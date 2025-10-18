Primavera Sound vuelve a cruzar el charco: Ediciones confirmadas en Buenos Aires y São Paulo para 2026

El festival Primavera Sound ha anunciado oficialmente su regreso a Latinoamérica en 2026 con nuevas ediciones en Buenos Aires y São Paulo, tras una pausa que dejó a sus seguidores con ganas de más. La cita argentina se celebrará los días 28 y 29 de noviembre, mientras que la edición brasileña tendrá lugar el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo de Interlagos, con la producción de la empresa local Bonus Track.

Este anuncio marca la tercera edición en ambas ciudades, consolidando la apuesta del festival barcelonés por expandir su propuesta más allá de Europa. El comunicado oficial destaca el vínculo emocional con el público latinoamericano, que ha demostrado una fidelidad notable desde la primera incursión en 2022. Además, Primavera Sound ha mantenido viva la llama con ciclos como Primavera Club, que actualmente se celebra en dos salas porteñas con actuaciones de Teenage Fanclub, Helado Negro, Bloc Party y Otoboke Beaver.

Aunque aún no se ha revelado el cartel, el regreso genera expectativas altas tras la cancelación de las ediciones previstas para 2024 por “dificultades externas” A. La noticia fue adelantada por el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, en redes sociales, y confirmada por la organización del festival. Por ahora, solo se conocen las fechas, pero si el historial sirve de referencia, podemos esperar una alineación de artistas internacionales de primer nivel y una producción que mantenga la esencia del festival: diversidad, riesgo artístico y una experiencia sonora única.

Cuando Buenos Aires y São Paulo se convirtieron en capitales del indie global

La historia de Primavera Sound en Latinoamérica comenzó en 2022 con ediciones debut en Buenos Aires y São Paulo que marcaron un antes y un después en la escena festivalera del continente. En la capital argentina, el festival se celebró en Costanera Sur y trajo a artistas como Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott, Lorde y Charli XCX, en una mezcla explosiva de géneros y generaciones. Un año después, en 2023, la edición porteña se trasladó al Parque Sarmiento y elevó aún más el listón con nombres como The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck, consolidando su reputación como uno de los eventos musicales más ambiciosos del país.

En São Paulo, la historia fue similar. El Autódromo de Interlagos se convirtió en el epicentro de la música alternativa en 2022 y 2023, con carteles que incluyeron a Phoebe Bridgers, Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde, Björk y Beach House, entre otros. La edición de 2023 fue especialmente celebrada por su formación diversa y por la respuesta entusiasta del público brasileño, que agotó entradas y convirtió el evento en una fiesta colectiva. Sin embargo, en 2024, ambas ediciones fueron canceladas por motivos logísticos y económicos, dejando un vacío que ahora se promete llenar con fuerza en 2026.

El regreso del festival no solo recupera una cita clave para los fans del indie, el pop experimental y la electrónica, sino que reafirma el compromiso de Primavera Sound con la internacionalización de su propuesta. Si las ediciones anteriores sirven de guía, podemos esperar una programación que combine leyendas con apuestas emergentes, y una producción que mantenga el estándar europeo sin perder el sabor local.

