sound funciona como un test de Rorschach para la música alternativa en España. Todos miran la misma lista y cada uno ve algo distinto. Este año el ejercicio tiene más miga. La edición de 2027, que se celebrará del 2 al 6 de junio en el Parc del Fòrum, será la número 25, y el festival lo sabe. El logo de 2001 preside el póster y los 151 nombres se leen como una carta a su propia historia. Nuestro análisis del cartel de Primavera Sound 2027 parte de una pregunta sencilla: ¿celebración o nostalgia? Un poco de las dos, y lo interesante está en cómo las reparte.

Una primera línea solvente y dos cuentas pendientes

La parte alta cumple sin sorprender. Doechii llega como el nombre del momento en el rap estadounidense y debutará en España. Phoebe Bridgers vuelve con Lost Weekend, su tercer disco. Fontaines D.C. llegarán con Dopamine Chamber ya en la calle, el disco en el que se abren por primera vez a una colaboración (nada menos que con Rosalía). Turnstile, Robyn, FKA twigs, Hayley Williams, Lola Young, Caroline Polachek, ADÉLA y Prospa completan un frente mayoritariamente femenino, algo que en el Primavera ya no es noticia sino costumbre. Y eso dice mucho a su favor.

La historia con más trasfondo está en dos regresos que en realidad son revanchas. Massive Attack iban a estrenarse por fin en el festival el pasado junio, después de caerse del cartel de 2022. Pero la tormenta de la primera noche de 2026 los tuvo esperando hasta la una de la madrugada para nada. Aquella misma noche se quedó sin concierto Bad Gyal, que ahora vuelve a jugar en casa. The Chemical Brothers, en cambio, sí se estrenan de verdad: es su primera vez en el Primavera. Y el cierre de las jornadas principales, con Skrillex en sesión b2b junto a la australiana Ninajirachi, tiene pinta de ser de los que se comentan durante días.

El festival se mira al espejo

Basta bajar un par de líneas para encontrar la lectura de aniversario. Pavement, Dinosaur Jr. (con There Near todavía caliente), Underworld y DIIV remiten al sonido de los primeros años del festival. Bradford Cox, alma de Deerhunter, es casi un miembro de la familia en el Fòrum. Ahora reaparece tras siete años lejos de los focos para recuperar las canciones de Atlas Sound, su proyecto en solitario. Y Bonnie “Prince” Billy, que se prodiga poco en festivales de este tamaño, pisará por primera vez el Parc del Fòrum.

El riesgo es evidente: un festival de aniversario puede acabar convertido en museo. El Primavera lo esquiva con una decisión inteligente, porque la nostalgia no ocupa la primera línea, sino la segunda. Hace de colchón, no de titular.

Lo que de verdad pesa en el cartel de Primavera Sound 2027

Si hubiera que quedarse con un solo bloque, sería este. Vashti Bunyan tiene 81 años y una relación con los escenarios que se cuenta con los dedos de las manos, así que verla en el Fòrum roza la rareza estadística. ANOHNI dedicará su concierto a las canciones de Lou Reed, que fue amigo y colaborador suyo. Pole revisitará su trilogía 1 2 3, piedra angular del dub techno, en un espectáculo coproducido con el festival polaco Unsound. Y Mark Fell y RP Boo (uno, veterano del techno más abstracto; el otro, padre del footwork) estrenarán en Barcelona un show conjunto que nadie ha visto todavía.

Súmale a Juana Molina, Tirzah, Weyes Blood, Julien Baker retomando su carrera en solitario y Jesu, el proyecto de Justin Broadrick, y tienes un festival dentro del festival. Es la parte del cartel más difícil de encontrar reunida en otro sitio, y la que justifica el abono más allá de los nombres grandes.

Ruido para quien lo busque

El Primavera nunca ha renunciado a su cara más áspera y este año lo confirma con Converge, Full of Hell, Warning, Castle Rat, Don Caballero y Gilla Band. King Gizzard & the Lizard Wizard, en plena deriva hacia el techno, aportan la ración de imprevisibilidad habitual. En la pista, BICEP, Joy Orbison y John Talabot sostienen la parte electrónica. Y el domingo 6 de junio la fiesta de clausura Primavera Bits reunirá a Richie Hawtin, Four Tet y Dixon alternándose a los platos durante ocho horas.

El relevo asoma por la letra pequeña

La otra prueba de que esto no es solo un ejercicio de memoria está en los nombres que todavía no conoce casi nadie. Westside Cowboy, Twisted Teens, ear, pablopablo y Sophia Stel son apuestas que no sería raro ver bastante más arriba en otros carteles dentro de un par de años. Angine de Poitrine, recién coronados con el Polaris, llegan como aquella rareza viral que ya ha dejado de serlo. En la órbita del pop digital, Arca, underscores y Snow Strippers marcan por dónde va una parte de la generación más joven. Y en lo local, Guillem Gisbert y el cruce de flamenco y electrónica de Carlos de Jacoba & Ciutat dan a la edición un acento propio.

Un cartel para leer de abajo arriba

No es el cartel más arriesgado de la historia del Primavera, ni pretende serlo. Es un cartel de aniversario bien construido. Tiene unos cabezas que garantizan la venta y una capa de nostalgia que el público veterano agradecerá. Y su letra pequeña es, de lejos, lo más estimulante del anuncio. Quien vaya solo por los nombres grandes se llevará un buen festival. Quien llegue con la segunda mitad de la lista subrayada se llevará uno bastante mejor.

Un último apunte, porque el reloj corre. El registro para la Fan Sale está abierto hasta el 7 de octubre a las 23:59 y solo da derecho a optar a la compra. Esa compra se abre el 8 de octubre a las 11:00, con el abono general a 295 euros y el VIP a 545. Quien espere a la venta general del 9 de octubre pagará 350 por el general. Como ya contamos, son las mismas cifras que el año pasado.

Primavera Sound, del Poble Espanyol al mar

Todo empezó el 28 de abril de 2001 en el Poble Espanyol de Montjuïc. Fue una sola jornada, con unas 7.700 personas, y un planteamiento que sus fundadores (Pablo Soler, Gabriel Ruiz y Sònia Saura) concibieron como escaparate del ruido independiente hecho en España. Al año siguiente ya eran dos días. En 2005 el festival se mudó al Parc del Fòrum, junto al mar, el recinto que le permitió crecer hasta convertirse en una de las grandes citas del verano europeo.

La pandemia se llevó las ediciones de 2020 y 2021, lo que explica que la 25ª llegue 26 años después de aquel debut. La última, la de 2026, quedó marcada por la tormenta que arruinó su primera noche, aunque también dejó momentos para el recuerdo. Con esa imagen todavía fresca, el festival ha decidido abrir su aniversario con el logo de aquel 2001 presidiendo un cartel de 151 nombres.

▶ Primavera Sound Barcelona 2027 | Del 2 al 6 de junio | Parc del Fòrum, Barcelona

¿Con qué nombre de la letra pequeña te quedas tú? ¿Y a quién echas de menos en un cartel de aniversario?

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