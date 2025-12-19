Rigoberta Bandini y Lori Meyers lideran un Festial! 2026 cargado de indie y pop nacional

El Festial! regresa los días 22 y 23 de mayo de 2026 al Complejo Polideportivo Municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con un cartel que confirma su ambición de consolidarse como uno de los encuentros imprescindibles de la música alternativa en España. La organización ha desvelado un programa que mezcla nombres consagrados y propuestas emergentes, encabezado por Rigoberta Bandini y Lori Meyers, dos de las figuras más influyentes del panorama actual.

El festival apuesta por la diversidad estilística: desde el pop luminoso de Marlena y Niña Polaca, hasta la energía rockera de Sexy Zebras o la irreverencia de Sanguijuelas del Guadiana. También habrá espacio para proyectos como Veintiuno, Alejo, Las Petunias o Niños Bravos, además de sesiones de DJs como Chinches DJs. La propuesta se completa con actividades paralelas en el centro urbano de Alcázar y una zona de acampada que refuerza la experiencia festivalera.

La cita se presenta como un escaparate de lo mejor del indie y el pop nacional, con un guiño a la accesibilidad gracias a la conexión directa en tren desde Madrid y a la sostenibilidad como eje central. Además, el festival contará con el apoyo de instituciones locales y patrocinadores como Vibra Mahou y la Denominación de Origen La Mancha.

Rigoberta Bandini: de fenómeno viral a voz generacional

La carrera de Rigoberta Bandini (nombre artístico de Paula Ribó) es un ejemplo de cómo la autenticidad puede convertirse en fenómeno cultural. Tras años como actriz de doblaje y escritora, irrumpió en la música con sencillos como In Spain We Call It Soledad (2020) y Perra (2021), que conectaron con una generación que buscaba discursos frescos y feministas. El éxito masivo llegó con Ay Mamá (2021), convertido en himno de reivindicación y catapultándola a la primera línea del pop español.

Su primer álbum, La Emperatriz (2022), consolidó su estilo híbrido entre indie pop y electrónica, mientras que su regreso en 2025 con Jesucrista Superstar mostró una faceta más introspectiva y madura. En diversas entrevistas, la artista ha explicado que este último trabajo refleja una “reconexión musical” y una búsqueda de vulnerabilidad tras el impacto mediático de sus primeros años. Reconocida con premios como el Premio Goya a la mejor canción original (2024) y el Premio Odeón, Bandini se ha convertido en una de las voces más influyentes de la escena contemporánea. Su presencia en Festial! 2026 confirma que sigue siendo un referente capaz de movilizar tanto a público joven como a audiencias más amplias.

Lori Meyers: dos décadas de himnos indie desde Granada

Formados en Loja (Granada) en 1998, Lori Meyers son uno de los pilares del indie rock español. Su debut con Viaje de Estudios (2004) marcó el inicio de una trayectoria ascendente que pronto se consolidó con discos como Hostal Pimodan (2005) y Cronolánea (2008), este último considerado por muchos críticos como uno de los álbumes clave del indie nacional.

La banda, liderada por Antonio López (Noni) y Alejandro Méndez, ha sabido evolucionar sin perder su identidad melódica. Con trabajos como Impronta (2013) y En la espiral (2017), exploraron sonidos más complejos y producciones internacionales, mientras que Espacios infinitos (2021) reafirmó su vigencia con colaboraciones de alto nivel. Su directo, siempre vibrante y generacional, ha sido celebrado en festivales como el SOS 4.8 y el FIB, convirtiéndolos en habituales de los grandes escenarios.

La discografía de Lori Meyers refleja una capacidad única para combinar letras introspectivas con estribillos coreables, lo que les ha permitido trascender generaciones. Su presencia como cabeza de cartel en Festial! 2026 no solo es un guiño a su legado, sino también una demostración de que siguen siendo una banda en plena forma, capaz de dialogar con las nuevas propuestas del indie español y mantener su estatus como referentes indiscutibles.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.