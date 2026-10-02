El cartel del Primavera Sound 2027 se conocerá el lunes 5 de octubre. Será el de la 25ª edición, que volverá al Parc del Fòrum de Barcelona del 3 al 5 de junio de 2027. Antes, eso sí, la organización plantea una pequeña prueba de confianza. Quien quiera el abono más barato tendrá que comprarlo sin saber quién toca, como tarde el domingo 4 de octubre a las 23:59.

Ese precio a ciegas es de 285 euros más gastos (495 en la modalidad VIP). La Fan Sale posterior al anuncio costará apenas diez euros más, y el dato tiene su lectura. El año pasado, el abono previo al cartel salía por 275 euros. Por tanto, el premio por fiarse de los programadores se ha reducido a la mitad (de veinte euros a diez). Al Primavera ya casi no le hace falta incentivar la compra a ciegas.

Lo que sí pesa es lo que ocurre después. La edición de 2025 colgó el cartel de completo el 2 de enero, apenas 67 días después de presentar su programación. La de 2026 lo hizo en febrero, a cuatro meses de abrir las puertas del Fòrum (allí estuvimos, como contamos en nuestra crónica del Primavera Sound 2026). Esperar a la venta general significa pagar 350 euros. Esperar demasiado, quedarse fuera.

El cartel del Primavera Sound 2027 y la letra pequeña del abono

Tras el anuncio del lunes, el registro para la Fan Sale estará abierto en la web del festival hasta el 7 de octubre a las 23:59. Los inscritos podrán comprar el 8 de octubre desde las 11:00, a 295 euros (545 el VIP), durante 24 horas o hasta agotar existencias. La venta se hace en Fever o, para quien prefiera pagar a plazos, en AccessTicket. Después, el 9 de octubre llegará la venta general, con el abono a 350 euros y el VIP sin cambios.

Curiosamente, la Fan Sale y la venta general calcan las cifras de la edición anterior. Mientras el precio de los grandes festivales no deja de discutirse, el Primavera ha optado por congelarlas. Además, los empadronados en el Área Metropolitana de Barcelona tendrán un 10% de descuento en la Fan Sale, solo con la compra a plazos. Los clientes de Revolut, por su parte, contarán con una rebaja de 20 euros.

El anuncio llega, por cierto, diez días más tarde que el del año pasado. La edición de 2026 presentó su cartel el 25 de septiembre de 2025, la fecha más temprana de su historia. Mientras tanto, las quinielas ya circulan por foros y redes. Y el propio festival lleva días recuperando carteles de ediciones pasadas, un gesto lógico en un aniversario.

Primavera Sound, del Poble Espanyol al Fòrum

El Primavera Sound nació como festival en 2001, en el Poble Espanyol de Montjuïc. El nombre, sin embargo, venía de los conciertos que sus impulsores organizaban desde 1994 en salas como KGB. Aquella primera edición, de un solo día, vendió unas 7.700 entradas. En 2005 se mudó al Parc del Fòrum, un recinto siete veces mayor junto al mar. Desde ahí pasó de cita central del indie europeo a abrir el foco al pop, la electrónica y los sonidos urbanos. Hoy reúne en torno a 290.000 asistentes y agota con meses de antelación. A su 25ª edición solo le falta lo que se conocerá el lunes: los nombres.

▶ “Primavera Sound 2027” — Parc del Fòrum, Barcelona | 3-5 de junio de 2027 | Cartel: 5 de octubre

¿Te arriesgas a comprar el abono a ciegas antes del domingo o esperas a ver el cartel del lunes? ¿Qué nombre tendría que aparecer para que la 25ª edición esté a la altura de su aniversario?

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