Revolution’65 vuelve al Teatro Real con una edición que celebra seis décadas de música contemporánea desde la emoción y la diversidad

La segunda edición de Revolution’65 ya tiene sus primeros nombres y confirma que el ciclo madrileño quiere consolidarse como una de las citas más especiales del verano cultural. Del 25 al 30 de julio de 2026, el Teatro Real volverá a transformarse en un espacio donde la música contemporánea dialoga con la acústica majestuosa del coliseo madrileño, un contraste que en 2025 agotó entradas con Natalia Lafourcade, Xoel López y Sidecars. Este año, el ciclo redobla su apuesta con seis conciertos que conectan pasado, presente y futuro a través de artistas que han marcado distintas generaciones.

La encargada de inaugurar el ciclo será Carminho, embajadora global del fado y una de las voces más respetadas del panorama internacional. Tras un año en el que ha colaborado con Rosalía y Laurie Anderson, brillado en los Grammy y pisado los Oscar, llegará a Madrid para presentar Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir. En sus propias palabras, “el fado no tiene posibilidad de no renovarse, es una lengua viva”, una declaración que encaja a la perfección con el espíritu del ciclo.

El 26 de julio será el turno de The Divine Comedy, la banda liderada por Neil Hannon, figura clave del pop británico de las últimas tres décadas. Su visita llega tras la gira de presentación de Rainy Sunday Afternoon, un disco que ha reafirmado su vigencia creativa y su capacidad para emocionar con arreglos elegantes y un humor tan fino como melancólico.

El 28 de julio traerá dos regresos muy esperados. Por un lado, Ana Torroja debutará por fin en el Teatro Real tras la cancelación de su concierto en 2020. Icono absoluto del pop español, presentará su nuevo disco, previsto para el 20 de marzo. Por otro, José González llegará con Against The Dying Of The Light, su quinto álbum, un trabajo que promete volver a ese folk íntimo y luminoso que lo ha convertido en un referente global.

El ciclo se cerrará con la voz delicada y poderosa de Valeria Castro, que presentará su nuevo disco en un momento de madurez artística que confirma por qué es una de las grandes revelaciones de la canción española reciente. A falta de conocer la programación del 27 de julio, Revolution’65 vuelve a colaborar con la Fundación migranodearena, donando 1€ por cada entrada vendida, reforzando así su compromiso social.

