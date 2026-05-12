Tres años después de su última cita latinoamericana, Primavera Sound regresa a la región con dos ediciones simultáneas: Buenos Aires acogerá el festival los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en el parque Tecnópolis de Villa Martelli, mientras que São Paulo tomará el relevo una semana más tarde, el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo de Interlagos. El anuncio del cartel del Primavera Sound Buenos Aires São Paulo 2026 confirma a Gorillaz y The Strokes como cabezas de cartel compartidos en ambas ciudades, en lo que supone el tercer capítulo del festival en Latinoamérica tras las ediciones de 2022 y 2023. En Buenos Aires, la organización corre a cargo de PopArt Music y Move Concerts; en São Paulo, la productora local es Bonus Track.

El anuncio llega después de que el festival cancelara sus ediciones latinoamericanas en 2024 por «dificultades externas» y se ausentara también en 2025, y tras la confirmación del retorno en octubre de 2025. Ambos carteles presentan una programación prácticamente idéntica que suma cerca de 40 nombres, aunque cada ciudad incorpora artistas de su ecosistema local: en Argentina figuran Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas, Marilina Bertoldi, Juana Aguirre y Jaime sin Tierra, entre otros; en Brasil completan el cartel Ana Frango Elétrico, Gaby Amarantos, Black Pantera, Johnny Hooker y Duquesa.

Gorillaz y The Strokes, dos regresos con combustible nuevo

Gorillaz llegan a Latinoamérica respaldados por The Mountain (2026), su álbum más reciente, que la banda virtual de Damon Albarn ya habrá presentado en las ediciones del festival en Barcelona y Porto. La gira latinoamericana incluye también fechas propias en Colombia, Perú, Paraguay y Chile antes de recalar en los dos festivales. Desde el proyecto han descrito el disco como el trabajo más espiritual de su trayectoria, elaborado en torno al duelo y a las músicas de la India. Si quieres saber más sobre el disco, en CrazyMinds tienes nuestra reseña de The Mountain.

The Strokes, por su parte, llegan empujados por Reality Awaits, su primer álbum en seis años, previsto para junio de 2026. El quinteto neoyorkino de Julian Casablancas ya ha adelantado el pulso del disco con el single «Going Shopping«, que experimenta con el auto-tune y confirma un sonido más futurista que en entregas anteriores. Puedes repasar los detalles del anuncio en nuestra cobertura de Reality Awaits. Su presencia en Buenos Aires y São Paulo marca el regreso del grupo a Latinoamérica tras varios años de ausencia.

Junto a ellos, el cartel suma a la camaleónica FKA twigs, al siempre irregular y adictivo Yung Lean, a una Lily Allen que regresa a Argentina y Brasil por primera vez en 15 años presentando West End Girl, a la revelación del euro-country CMAT en su debut latinoamericano, y a la cantautora australiana Courtney Barnett. El cartel incorpora además sorpresas como el debut musical de Cara Delevingne y nombres de la escena alternativa con peso propio: Nation of Language, Mannequin Pussy, Model/Actriz, Machine Girl, Ecco2k, Danny L Harle, Smerz, underscores, John Talabot y Sophia Stel, entre otros.

Primavera Sound Buenos Aires / São Paulo 2026: Cartel completo

Artistas confirmados para ambas ediciones (la programación de artistas locales varía por ciudad):

Gorillaz

The Strokes

FKA twigs

Lily Allen

Yung Lean

CMAT

Courtney Barnett

Cara Delevingne

Nation of Language

Mannequin Pussy

Model/Actriz

Machine Girl

Ecco2k

Danny L Harle

Smerz

underscores

John Talabot

Sophia Stel

Nick León

Los Thuthanaka

This Is Lorelei

Metrika

ATARASHII GAKKO!

Fechas, recintos y entradas del Primavera Sound 2026 en Latinoamérica

Buenos Aires — 28 y 29 de noviembre de 2026 · Tecnópolis, Villa Martelli. Preventa exclusiva BBVA: desde el 12 de mayo a las 12:00 h . Venta general Fase 1 (con descuento): desde el 13 de mayo a las 12:00 h (o al agotarse la preventa). Abono Campo General Fase 1: $327.750 ARS (con service). Abono VIP Fase 1: $1.035.000 ARS . Clientes BBVA: hasta 6 cuotas sin interés.

— · Tecnópolis, Villa Martelli. Preventa exclusiva BBVA: desde el . Venta general Fase 1 (con descuento): desde el (o al agotarse la preventa). Abono Campo General Fase 1: (con service). Abono VIP Fase 1: . Clientes BBVA: hasta 6 cuotas sin interés. São Paulo — 5 y 6 de diciembre de 2026 · Autódromo de Interlagos. Entradas a la venta próximamente a través de Ingresse. Registro previo disponible en la plataforma para recibir información de venta.

Primavera Sound, un festival que sigue buscando su lugar en el sur

Primavera Sound nació en Barcelona en 2001 de la mano de Pablo Soler, Gabriel Ruiz y Sònia Saura como escaparate para las bandas de ruido españolas, y fue creciendo hasta convertirse en uno de los festivales de referencia de Europa. Su expansión latinoamericana comenzó en 2022, con ediciones en São Paulo —entonces en el Complejo Anhembi—, Buenos Aires y Santiago de Chile, con Arctic Monkeys, Björk y Lorde como cabezas de cartel. En 2023, São Paulo se trasladó a Interlagos y la propuesta se consolidó con una programación que mezclaba nombres de culto con artistas emergentes de la escena global. En 2024 la historia se torció: la organización canceló todas las ediciones latinoamericanas argumentando «dificultades externas» e incertidumbre en la industria. La edición de Barcelona 2026, con un cartel que arranca por días el 25 de septiembre de 2025, ya marcó la pauta de lo que el festival quiere para este ciclo.

El regreso a Buenos Aires y São Paulo en 2026 llega con una propuesta que equilibra rock alternativo de canon —Gorillaz, The Strokes—, pop en ebullición y electrónica de club, y apuesta además por artistas locales con proyección propia en cada ciudad. La venta de entradas ya ha arrancado en Argentina; en Brasil, la fecha de venta se anunciará próximamente a través de Ingresse.

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