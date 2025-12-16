Río Babel 2026 vuelve a Madrid con un cartel final que mezcla energía, diversidad y grandes nombres

El festival Río Babel celebrará su novena edición los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, consolidándose como una de las citas imprescindibles del verano madrileño. El evento, que se ha caracterizado por tender puentes entre América y España, presenta un cartel ecléctico que combina leyendas del directo, nuevas promesas y artistas internacionales de primer nivel.

El viernes 3 de julio será inaugurado por La Pegatina, que tras más de dos décadas de trayectoria sigue siendo sinónimo de fiesta colectiva gracias a himnos como Lloverá y yo veré o Mari Carmen. Ese mismo día, el cuarteto Ultraligera mostrará la fuerza de su debut Pelo De Foca (2025), un trabajo que ha conquistado a la prensa especializada con su propuesta de rock alternativo oscuro y visceral. La jornada también contará con Bandalos Chinos, banda argentina que ha logrado tres Premios Gardel y nominaciones a los Grammy Latinos, además de llenar recintos como el Luna Park de Buenos Aires. Completan el día Juventude, con su mezcla de folklore andaluz e indie setentero, presentando su primer disco homónimo.

El sábado 4 de julio será el turno de Eskorzo, pioneros del mestizaje musical en España, que celebrarán su 30 aniversario con su reciente álbum Historias de amor y otras mierdas. Junto a ellos estarán Irepelusa, artista venezolana que fusiona pop y urbano con un estilo íntimo y personal, y Oslo Ovnies, quinteto que ha ganado notoriedad con su disco SUPERCHAMPAGNE (2022) y su paso por festivales como Resurrection Fest.

El domingo 5 de julio cerrará con un despliegue de diversidad encabezado por Katy Perry, quien traerá su espectáculo pop al Orgullo LGTBIQ+ de Madrid. La jornada también incluirá a Bomba Estéreo, Yami Safdie, YADAM, La Casa Azul y Tú Peleas Como Una Vaca, ofreciendo un mosaico sonoro que va del indie-electro-pop al remember más festivo.

Más allá de la música, Río Babel refuerza su identidad como espacio de encuentro cultural y generacional, con gastronomía internacional, zonas de descanso y servicios de transporte público y lanzaderas que garantizan accesibilidad y comodidad. Con este cartel, el festival se reafirma como una cita imprescindible para quienes buscan una experiencia que trascienda lo musical y celebre la diversidad en todas sus formas.

La Pegatina: dos décadas de rumba catalana y fiesta global

La historia de La Pegatina es la de un grupo que convirtió la rumba catalana y el mestizaje musical en un fenómeno internacional. Fundados en 2003 en Moncada y Reixach (Barcelona) bajo el nombre de Pegatina Sound System, comenzaron recorriendo la península con actuaciones llenas de energía y un EP inicial que les abrió las puertas de festivales y salas. Su primer gran salto llegó en 2007 con el álbum Al carrer!, un trabajo autoeditado que mezclaba castellano, catalán y gallego, y que vendió más de 4.500 copias físicas y alcanzó 180.000 descargas digitales.

A partir de ahí, la banda no dejó de crecer. En 2009 lanzaron Via Mandarina, producido por Kasba Music, y en 2011 llegó Xapomelön, con el que consolidaron su estilo festivo y multicultural. En 2013 publicaron Eureka!, un disco que les llevó a girar por Europa y América Latina, reforzando su reputación como uno de los directos más explosivos del continente. Su discografía siguió ampliándose con trabajos como Revulsiu (2015), Ahora o nunca (2018), Darle la vuelta (2020) y Hacia otra parte (2022), este último con colaboraciones internacionales y producción de Tato Latorre. En 2023 celebraron sus 20 años con el EP A medio camino y en 2024 editaron el directo ¡Qué siga la fiesta!.

La Pegatina ha compartido escenario con artistas como Manu Chao, Che Sudaka o Txarango, y su propuesta se ha convertido en sinónimo de celebración. Con más de mil conciertos en más de treinta países, su música ha trascendido fronteras y géneros, fusionando ska, punk gitano, rumba y sonidos latinos. Hoy, La Pegatina es considerada una de las bandas más importantes del panorama festivo europeo. Su presencia en Río Babel 2026 no es casualidad: tras dos décadas de trayectoria, siguen siendo un revulsivo emocional capaz de convertir cada concierto en una experiencia irrepetible. Con himnos como Mari Carmen, Lloverá y yo veré o Como se hacen las flores, el grupo reafirma que la rumba catalana y el mestizaje musical tienen todavía mucho que ofrecer al mundo.

Bandalos Chinos: del indie argentino a conquistar escenarios internacionales

La historia de Bandalos Chinos comienza en 2014 con el EP Nunca estuve acá, un trabajo que marcó el inicio de una carrera que pronto se consolidaría como una de las más relevantes del indie latinoamericano. Su propuesta, que combina melodías pop sofisticadas con arreglos de rock alternativo y una marcada influencia de la música disco, les permitió conectar con un público amplio tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Con el paso de los años, la banda ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia, lo que les ha llevado a obtener tres Premios Gardel y a ser nominados a los Grammy Latinos.

El salto internacional de Bandalos Chinos se materializó con giras que agotaron entradas en recintos emblemáticos como el Luna Park de Buenos Aires y el Teatro Metropolitano de Ciudad de México. Su discografía incluye trabajos como BACH (2018), que fue destacado por medios como Pitchfork por su frescura y producción cuidada, y Paranoia Pop (2020), un álbum que consolidó su sonido con temas como Mi manera de ser y La herida. En 2022 lanzaron El Big Blue, un disco que exploró nuevas texturas sonoras y que fue destacado por su ambición conceptual y su capacidad de expandir los límites del pop latinoamericano. Con cada lanzamiento, la banda ha demostrado que su propuesta no solo es relevante en el circuito indie, sino que también tiene el potencial de convertirse en un referente global.

Ultraligera: la nueva fuerza del rock alternativo español

La irrupción de Ultraligera en la escena española ha sido meteórica. Formados en Madrid, el cuarteto debutó con el EP Nunca estuve acá en 2014, pero fue con su primer álbum Pelo De Foca (2025) cuando lograron captar la atención de la crítica y el público. Su propuesta se caracteriza por una atmósfera oscura y un sonido de rock alternativo que busca sacar el lado más salvaje del oyente. La prensa especializada ha destacado su capacidad para combinar riffs potentes con letras introspectivas, convirtiéndolos en una de las bandas emergentes más prometedoras del panorama nacional.

El impacto de Ultraligera ha sido inmediato: su debut ha sido reseñado en medios como The Line of Best Fit, que subrayó la intensidad emocional de canciones como Pelo De Foca y la autenticidad de su propuesta. Además, su estética visual y su energía en directo han sido comparadas con referentes del rock alternativo, lo que les ha permitido abrirse camino en festivales y playlists editoriales. Con un público en constante crecimiento y un estilo que conecta con las nuevas generaciones, Ultraligera se perfila como una de las bandas llamadas a liderar el futuro del rock español. Su presencia en Río Babel 2026 no solo confirma su ascenso, sino que también les brinda la oportunidad de consolidarse ante una audiencia internacional que busca nuevas voces y sonidos frescos.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.